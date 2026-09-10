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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मViral Video: इंडोनेशिया से आई खूबसूरत तस्वीर, हिजाब पहने महिला की गोद में दिखा नन्हा 'कान्हा'

Viral Video: इंडोनेशिया से आई खूबसूरत तस्वीर, हिजाब पहने महिला की गोद में दिखा नन्हा 'कान्हा'

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने जीता सबका दिल. हिजाब पहने महिला बाल-गोपाल बने मासूम को दुलारती दिखी, लोग बोले- ममता का कोई मजहब नहीं होता.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 10 Sep 2026 10:00 PM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर नफ़रत और तकरार भरी खबरें छाई रहती हैं, लेकिन कभी-कभार कोई ऐसा पल कैमरे में कैद हो जाता है जो इंसानियत पर भरोसा लौटा देता है. इंडोनेशिया से सामने आया एक छोटा सा वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर रहा है.

वायरल क्लिप में काले रंग का हिजाब पहने एक मुस्लिम महिला नजर आ रही है, जिसने अपनी गोद में भगवान श्री कृष्ण के बाल-रूप में सजे एक नन्हे बच्चे को बड़े लाड़-प्यार से थाम रखा है.

 
 
 
 
 
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वीडियो में ऐसा क्या है, जो लोग बार-बार देख रहे हैं?

वायरल हो रहे इस वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है उस नन्हे बच्चे की मासूमियत और महिला के चेहरे पर दिख रहा सच्चा दुलार.

बाल-गोपाल का मोहक रूप: गोद में बैठा नन्हा बच्चा पीले और लाल रंग की पारंपरिक पोशाक पहने हुए है. सिर पर खूबसूरत मुकुट, माथे पर तिलक और हाथों में कंगन सजे हैं. बच्चे का शांत और मासूम चेहरा किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है.

ममता की कोई सीमा नहीं: हिजाब पहने महिला जिस सहजता से बच्चे को सीने से लगाए हुए है, उसमें कोई बनावटीपन नजर नहीं आता. उसके चेहरे पर फैली मुस्कान यह साफ बता रही है कि ममता कभी किसी धर्म की मोहताज नहीं होती.

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दिलों को जोड़ने वाला संदेश: वीडियो में ऊपर लिखा हुआ है, 'Krishna in Indonesia', और नीचे एक भावुक कर देने वाली बात कही गई है कि जब भगवान कृष्ण दिलों को एक साथ लाते हैं, तो वह पल शब्दों से कहीं ज्यादा बातें कह जाता है.

सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी है इसकी चर्चा?

इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, लेकिन वहां के इतिहास और समाज में रामायण-महाभारत और भारतीय संस्कृति की झलक आज भी रची-बसी दिखती है. यह वायरल वीडियो उसी साझी विरासत और आपसी भाईचारे की सबसे ताजी और खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आया है.

लोग इस वीडियो को एक-दूसरे के साथ शेयर करते हुए कह रहे हैं कि आज की तनाव भरी दुनिया को ऐसे ही पलों की सबसे ज्यादा जरूरत है.

यूजर्स ने लुटाया भरपूर प्यार

वीडियो सामने आने के बाद से ही कमेंट सेक्शन में प्यार और शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई है.

  • एक यूजर ने लिखा, "यह इस साल का सबसे प्यारा वीडियो है. जब इंसानियत मुस्कुराती है, तो धर्म के फर्क अपने आप गायब हो जाते हैं."
  • एक अन्य यूजर का कहना था, "नन्हे कान्हा कितने शांत और प्यारे लग रहे हैं, और जिस तरह से यह महिला उन्हें संभाल रही है, वह ममता का सबसे शुद्ध रूप है."
  • हजारों लोगों ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाथ जोड़ने वाले और दिल के इमोजी बनाकर इस साझी भावना का सम्मान किया.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 10 Sep 2026 10:00 PM (IST)
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