Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मजन्माष्टमी की रात 11.57 से कब तक है पूजा मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र, ऐसे करें पूजन

जन्माष्टमी की रात 11.57 से कब तक है पूजा मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र, ऐसे करें पूजन

Janmashtami Puja 2026: जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को है. रात्रि 11.57 से पूजन का शुभ मुहूर्त शुरू होगा, 45 मिनट कान्हा की पूजा के लिए शुभ रहेंगे, कैसे करें पूजन देखें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 03 Sep 2026 04:01 PM (IST)
Preferred Sources

Janmashtami Puja 2026: जन्माष्टमी वो त्योहार है जिसे देश ही नहीं विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है. कान्हा के भक्त इस दिन के लिए बहुत खास तैयारी करते हैं. कृष्ण जन्मोत्सव पर घरों, मंदिरों में सजावट की जाती है, भजन-कीर्तन, कृष्ण लीला महोत्सव आदि का आयोजन किया जाता है. बच्चे, बुजुर्ग ही नहीं आज के दौर में युवा भी कान्हा की भक्ति करने से पीछे नहीं हटते. 

निशीथ काल पूजा का समय

पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी की निशीथ पूजा का मुहूर्त रात 11:57 बजे से 5 सितंबर की रात 12:43 बजे तक रहेगा. पूजा की कुल अवधि करीब 45 मिनट है. इसी अवधि में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की पूजा, अभिषेक और आरती की जाएगी.  इसी दौरान मध्यरात्रि का क्षण 12:20 AM पर रहेगा.

जन्मोत्सव के समय नहीं होगा रोहिणी नक्षत्र

पंचांग के अनुसार 4 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र रात 11:04 बजे तक रहेगा. वहीं अष्टमी तिथि 4 सितंबर को रात 2:25 बजे शुरू होकर 5 सितंबर को सुबह 12:13 तक रहेगी. जन्माष्टमी की मध्यरात्रि में अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी, जबकि रोहिणी नक्षत्र उससे कुछ पहले समाप्त हो जाएगा.

जन्माष्टमी की रात ऐसे करें पूजा

  • रात में पूजा से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनें. पूजा स्थान को स्वच्छ करके भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप प्रतिमा या लड्डू गोपाल को चौकी पर स्थापित करें.
  • भगवान के सामने दीपक जलाएं और श्रद्धा के साथ जन्माष्टमी व्रत तथा पूजा का संकल्प लें.
  • निशीथ काल में दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से बाल गोपाल का अभिषेक करें. इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराएं.
  • कान्हा को पीले या पसंद के साफ वस्त्र पहनाएं. मोर मुकुट, बांसुरी, वैजयंती माला आदि से श्रृंगार करें.
  • माखन, मिश्री, पंजीरी, फल का भोग अर्पित करें. तुलसी दल भोग में जरुर रखें.
  • भगवान श्रीकृष्ण के मंत्र का जाप करें, रात 12 बजे खीरा काटकर, शंखनाद कर कान्हा का जन्मोत्सव मनाएं. 
  • स्तुति गाएं और आरती करें.

श्रीकृष्ण के मंत्र

  • ॐ नमो भगवते वासुदेवाय॥
  • क्लीं कृष्णाय नमः॥
  • ॐ कृष्णाय नमः॥
  • हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
  • हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे॥
  • गोविंदाय नमः॥

व्रत कब खोलें?

पंचांग के अनुसार नई दिल्ली में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएंगे. धर्मशास्त्र के अनुसार पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जा सकता है. पंचांग में पारण का समय 5 सितंबर को सुबह 6:01 बजे के बाद दिया गया है.

FAQ

  1. 2026 में जन्माष्टमी की पूजा का शुभ समय क्या है?
    नई दिल्ली में निशीथ काल पूजा रात 11:57 बजे से 12:43 बजे तक रहेगी. मध्यरात्रि का क्षण 12:20 बजे होगा.
  2. क्या जन्माष्टमी की रात रोहिणी नक्षत्र रहेगा?
    नहीं. 4 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र रात 11:04 बजे तक ही रहेगा. इसलिए मध्यरात्रि के जन्मोत्सव के समय रोहिणी नक्षत्र नहीं होगा.
  3. जन्माष्टमी पर आधी रात को क्या करना चाहिए?
    निशीथ काल में लड्डू गोपाल का अभिषेक, श्रृंगार और पूजन करें. माखन-मिश्री का भोग लगाकर मंत्र-जाप, आरती और स्तुति करें. परंपरा के अनुसार 12 बजे खीरा काटकर शंखनाद के साथ जन्मोत्सव भी मनाया जाता है.
  4. जन्माष्टमी का व्रत कब खोलें?
    नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार 5 सितंबर को सुबह 6:01 बजे के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है. हालांकि पारण अपनी परंपरा और पंचांग में दिए नियम के अनुसार करना चाहिए.ृ

Happy Janmashtami 2026 Wishes: जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें कान्हा की भक्ति से जुड़े खास 10 मैसेज और दें शुभकामनाएं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Janmashtami 2026 Krishna Janmashtami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
जन्माष्टमी की रात 11.57 से कब तक है पूजा मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र, ऐसे करें पूजन
जन्माष्टमी की रात 11.57 से कब तक है पूजा मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र, ऐसे करें पूजन
धर्म
Shardiya Navratri 2026: 100 साल बाद नवरात्रि पर दुर्लभ 'गजकेसरी राजयोग', 11 अक्टूबर से शुरू होगा महापर्व; जानें 12 राशियों पर असर
100 साल बाद बन रहा है शारदीय नवरात्रि पर दुर्लभ 'गजकेसरी योग': जानिए 12 राशियों के करियर, सेहत और लव लाइफ पर इसका सटीक असर
धर्म
Happy Janmashtami 2026 Wishes: जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें कान्हा की भक्ति से जुड़े खास 10 मैसेज और दें शुभकामनाएं
जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें कान्हा की भक्ति से जुड़े खास 10 मैसेज और दें शुभकामनाएं
धर्म
Sheetla Saptami 2026: शीतला सातम पर क्यों लगाया जाता है बासी खाने का भोग? जानिए सही पूजा विधि और जरूरी नियम
Sheetla Saptami 2026: शीतला सातम पर क्यों लगाया जाता है बासी खाने का भोग? जानिए सही पूजा विधि और जरूरी नियम
Advertisement

वीडियोज

NEPAL में अंधेरी सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोग, 900 की मौत..ड्रोन भी दे गए जवाब तस्वीरें रुला देंगी!
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में कहर बरपा रही गंगा! | Varanasi Flood | PM Modi
UP-Bihar Flood Alert News: बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी ने घुमाया फोन...दिया बड़ा ऑर्डर! | Varanasi
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में Ganga का रौद्र रुप! बाढ़ से त्राहिमाम... | Waether
UP-Bihar Flood Alert News | Gandak Nadi: बिहार से यूपी तक...बाढ़ का खतरनाक मंजर! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल बाढ़: अपनों के इंतजार में टूटे लोग, बेबसी में पुतलों का कर रहे अंतिम संस्कार
नेपाल बाढ़: अपनों के इंतजार में टूटे लोग, बेबसी में पुतलों का कर रहे अंतिम संस्कार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले CM योगी की नई रणनीति! 2 घंटे में पोस्ट किए 2 रील्स, अब क्या कहा?
यूपी चुनाव से पहले CM योगी की नई रणनीति! 2 घंटे में पोस्ट किए 2 रील्स, अब क्या कहा?
इंडिया
CJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'
CJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'
क्रिकेट
इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम पर क्यों लग सकता है 2 साल का बैन?
इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम पर क्यों लग सकता है 2 साल का बैन?
बॉलीवुड
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- किस दिन वर्ल्डवाइड होगी रिलीज?
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट
पंजाब
'CM मान की पत्नी पर लगे आरोपों की हो जांच', SAD ने DGP को लिखा पत्र
'CM मान की पत्नी पर लगे आरोपों की हो जांच', SAD ने DGP को लिखा पत्र
इंडिया
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
एग्रीकल्चर
सतावर की खेती के लिए ट्रेनिंग देगी सरकार, पौधे भी मिलेंगे मुफ्त
सतावर की खेती के लिए ट्रेनिंग देगी सरकार, पौधे भी मिलेंगे मुफ्त
ABP NEWS
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
ABP NEWS
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
ABP NEWS
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
ABP NEWS
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
ABP NEWS
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
Embed widget