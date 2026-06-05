हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मLakshmi Narayan Temple: राजस्थान में बदले मौसम के बीच लक्ष्मी नारायण मंदिर के शिखर पर चमकी आकाशीय बिजली, देखें वायरल तस्वीर

Lakshmi Narayan Temple: राजस्थान में बदले मौसम के बीच लक्ष्मी नारायण मंदिर के शिखर पर चमकी आकाशीय बिजली, देखें वायरल तस्वीर

Lakshmi Narayan Temple: जयपुर मंदिर पर बिजली गिरने की वायरल तस्वीर की वैज्ञानिक सच्चाई, मौसम विभाग की सुरक्षा गाइडलाइंस और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी पूरी खबर पढ़ें विस्तार से.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 05 Jun 2026 04:30 AM (IST)
Preferred Sources

Lakshmi Narayan Temple: जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से आस्था, आध्यात्म और प्रकृति के मिलन का एक ऐसा अद्भुत नजारा सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. बदलते मौसम के बीच, जयपुर के प्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण जी मंदिर (बाई जी) के ऊपर आसमान में चमकी कड़कड़ाती बिजली की एक बेहद खूबसूरत और अलौकिक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

इस मनमोहक दृश्य को देखकर श्रद्धालु इसे साक्षात ईश्वर की महिमा और एक अनोखा दैवीय संयोग मान रहे हैं.

प्रकृति और आस्था का अनोखा संगम

जैसे ही राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम ने करवट बदली, गुलाबी नगरी जयपुर का आसमान घने बादलों और आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. इसी दौरान, में कैद इस ऐतिहासिक और विहंगम दृश्य में देखा जा सकता है कि कैसे रात के घने अंधेरे में मंदिर के भव्य शिखर के ठीक पीछे बिजली की चमचमाती किरणें एक अद्भुत पृष्ठभूमि तैयार कर रही हैं.

मंदिर के सुनहरे शिखर, गर्भगृह की बनावट और उस पर शान से लहराते सनातन ध्वज के साथ बिजली की यह लुभावनी चमक श्रद्धालुओं के दिलों में श्रद्धा और रोमांच एक साथ जगा रही है. कई लोग इसे प्रकृति द्वारा भगवान की उतारी गई डिजिटल आरती भी कह रहे हैं.

Lakshmi Narayan Temple: राजस्थान में बदले मौसम के बीच लक्ष्मी नारायण मंदिर के शिखर पर चमकी आकाशीय बिजली, देखें वायरल तस्वीर

  • तथ्य और सत्यता की जांच: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह तस्वीर पूरी तरह वास्तविक है. इसे जयपुर में हाल ही में हुए अचानक मौसम परिवर्तन के दौरान बिल्कुल सटीक समय पर कैमरे में कैद किया गया है. तस्वीर के साथ किसी भी तरह की डिजिटल छेड़छाड़ या एडिटिंग नहीं की गई है.

  • मौसम वैज्ञानिक दृष्टिकोण: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह पूरी तरह से एक स्वाभाविक और प्राकृतिक मौसमी घटना है. पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और स्थानीय मौसमी बदलावों के कारण राजस्थान के आसमान में भारी चार्ज वाले बादल बने, जिसके चलते जयपुर और आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली कड़कने (Lightning Strike) की घटनाएं दर्ज की गई हैं.

  • श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी सलाह: धार्मिक आस्था और भक्ति अपनी जगह सर्वोपरि है, लेकिन मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन ने आम जनता और श्रद्धालुओं से विशेष अपील की है. खराब मौसम, आंधी-तूफान या बिजली कड़कने के दौरान ऊंचे धार्मिक स्थानों, पेड़ों, खंभों और खुले मैदानों से तुरंत दूर रहें तथा सुरक्षित पक्के मकानों या कंक्रीट की छतों के नीचे ही शरण लें.

श्रद्धालुओं में भारी उत्साह

जयपुर का लक्ष्मी नारायण मंदिर हमेशा से ही भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र रहा है. इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं किसी पवित्र स्थल के इर्द-गिर्द होती हैं, तो जनमानस में उसका प्रभाव गहरा होता है. इस हालिया आकाशीय नजारे ने मंदिर की भव्यता और महत्ता में चार चांद लगा दिए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग इस दिव्य तस्वीर को आदरपूर्वक जमकर शेयर कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में 'जय लक्ष्मी नारायण' के जयकारे लगा रहे हैं.

ये भी पढ़ें:  Shukra Gochar 2026: गुरु के बाद शुक्र का महागोचर, इस दिन से 4 राशिवालों की ऐश में कटेगी जिंदगी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 05 Jun 2026 04:30 AM (IST)
Tags :
Weather Update Lightning Strike RAJASTHAN Lakshmi Narayan Temple JAIPUR NEWS ViralPhoto
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Lakshmi Narayan Temple: राजस्थान में बदले मौसम के बीच लक्ष्मी नारायण मंदिर के शिखर पर चमकी आकाशीय बिजली, देखें वायरल तस्वीर
अद्भुत! जयपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर चमकी आकाशीय बिजली, सोशल मीडिया पर वायरल हुई अलौकिक तस्वीर
धर्म
Hariyali Amavasya 2026 Date: सावन में हरियाली अमावस्या कब है, क्यों इस बार खास रहेगी यह तिथि
Hariyali Amavasya 2026 Date: सावन में हरियाली अमावस्या कब है, क्यों इस बार खास रहेगी यह तिथि
धर्म
Monsoon 2026: मानसून को धर्म में कैसे देखा जाता है? पुराणों में हैं अतिवृष्टि और अनावृष्टि का जिक्र
Monsoon 2026: मानसून को धर्म में कैसे देखा जाता है? पुराणों में हैं अतिवृष्टि और अनावृष्टि का जिक्र
धर्म
'Peddi' की एक्ट्रेस का ये रूप देख हैरान रह गए लोग, 3550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुपति पहुंची जाह्नवी कपूर
'Peddi' की एक्ट्रेस का ये रूप देख हैरान रह गए लोग, 3550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुपति पहुंची जाह्नवी कपूर
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Delhi Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: 1 परिवार, 8 जिंदगी...'सिस्टम' ने छीन ली! | Fire Accident
Sandeep Chaudhary: 'FLOP SYSTEM' की पोल-खेल Analysis! | Lavkesh Bajaj | Malviya Fire News | Delhi
Malviya Nagar Fire News | Mahadangal: कागजों मे ही कायदे कानूनहकीकत में तबाही और मौत? | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
28 साल में पहली बार टूट, विधायकों के बाद अब सांसदों के बागी होने का खतरा, कैसे अकेली पड़ गईं ममता?
28 साल में पहली बार टूट, विधायकों के बाद अब सांसदों के बागी होने का खतरा, कैसे अकेली पड़ गईं ममता?
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे घोषित, BJP-कांग्रेस के बीच टक्कर, किसने कितनी सीटें जीतीं?
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे घोषित, BJP-कांग्रेस के बीच टक्कर, किसने कितनी सीटें जीतीं?
बॉलीवुड
Don 3 Row: 'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
क्रिकेट
ROKO के संन्यास के बाद टीम इंडिया बेदम, आंकड़ों ने खोली शुभमन गिल की कप्तानी की पोल
ROKO के संन्यास के बाद टीम इंडिया बेदम, आंकड़ों ने खोली शुभमन गिल की कप्तानी की पोल
इंडिया
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा, सतीश पूनिया समेत जानें किसे-किसे दिया मौका
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा, सतीश पूनिया समेत जानें किसे-किसे दिया मौका
इंडिया
न इस्तीफा, न नई पार्टी... अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने दिया ये जवाब
न इस्तीफा, न नई पार्टी... अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने दिया ये जवाब
एग्रीकल्चर
बासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन
बासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन
शिक्षा
Germany Visa: जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन-कौन से सवाल?
जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन-कौन से सवाल?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget