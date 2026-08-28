Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसुबह घर बंद कर ऑफिस चले जाते हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? प्रतिमा लाने से पहले सोचें

सुबह घर बंद कर ऑफिस चले जाते हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? प्रतिमा लाने से पहले सोचें

Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को घर लाना केवल प्रतिमा स्थापित करना नहीं, बल्कि उनकी सेवा की जिम्मेदारी स्वीकार करना भी है. ऑफिस जाने वाले लोग बाल गोपाल की सेवा कैसे करें आइए जानते हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 28 Aug 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

Janmashtami 2026: जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को है. जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को घर लाने की परंपरा कई परिवारों में देखने को मिलती है. वैसे अधिकतर घरों में बाल गोपाल विराजमान होते ही हैं. कुछ भक्त लड्डू गोपाल को केवल भगवान की प्रतिमा नहीं, बल्कि परिवार के छोटे सदस्य के रूप में मानकर उनकी सेवा करते हैं.

लेकिन आज की व्यस्त जिंदगी में बहुत से लोग सुबह ऑफिस चले जाते हैं और देर शाम घर लौटते हैं. ऐसे में जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को घर लाने से पहले यह सवाल जरूर उठता है कि क्या ऑफिस जाने वाले लोग बाल गोपाल की स्थापना कर सकते हैं? अगर सुबह से शाम तक घर बंद रहता है तो उनकी सेवा कैसे करें?

लड्डू गोपाल की सेवा में जरुरी कार्य

लड्डू गोपाल की सेवा को परंपरा में नियमितता और वात्सल्य भाव से जोड़ा गया है. बाल स्वरूप होने के कारण उनकी सेवा में जगाना, स्नान कराना, स्वच्छ वस्त्र पहनाना, भोग लगाना और शयन कराना जैसी सेवाएं शामिल मानी जाती हैं.

ऑफिस जाने वाले लोग भी घर में लड्डू गोपाल रख सकते हैं. बस इसके लिए अपनी दिनचर्या के अनुसार सेवा का सरल और नियमित क्रम बनाना जरूरी है.

सुबह ऑफिस जाने से पहले ऐसे करें बाल गोपाल की सेवा

  • अगर ऑफिस का समय सुबह जल्दी है तो उठकर स्नान आदि के बाद सबसे पहले भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण करें.
  • लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं और सात्विक भोग अर्पित करें.
  • इसके बाद भगवान को प्रणाम करके दिनभर के लिए उनकी कृपा की प्रार्थना करें. अगर किसी दिन लंबी पूजा का समय न मिल पाए तो कम से कम श्रद्धापूर्वक भोग और प्रार्थना जरूर करें.

घर बंद करके लड्डू गोपाल को अकेला छोड़ना ठीक है?

यह विषय अलग-अलग वैष्णव और पारिवारिक परंपराओं में अलग तरीके से देखा जाता है. कई गृह सेवा परंपराओं में बाल गोपाल को बालक के समान मानकर उनकी नियमित देखभाल पर जोर दिया जाता है. इसलिए यदि सुबह से शाम तक घर में कोई नहीं रहता तो प्रतिमा घर लाने से पहले सेवा की पूरी व्यवस्था पर विचार करना चाहिए.

खासकर जन्माष्टमी के उत्साह में केवल इसलिए लड्डू गोपाल न लाएं कि त्योहार पर स्थापना करनी है. यदि नियमित भोग, सेवा और शयन की व्यवस्था लंबे समय तक नहीं निभा सकते तो पहले परिवार के किसी सदस्य की जिम्मेदारी तय करें.

जन्माष्टमी के बाद कैसे बनाएं सेवा की दिनचर्या ?

जन्माष्टमी की रात विशेष पूजा करने के बाद अगले दिन से लड्डू गोपाल की सेवा नियमित हो जाती है. अगर परिवार में कोई सदस्य दिन के समय घर पर रहता है तो वह भोग आदि की व्यवस्था कर सकता है. वहीं शाम को ऑफिस से लौटने के बाद भक्त आरती, भोग और शयन सेवा कर सकते हैं. सेवा आपकी क्षमता और परंपरा के अनुसार नियमित और श्रद्धापूर्वक होना चाहिए. बाल गोपाल की सेवा में दिखावा नहीं बल्कि स्वच्छा और श्रद्धा भाव जरुरी है. 

रक्षाबंधन पर राशि अनुसार भाई के लिए चुने राखी का रंग, देखें क्या मिलते हैं लाभ

Disclaimer:यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Krishna Ji Janmashtami 2026 Krishna Janmashtami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
सुबह घर बंद कर ऑफिस चले जाते हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? प्रतिमा लाने से पहले सोचें
सुबह घर बंद कर ऑफिस चले जाते हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? प्रतिमा लाने से पहले सोचें
धर्म
28 अगस्त को लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, क्या रक्षाबंधन पर रहेगा सूतक का साया? जानें पूरी डिटेल
Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, क्या रक्षाबंधन पर रहेगा सूतक का साया? जानें पूरी डिटेल
धर्म
भाई को राखी बांधने से पहले भगवान को जरूर अर्पित करें रक्षा सूत्र, जानें किन-किन को बांधना है शुभ
Raksha Bandhan 2026: भाई को राखी बांधने से पहले भगवान को जरूर अर्पित करें रक्षा सूत्र, जानें किन-किन को बांधना है शुभ
धर्म
Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: रक्षाबंधन के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं
रक्षाबंधन के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं
Advertisement

वीडियोज

मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका का कंट्रोल, बिना मंजूरी प्रवेश करने वाले 75 जहाज लौटाए
ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका का कंट्रोल, बिना मंजूरी प्रवेश करने वाले 75 जहाज लौटाए
झारखंड
आदिवासी महिलाओं ने पेड़ को बांधी राखी, कहा- 'जंगल ही हमारे माता-पिता और भाई'
आदिवासी महिलाओं ने पेड़ को बांधी राखी, कहा- 'जंगल ही हमारे माता-पिता और भाई'
टेलीविजन
'मैं मारपीट के निशान मेकअप से छिपाती थी...', काम्या पंजाबी का छलका दर्द
'मैं मारपीट के निशान मेकअप से छिपाती थी...', काम्या पंजाबी का छलका दर्द
क्रिकेट
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज', किसे मिला खिताब?
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'
विश्व
Live: नेपाल में बाढ़ का तांडव, मौत का आंकड़ा 389 पहुंचा, अगले 3 दिन हो सकते हैं भारी
Live: नेपाल में बाढ़ का तांडव, मौत का आंकड़ा 389 पहुंचा, अगले 3 दिन हो सकते हैं भारी
विश्व
NATO पर रूस के हमले की अटकलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- पुतिन नहीं...
NATO पर रूस के हमले की अटकलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- पुतिन नहीं...
Home Tips
Pest Control: घर में बार-बार आ जाती हैं चींटियां? ऐसे करें सफाया
घर में बार-बार आ जाती हैं चींटियां? ऐसे करें सफाया
ट्रेंडिंग
बाढ़ के पानी में डिलीवरी करने निकला बॉय, वायरल वीडियो देख भावुक हुए लोग
बाढ़ के पानी में डिलीवरी करने निकला बॉय, वायरल वीडियो देख भावुक हुए लोग
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget