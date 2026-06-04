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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJamai Shashti 2026: जमाई षष्ठी पर्व क्या है ? जून में कब है ये, इसका महत्व और तारीख जानें

Jamai Shashti 2026: जमाई षष्ठी पर्व क्या है ? जून में कब है ये, इसका महत्व और तारीख जानें

Jamai Shashthi 2026: ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जमाई षष्ठी का पर्व दामाद का स्वागत, सतकार और सुख-समृद्धि के लिए मनाया जाता है. इस साल जमाई षष्ठी 20 जून 2026 को है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 04 Jun 2026 05:37 AM (IST)
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Jamai Shashthi 2026: सनातन धर्म में पुत्री और पुत्री से संबंधित कई व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं क्या आप जानते हैं दामाद के लिए भी एक खास पर्व मनाया जाता है, जिसका नाम है जमाई षष्ठी. यह उत्सव बंगाली पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है.

इस दिन सास अपने दामाद का विशेष सम्मान करती हैं और परिवार की सुख-समृद्धि के साथ-साथ बच्चों की लंबी आयु एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं. इस साल जमाई षष्ठी 20 जून 2026 को मनाई जाएगी. इस त्योहार का क्या महत्व है, कौन सी परंपरा निभाई जाती है जान लें.

जमाई षष्ठी क्यों मनाते हैं

बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं में जमाई षष्ठी का विशेष स्थान है.यह पर्व दामाद को परिवार के अभिन्न सदस्य के रूप में सम्मान देने, उनकी खातिरदारी करने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए किया जाता है. साथ ही संतान के उज्ज्वल भविष्य और परिवार की खुशहाली की कामना का भी प्रतीक माना जाता है. यह पर्व केवल एक पारिवारिक रस्म नहीं, बल्कि रिश्तों में प्रेम, सम्मान और आत्मीयता को मजबूत करने का अवसर भी माना जाता है.

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कैसे मनाते हैं जमाई षष्ठी

  • जमाई षष्ठी के दिन सुबह सास स्नान कर विधि-विधान से षष्ठी देवी की पूजा करती हैं. मान्यता है कि षष्ठी देवी संतान की रक्षक और उनके सुख-स्वास्थ्य की अधिष्ठात्री देवी हैं.
  • पूजा के लिए विशेष थाल सजाई जाती है, जिसमें दूर्वा, पान के पत्ते, सुपारी, फल, फूल और मीठा दही जैसी सामग्री रखी जाती है.
  • जब बेटी और दामाद घर पहुंचते हैं, तो उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाता है. पूजा के जल का छिड़काव कर उनकी आरती उतारी जाती है.
  • इसके बाद दामाद के माथे पर दही का शुभ तिलक लगाया जाता है और रक्षा तथा दीर्घायु की कामना के साथ पवित्र धागा बांधा जाता है.
  • इन शुभ अनुष्ठानों के बाद ही उनका गृहप्रवेश कराया जाता है.

स्वादिष्ट भोज से जताते हैं स्नेह

  • जमाई षष्ठी के दिन बंगाल की परंपरा के अनुसार दामाद को आम, लीची, मिठाइयां और मौसम के अन्य फलों का स्वाद चखाया जाता है.
  • इस अवसर पर बेटी और दामाद को नए वस्त्र तथा उपहार भेंट करने की भी परंपरा हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 04 Jun 2026 05:37 AM (IST)
Tags :
Jamai Shashthi 2026 Damad June Festival 2026
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