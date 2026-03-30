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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVIDEO: इंडियन क्रिकेटर स्नेह राणा ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, भस्म आरती में दिखीं लीन

VIDEO: इंडियन क्रिकेटर स्नेह राणा ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, भस्म आरती में दिखीं लीन

Sneh Rana in Mahakal Mandir: भारतीय वुमेन क्रिकेटर स्नेह राणा बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचीं. भस्म आरती में शिव साधना करते हुए स्नेह राणा का वीडियो वायरल हो रहा है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 30 Mar 2026 12:15 PM (IST)
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Mahakal Mandir, Sneh rana: इंडियन क्रिकेटर स्नेहा राणा एक बार फिर बाबा महाकाल के दरबार में नजर आईं. 30 मार्च की सुबह तड़के वो उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने प्रसिद्ध भस्म आरती में भाग लेकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया.

सुबह करीब 4 बजे मंदिर पहुंची स्नेहा राणा ने नंदी हॉल में लगभग दो घंटे तक .बैठकर ध्यान और आराधना की. इस दौरान वे पूरी तरह शिव भक्ति में लीन नजर आईं. भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसके बाद विधि-विधान से पुजारियों ने भव्य आरती संपन्न कराई.

आरती के बाद स्नेहा राणा ने चांदी द्वार से भगवान को जल अर्पित कर विधिवत पूजा-अर्चना की। जानकारी के अनुसार, वे अपने पारिवारिक मित्रों के साथ उज्जैन आई थीं. मंदिर प्रशासन की ओर से इस अवसर पर स्नेहा राणा का सम्मान और स्वागत किया गया.

कौन हैं स्नेह राणा

स्नेहा राणा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक प्रमुख ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो अपनी शानदार गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने टीम इंडिया को कई अहम मुकाबलों में मजबूती दी है.

महाकाल मंदिर आ चुकी हैं ये महिला क्रिकेटर

महाकाल मंदिर में वीआईपी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी रहता है. यहां नेता, अभिनेता और खेल जगत की हस्तियां समय-समय पर दर्शन करने पहुंचती हैं. भारतीय महिला और पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी बाबा महाकाल के प्रति अपनी आस्था जताते रहे हैं. स्नेहा राणा पहेल भी बाबा महाकाल में अपनी हाजरी लगा चुकी हैं, इसके अलावा  स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं.

महाकालेश्वर मंदिर यात्रा: भस्म आरती से लेकर दर्शन तक, उज्जैन में 2-3 दिन में कैसे करें प्लान?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 30 Mar 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
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