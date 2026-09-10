Viral Video: इंडोनेशिया से आई खूबसूरत तस्वीर, हिजाब पहने महिला की गोद में दिखा नन्हा 'कान्हा'
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने जीता सबका दिल. हिजाब पहने महिला बाल-गोपाल बने मासूम को दुलारती दिखी, लोग बोले- ममता का कोई मजहब नहीं होता.
Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर नफ़रत और तकरार भरी खबरें छाई रहती हैं, लेकिन कभी-कभार कोई ऐसा पल कैमरे में कैद हो जाता है जो इंसानियत पर भरोसा लौटा देता है. इंडोनेशिया से सामने आया एक छोटा सा वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर रहा है.
वायरल क्लिप में काले रंग का हिजाब पहने एक मुस्लिम महिला नजर आ रही है, जिसने अपनी गोद में भगवान श्री कृष्ण के बाल-रूप में सजे एक नन्हे बच्चे को बड़े लाड़-प्यार से थाम रखा है.
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वीडियो में ऐसा क्या है, जो लोग बार-बार देख रहे हैं?
वायरल हो रहे इस वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है उस नन्हे बच्चे की मासूमियत और महिला के चेहरे पर दिख रहा सच्चा दुलार.
बाल-गोपाल का मोहक रूप: गोद में बैठा नन्हा बच्चा पीले और लाल रंग की पारंपरिक पोशाक पहने हुए है. सिर पर खूबसूरत मुकुट, माथे पर तिलक और हाथों में कंगन सजे हैं. बच्चे का शांत और मासूम चेहरा किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है.
ममता की कोई सीमा नहीं: हिजाब पहने महिला जिस सहजता से बच्चे को सीने से लगाए हुए है, उसमें कोई बनावटीपन नजर नहीं आता. उसके चेहरे पर फैली मुस्कान यह साफ बता रही है कि ममता कभी किसी धर्म की मोहताज नहीं होती.
दिलों को जोड़ने वाला संदेश: वीडियो में ऊपर लिखा हुआ है, 'Krishna in Indonesia', और नीचे एक भावुक कर देने वाली बात कही गई है कि जब भगवान कृष्ण दिलों को एक साथ लाते हैं, तो वह पल शब्दों से कहीं ज्यादा बातें कह जाता है.
सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी है इसकी चर्चा?
इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, लेकिन वहां के इतिहास और समाज में रामायण-महाभारत और भारतीय संस्कृति की झलक आज भी रची-बसी दिखती है. यह वायरल वीडियो उसी साझी विरासत और आपसी भाईचारे की सबसे ताजी और खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आया है.
लोग इस वीडियो को एक-दूसरे के साथ शेयर करते हुए कह रहे हैं कि आज की तनाव भरी दुनिया को ऐसे ही पलों की सबसे ज्यादा जरूरत है.
यूजर्स ने लुटाया भरपूर प्यार
वीडियो सामने आने के बाद से ही कमेंट सेक्शन में प्यार और शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई है.
- एक यूजर ने लिखा, "यह इस साल का सबसे प्यारा वीडियो है. जब इंसानियत मुस्कुराती है, तो धर्म के फर्क अपने आप गायब हो जाते हैं."
- एक अन्य यूजर का कहना था, "नन्हे कान्हा कितने शांत और प्यारे लग रहे हैं, और जिस तरह से यह महिला उन्हें संभाल रही है, वह ममता का सबसे शुद्ध रूप है."
- हजारों लोगों ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाथ जोड़ने वाले और दिल के इमोजी बनाकर इस साझी भावना का सम्मान किया.
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