जन्माष्टमी खत्म होते ही कान्हा का झूला न हटाएं, पहले जान लें लड्डू गोपाल की सेवा का नियम
Janmashtami 2026: जन्माष्टमी की रात कान्हा के जन्मोत्सव के बाद लड्डू गोपाल को झूला झुलाने की परंपरा है लेकिन जन्माष्टमी के अगले दिन क्या झूला हटाना चाहिए, क्या है नियम जान लें.
Janmashtami 2026: जन्माष्टमी की आधी रात को कृष्ण जन्म के बाद उन्हें पालने या झूले में झुलाने की परंपरा है. धार्मिक दृष्टि से यह भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करने का एक तरीका है. घरों और मंदिरों में इस मौके पर कान्हा के लिए सुंदर झांकी और विशेष झूला सजाया जाता है लेकिन अक्सर सवाल उठता है कि क्या जन्माष्टमी खत्म होते ही झूला हटा देना चाहिए ?
जन्माष्टमी के अगले दिन ही झूला हटाना कोई अनिवार्य शास्त्रीय नियम नहीं है. अगर झूला साफ-सुथरा, मंदिर में रखने की जगह है तो लड्डू गोपाल को उसमें विराजमान ही रख सकते हैं. जन्माष्टमी के बाद भी यदि घर में लड्डू गोपाल की नित्य सेवा होती है तो उनकी सेवा पहले की तरह जारी रखनी चाहिए.
जन्माष्टमी पर कैसे सजाएं कान्हा का झूला?
- कान्हा के झूले को सजाते समय भक्ति और सादगी का ध्यान रखें. झूले पर साफ कपड़ा या छोटी गद्दी बिछाएं, ताकि बाल गोपाल को आराम से विराजमान कराया जा सके.
- इसके चारों ओर ताजे फूलों की माला लगाई जा सकती है. मोरपंख, छोटी बांसुरी, मोतियों की लड़ियां और रंगीन कपड़े भी सजावट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
- जन्माष्टमी की झांकियों में फूल, मोरपंख और रंगीन कपड़ों से पालना सजाने की परंपरा प्रचलित है.
- झूले के पीछे गोकुल या वृंदावन जैसा छोटा-सा दृश्य बनाया जा सकता है.
- छोटी मटकी, गाय-बछड़े की आकृति, बांसुरी और फूलों से बाल कृष्ण की लीलाओं का वातावरण बनाया जा सकता है.
- झूले के आसपास दीपक या हल्की रोशनी लगाई जा सकती है, लेकिन आग या बिजली की सजावट को प्रतिमा और कपड़ों से सुरक्षित दूरी पर रखना जरूरी है.
- झूला मजबूत होना चाहिए और उसे ऐसी जगह रखें जहां उसके गिरने या टकराने की आशंका न हो.
झूला कब हटाएं?
- अगर आप झूला हटाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई एक निश्चित दिन नहीं है. कुछ घरों में जन्माष्टमी के अगले दिन झूला हटाया जाता है, जबकि कुछ परिवार कई दिनों तक कान्हा को झूला झुलाते हैं.
- झूला हटाते समय पहले लड्डू गोपाल को सम्मानपूर्वक उतारकर उनके नियमित आसन या सिंहासन पर विराजमान करें.
- इसके बाद झूले को साफ करके सुरक्षित स्थान पर रख दें.
FAQ
- क्या जन्माष्टमी के अगले दिन कान्हा का झूला हटाना जरूरी है?
नहीं, झूला हटाने का कोई निश्चित शास्त्रीय दिन नहीं है. घर की परंपरा और सुविधा के अनुसार इसे कुछ दिन रखा जा सकता है.
- जन्माष्टमी के बाद लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें?
जन्माष्टमी के बाद भी लड्डू गोपाल की नित्य सेवा, भोग, पूजा और आरती अपनी परंपरा के अनुसार जारी रखें.
- कान्हा का झूला कैसे सजाएं?
झूले में साफ कपड़ा या गद्दी बिछाकर फूल, मोरपंख, बांसुरी और रंगीन कपड़ों से सादगीपूर्ण सजावट कर सकते हैं.
- झूला हटाते समय क्या ध्यान रखें?
पहले लड्डू गोपाल को सम्मानपूर्वक उनके नियमित आसन पर विराजित करें. फिर झूले को साफ करके सुरक्षित स्थान पर रखें.
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