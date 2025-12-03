जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने WIFE का बताया ऐसा फुल फॉर्म, वीडियो वायरल हुआ तो होने लगे ट्रोल

Rambhadracharya WIFE Meaning: सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं. साधु-संत, गुरु और कथावाचकों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब देखने को मिलते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और जमकर वायरल भी हो रहा है.

हम जिस वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं वह जगद्गुरु रामभद्राचार्य का है. वीडियो में वे WIFE शब्द की व्याख्या करते हुए इसका फुल फॉर्म बता रहे हैं. लेकिन उन्होंने वाइफ शब्द के अर्थ को लेकर ऐसा कुछ कह दिया, जिससे कई लोग नाराज हो गए और सोशल मीडिय पर उन्हें जमकर ट्रोल करने लगें. आइए जानते हैं स्वामी भद्राचार्य के वाइफ शब्द के अर्थ वाले इस वायरल वीडियो का पूरा सच.

रामभद्राचार्य ने क्या बताया WIFE का फुल फॉर्म

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य WIFE का फुलफॉर्म बताते हुए इसका अर्थ समझा रहे हैं. वीडियो में रामभद्राचार्य जी कहते हैं WIFE का अर्थ है-

W= Wonderful

I=Instrument

F=For

E=Enjoyment

क्या है वाइफ का अर्थ (What Is Full Form of Wife)

रामभद्राचार्य द्वारा बताए गए वाइफ शब्द का अर्थ दुनिया की किसी डिक्शनरी में कहीं नहीं मिलता है. बल्कि ये एक क्रिएटिव या फिर व्यंग्यात्मक व्याख्या की तरह लगती है, जोकि संभवत: अंग्रेजी संस्कृति पर तंज कसने के लिए कही गई हो.

रामभद्राचार्य का यह वीडियो जैसी ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ तो जमकर विवाद होने लगा. कुछ लोग खासकर महिला वर्ग ने इस पर आपत्ति जताई. कुछ लोग भड़ककर कहने लगे कि, हिंदू धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है. इसी प्रकार लोगों ने अलग-अलग तर्क के साथ रामभद्राचार्य को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

रामभद्राचार्य ने क्या कहा?

संभल में एक कार्यक्रम के दौरान जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने एक बार फिर से इस विषय पर बात करते हुए कहा कि- WIFE का फुल फॉर्म ‘Wonderful Instrument For Enjoyment’ है यानी वाइफ या पत्नी आनंद का साधन है. उन्होंने इसे एन्जॉयमेंट के टूल की तरह बताया और कहा कि शादीशुदा लोग ही इसका असली मतलब समझ सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि, अविवाहित या संन्यासी लोग इसपर कमेंट न करें वरना विवाद हो जाएगा. लेकिन जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. खासकर जब रामभद्राचार्य ने इसे ‘एन्जॉयमेंट टूल’ कहा तो लोग और भी भड़क गए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.