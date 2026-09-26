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दीक्षा से पहले दुल्हन की तरह क्यों सजती हैं जैन लड़कियां ? जानें इस रस्म का रहस्य

Jain Sanyasi: जैन धर्म में सन्यासी बनने से पहले लड़के-लड़कियों का श्रृंगार किया जाता है. इस रस्म के पीछे क्या है वजह, क्यों वैराग्य से पहले दुल्हन की तरह सजती हैं जैन लड़किया.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 26 Sep 2026 04:56 PM (IST)
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Jain Sanyasi: जैन धर्म में खान-पान से लेकर जीवन जीने तक सादगी और सात्विकता को काफी महत्व दिया जाता है. लेकिन जैन धर्म में दीक्षा लेने की परंपरा भी अपने आप में बेहद खास है. खासकर कुछ जैन समुदायों में दीक्षा से पहले का दृश्य लोगों का ध्यान खींचता है.

दीक्षा लेने वाली लड़कियां इस मौके पर दुल्हन की तरह सजती हैं, अच्छे कपड़े और आभूषण पहनती हैं. इसके बाद जब दीक्षा की प्रक्रिया पूरी होती है, तो यही श्रृंगार और सांसारिक पहनावा पीछे छूट जाता है और वे बेहद साधारण वस्त्रों में आ जाती हैं. आखिर क्या है दीक्षा लेने से पहले श्रृंगार का महत्व जान लें.

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वैराग्य से पहले क्यों करते हैं श्रृंगार

  • जैन धर्म में दीक्षा का अर्थ केवल वस्त्र बदलना नहीं बल्कि यह सांसारिक जीवन से वैराग्य लेकर संयम और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प माना जाता है.
  • दीक्षा से पहले किया जाने वाला ये श्रृंगार सिर्फ सजने-संवरने की रस्म नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन से विदाई को दर्शाता है.
  • इस समय साधक अच्छे कपड़े और आभूषण पहनकर अपने सांसारिक जीवन को सम्मान के साथ पीछे छोड़ने की तैयारी करता है.
  • ये सौंदर्य, आकर्षण का आखिरी अनुभव होता है, मेहंदी लगाना ये दर्शाता है कि साधक ने अपने जीवन में समस्त रंगों का अनुभव कर लिया है अब वह मोह-माया से दूर साधारण जीवन को अपनाने जा रहा है.
  • ये संदेश होता है कि अब ये वस्तुएं उसके जीवन की प्राथमिकता नहीं रहेंगी.

अपरिग्रह का महत्व

जैन दर्शन में अपरिग्रह यानी संग्रह और वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग महत्वपूर्ण सिद्धांत है. दीक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति सांसारिक संपत्ति, पारिवारिक-सामाजिक जीवन और भौतिक मोह से स्वयं को अलग करने का संकल्प लेता है. दीक्षा के बाद साधु-साध्वी जीवन में आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित रहने की परंपरा होती है.

खुशी से सबके सामने लेते हैं संकल्प

दीक्षा समारोह में किया गया श्रृंगार सिर्फ बाहरी सजावट नहीं होता. समुदाय के सामने सजने के बाद जब साधक अपने आभूषण, श्रृंगार और सांसारिक सुख-सुविधाओं को छोड़ता है, तो यह उसके त्याग के संकल्प को सबके सामने दिखाता है. इसके बाद केशलोंच, सादे वस्त्र और संयमपूर्ण जीवन की शुरुआत होती है.

जो बदलाव मन के भीतर आया है, उसे इन परंपराओं के जरिए बाहरी रूप भी दिया जाता है. यही दीक्षा का मूल भाव है. गृहस्थ जीवन को पीछे छोड़कर त्याग, संयम और आत्मअनुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ना.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 26 Sep 2026 04:56 PM (IST)
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