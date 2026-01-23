हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJaya Ekadashi 2026: जया एकादशी पर रवि योग, विष्णु जी की कृपा से पूरे होंगे अधूरे काम, कर लें खास उपाय

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी पर रवि योग, विष्णु जी की कृपा से पूरे होंगे अधूरे काम, कर लें खास उपाय

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादसी व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा. इस दिन बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है. ऐसे में विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए क्या करें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 23 Jan 2026 06:45 PM (IST)
Preferred Sources

Jaya Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है. एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है. मान्यता है जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है.  एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति इस लोक में समस्त सुख भोगकर मृत्य के बाद स्वर्ग में स्थान पाता है.

इसके अलावा, रात में शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है. ग्यारहवीं तिथि को एकादशी कहते हैं. ये महीने में दो बार आती है. एक शुक्ल पक्ष के बाद और दूसरी कृष्ण पक्ष के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं.

पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत की महिमा स्वयं श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी. एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को मोक्ष मिलता है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है. अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता, शत्रुओं का नाश होता है, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है. 

शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी को शाम 04:35 मिनट से शुरू होगी. वहीं, 29 जनवरी को दोपहर 01:55 मिनट पर इसका समापन होगा. पंचांग गणना के आधार पर 29 जनवरी को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा.

शुभ योग

जया एकादशी के दिन भद्रावास और रवि योग का संयोग है. रवि योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को आरोग्यता का वरदान मिलेगा. साथ ही करियर और कारोबार को नया आयाम मिलेगा. इस शुभ अवसर पर रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र का संयोग है. इन योग में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी.

पूजा विधि

  • जया एकादशी के दिन सूर्योदय के समय या पहले उठें. इस समय भगवान विष्णु को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें.
  • घर की साफ-सफाई करें। सभी कामों से निवृत्त होने के बाद गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। इसके बाद आचमन कर पीले रंग के कपड़े पहनें.
  • अब सूर्य देव को जल अर्पित करें और पंचोपचार कर विधि-विधान से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें.
  • पूजा के समय भगवान विष्णु को पीले रंग के फल, फूल, मिठाई आदि चीजें अर्पित करें। इस समय विष्णु चालीसा और विष्णु स्तोत्र का पाठ करें.
  • पूजा का समापन आरती से करें. दिन भर उपवास रखें. शाम में आरती-अर्चना करने के बाद फलाहार करें. रात्रि में भगवान विष्णु के निमित्ति भजन-कीर्तन करें.
  • अगले दिन पूजा-पाठ के बाद व्रत खोलें. इस समय जरूरतमंदों के बीच अन्न का दान करें. 

यज्ञ से भी ज्यादा फल देता है एकादशी व्रत

पुराणों के मुताबिक, एकादशी को हरी वासर यानी भगवान विष्णु का दिन कहा जाता है. विद्वानों का कहना है कि एकादशी व्रत यज्ञ और वैदिक कर्म-कांड से भी ज्यादा फल देता है. पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से मिलने वाले पुण्य से पितरों को संतुष्टि मिलती है. स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है. इसको करने से जाने-अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं.

पुराणों और स्मृति ग्रंथ में एकादशी व्रत

स्कन्द पुराण में कहा गया है कि हरिवासर यानी एकादशी और द्वादशी व्रत के बिना तपस्या, तीर्थ स्थान या किसी तरह के पुण्याचरण द्वारा मुक्ति नहीं होती. पदम पुराण का कहना है कि जो व्यक्ति इच्छा या न चाहते हुए भी एकादशी उपवास करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम वैकुंठ धाम प्राप्त करता है.

कात्यायन स्मृति में जिक्र किया गया है कि आठ साल की उम्र से अस्सी साल तक के सभी स्त्री-पुरुषों के लिए बिना किसी भेद के एकादशी में उपवास करना कर्त्तव्य है. महाभारत में श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को सभी पापों ओर दोषों से बचने के लिए 24 एकादशियों के नाम और उनका महत्व बताया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 23 Jan 2026 06:45 PM (IST)
Jaya Ekadashi 2026 Magh Ekadashi 2026
