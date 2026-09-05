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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मजन्माष्टमी खत्म होते ही कान्हा का झूला न हटाएं, पहले जान लें लड्डू गोपाल की सेवा का नियम

जन्माष्टमी खत्म होते ही कान्हा का झूला न हटाएं, पहले जान लें लड्डू गोपाल की सेवा का नियम

Janmashtami 2026: जन्माष्टमी की रात कान्हा के जन्मोत्सव के बाद लड्डू गोपाल को झूला झुलाने की परंपरा है लेकिन जन्माष्टमी के अगले दिन क्या झूला हटाना चाहिए, क्या है नियम जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 05 Sep 2026 07:40 AM (IST)
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Janmashtami 2026: जन्माष्टमी की आधी रात को कृष्ण जन्म के बाद उन्हें पालने या झूले में झुलाने की परंपरा है. धार्मिक दृष्टि से यह भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करने का एक तरीका है. घरों और मंदिरों में इस मौके पर कान्हा के लिए सुंदर झांकी और विशेष झूला सजाया जाता है लेकिन अक्सर सवाल उठता है कि क्या जन्माष्टमी खत्म होते ही झूला हटा देना चाहिए ?

जन्माष्टमी के अगले दिन ही झूला हटाना कोई अनिवार्य शास्त्रीय नियम नहीं है. अगर झूला साफ-सुथरा, मंदिर में रखने की जगह है तो लड्डू गोपाल को उसमें विराजमान ही रख सकते हैं. जन्माष्टमी के बाद भी यदि घर में लड्डू गोपाल की नित्य सेवा होती है तो उनकी सेवा पहले की तरह जारी रखनी चाहिए.

जन्माष्टमी पर कैसे सजाएं कान्हा का झूला?

  • कान्हा के झूले को सजाते समय भक्ति और सादगी का ध्यान रखें. झूले पर साफ कपड़ा या छोटी गद्दी बिछाएं, ताकि बाल गोपाल को आराम से विराजमान कराया जा सके.
  • इसके चारों ओर ताजे फूलों की माला लगाई जा सकती है. मोरपंख, छोटी बांसुरी, मोतियों की लड़ियां और रंगीन कपड़े भी सजावट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
  • जन्माष्टमी की झांकियों में फूल, मोरपंख और रंगीन कपड़ों से पालना सजाने की परंपरा प्रचलित है. 
  • झूले के पीछे गोकुल या वृंदावन जैसा छोटा-सा दृश्य बनाया जा सकता है.
  • छोटी मटकी, गाय-बछड़े की आकृति, बांसुरी और फूलों से बाल कृष्ण की लीलाओं का वातावरण बनाया जा सकता है.
  • झूले के आसपास दीपक या हल्की रोशनी लगाई जा सकती है, लेकिन आग या बिजली की सजावट को प्रतिमा और कपड़ों से सुरक्षित दूरी पर रखना जरूरी है.
  • झूला मजबूत होना चाहिए और उसे ऐसी जगह रखें जहां उसके गिरने या टकराने की आशंका न हो.

झूला कब हटाएं?

  • अगर आप झूला हटाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई एक निश्चित दिन नहीं है. कुछ घरों में जन्माष्टमी के अगले दिन झूला हटाया जाता है, जबकि कुछ परिवार कई दिनों तक कान्हा को झूला झुलाते हैं. 
  • झूला हटाते समय पहले लड्डू गोपाल को सम्मानपूर्वक उतारकर उनके नियमित आसन या सिंहासन पर विराजमान करें.
  • इसके बाद झूले को साफ करके सुरक्षित स्थान पर रख दें.

FAQ

  1. क्या जन्माष्टमी के अगले दिन कान्हा का झूला हटाना जरूरी है?
    नहीं, झूला हटाने का कोई निश्चित शास्त्रीय दिन नहीं है. घर की परंपरा और सुविधा के अनुसार इसे कुछ दिन रखा जा सकता है.
  2. जन्माष्टमी के बाद लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें?
    जन्माष्टमी के बाद भी लड्डू गोपाल की नित्य सेवा, भोग, पूजा और आरती अपनी परंपरा के अनुसार जारी रखें.
  3. कान्हा का झूला कैसे सजाएं?
    झूले में साफ कपड़ा या गद्दी बिछाकर फूल, मोरपंख, बांसुरी और रंगीन कपड़ों से सादगीपूर्ण सजावट कर सकते हैं.
  4. झूला हटाते समय क्या ध्यान रखें?
    पहले लड्डू गोपाल को सम्मानपूर्वक उनके नियमित आसन पर विराजित करें. फिर झूले को साफ करके सुरक्षित स्थान पर रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 05 Sep 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Krishna Ji Janmashtami 2026
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