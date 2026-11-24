उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. हाल ही में ओवैसी के चर्चित बयान 'अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा' पर प्रतिक्रिया देते हुए आजम खान ने 'अब्दुल' को अल्लाह का नाम बता दिया.

आजम खान के इस बयान के सामने आते ही सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया और धार्मिक हलकों (उलमा) में एक नई बहस शुरू हो गई है. आइए, वास्तविक बयानों, अरबी व्याकरण और कुरान की आयतों की रोशनी में समझते हैं कि 'अब्दुल' का असली मतलब क्या है और इस बयान में कहां भाषाई चूक हुई है.

इस खबर की 3 सबसे बड़ी बातें (Quick Summary):

क्या है विवाद: आजम खान ने एक इंटरव्यू में ओवैसी के 'अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा' वाले बयान की निंदा करते हुए 'अब्दुल' को अल्लाह का नाम बताया और इसे ईश्वर की तौहीन करार दिया.

क्यों उठे सवाल: अरबी भाषा और इस्लामी जानकारों का कहना है कि 'अब्दुल' अल्लाह का नाम नहीं, बल्कि एक अधूरा शब्द है जिसका अर्थ '...का बंदा' होता है.

कुरान का प्रमाण: कुरान की 'सूरह मरयम' में हजरत ईसा खुद को 'अब्दुल्लाह' (अल्लाह का बंदा) कहते हैं, जिससे यह अंतर पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है.

आखिर क्या कहा था आजम खान ने?

जेल से बाहर आने के बाद दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में जब आजम खान से ओवैसी की 'दरी बिछाने' वाली टिप्पणी पर सवाल पूछा गया, तो वे बेहद नाराज हो गए. उन्होंने कहा कि 'बारगाह-ए-इलाही में तौबा करें, कलमा पढ़ें. मैं अल्लाह से तौबा करता हूं, वरना मैं कुफ्र के दायरे में दाखिल हो जाऊंगा... क्योंकि 'अब्दुल' अल्लाह के नामों में से एक है.'

दरअसल ओवैसी अपनी रैलियों में मुस्लिम समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हुए अक्सर 'अब्दुल' शब्द का इस्तेमाल एक प्रतीक (आम मुसलमान) के तौर पर करते हैं. लेकिन आजम खान ने इस राजनीतिक प्रतीक को सीधे ईश्वर के नाम से जोड़ दिया, जिस पर कई मौलानाओं और जानकारों ने भी सोशल मीडिया पर आपत्ति दर्ज कराई है.

'अब्दुल' अपने आप में एक अधूरा शब्द क्यों है?

इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए अरबी व्याकरण के दो बुनियादी शब्दों, 'अब्द' और 'अल'-को समझना जरूरी हो जाता है. अरबी भाषा में 'अब्द' (Abd) का अर्थ होता है 'बंदा', 'दास' या 'सेवक'.

'अल' (Al) का प्रयोग किसी खास संज्ञा से पहले (अंग्रेजी के 'The' की तरह) होता है. जब ये दोनों शब्द जुड़ते हैं, तो 'अब्दुल' (Abdul) बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है- '...का बंदा'.

यानी 'अब्दुल' बोलने के बाद यह बात अधूरी रह जाती है कि 'किसका बंदा?'. यह नाम तभी पूरा होता है, जब इसके आगे अल्लाह के सिफ़ाती (गुणवाचक) नामों में से कोई एक नाम जोड़ा जाए.

अरबी नामों की बनावट को देखें तो यह बात और भी साफ हो जाती है कि 'अब्द' या 'अब्दुल' हमेशा इंसान (बंदे) के लिए इस्तेमाल होता है, न कि अल्लाह के लिए. उदाहरण के लिए, 'अब्दुल्लाह' शब्द 'अब्द' (बंदा) और 'अल्लाह' से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, 'अल्लाह का बंदा'.

इसी तरह, 'अब्दुल अजीज' ('अब्द' और 'अल-अजीज़' यानी सर्वशक्तिमान) का अर्थ 'सर्वशक्तिमान का बंदा' होता है. वहीं, 'अब्दुर्रहमान' ('अब्द' और 'अर-रहमान' यानी अत्यंत कृपालु) का मतलब 'अत्यंत कृपालु का बंदा' और 'अब्दुल खालिक' ('अब्द' और 'अल-खालिक' यानी रचयिता) का अर्थ 'रचयिता का बंदा' निकलता है. इन सभी नामों में पहला हिस्सा उस व्यक्ति की पहचान बताता है, जिसका यह नाम रखा गया है.

इन सभी नामों में 'अब्द' या 'अब्दुल' उस व्यक्ति (बंदे) के लिए आता है जिसका यह नाम है, न कि वह ईश्वर (अल्लाह) का नाम है.

कुरान की 'सूरह मरयम' से दूर होता है सारा भ्रम

आजम खान ने जिस शब्द को अल्लाह का नाम बताया, उसका एक प्रमाण कुरान की 'सूरह मरयम' में मिलता है. इस सूरह में हजरत ईसा (अ.स.) अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि 'इन्निया अब्दुल्लाह' यानी 'मैं अल्लाह का बंदा हूं.'

मूल अरबी पाठ में यहां 'अब्द अल्लाह' आया है, जिसे मिलाकर 'अब्दुल्लाह' बोला जाता है. यदि 'अब्दुल' का अर्थ स्वयं अल्लाह होता, तो इस वाक्य का कोई व्याकरणिक अर्थ ही नहीं बनता.

कुरान में अल्लाह को किन नामों से पुकारने की बात है?

कुरान में एक तरफ जहां बंदों के लिए 'अब्द' शब्द का प्रयोग हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह को उसके सुंदर नामों से पुकारने की ताकीद की गई है-

सूरह अल-इसरा (आयत 110): 'कह दो कि अल्लाह कहकर पुकारो या अर-रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो, सबसे सुंदर नाम उसी के हैं.'

सूरह अल-आराफ़ (आयत 180): कुरान में अल्लाह के इन गुणवाचक नामों को 'अल-अस्मा अल-हुस्ना' कहा गया है.

सूरह अल-हश्र (आयत 22-24): इनमें अल्लाह के कई नामों का उल्लेख है, जैसे- 'अर-रहीम' (दयावान), 'अल-मलिक' (बादशाह) और 'अल-खालिक' (रचयिता).

इस्लामी परंपरा में अक्सर अल्लाह के 99 नामों का जिक्र होता है. कुरान की इन आयतों में कई नाम दर्ज हैं, जबकि 99 की सटीक संख्या का उल्लेख सहीह अल-बुख़ारी की हदीस (2736) में मिलता है.

राजनीतिक बयानबाजी में प्रतीकों का इस्तेमाल आम बात है. जहां ओवैसी 'अब्दुल' शब्द का उपयोग आम मुस्लिम मतदाता के प्रतीक के रूप में करते हैं, वहीं भाषा और व्याकरण के लिहाज से 'अब्दुल' का अर्थ 'बंदा' या 'सेवक' है, न कि स्वयं अल्लाह का नाम.