हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मबच्चो को जन्म देते ही कैसे छूमंतर हो जाता है मां का दर्द, वायरल VIDEO में स्वामी जी ने किया खुलासा

बच्चो को जन्म देते ही कैसे छूमंतर हो जाता है मां का दर्द, वायरल VIDEO में स्वामी जी ने किया खुलासा

Mother Child Birth: मां जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका दर्द असहनीय होता है लेकिन बच्चे का पहसा स्पर्श मां को कैसे दर्द से मुक्त कर देता है इस पर स्वामी बाबा भक्ति प्रकाश का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 25 Feb 2026 11:22 AM (IST)
Preferred Sources

Mother Child Birth: महिलाओं को प्राचीन काल से ही देवी स्वरूपा माना गया है. नारी शक्ति महज एक नारा नहीं, स्त्रियां कोमलता, सहनशीलता की प्रतीक हैं. ये परिवर्तन की धुरी है, जो नया भविष्य लिखने की क्षमता रखती है. जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो प्रसव पीड़ा का असहनीय दर्द सहती है, कहा जाता है कि ये दर्द 21 हड्डियां टूटने के समान होता है.

हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें डॉक्टर स्वामी बाबा भक्ति प्रकाश ने बताया कि प्रसव पीड़ा के बाद मां कितना दर्द सहती है और कैसे बच्चे के जन्म के बाद माता का दर्द पल में छूमंतर हो जाता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Naturopathy Healing (@naturopathy_healing)

बच्चे के जन्म के बाद

विज्ञान कहता है कि अगर किसी को 7 डेसिमल का दर्द दिया जाता हो उसकी मृत्यु हो सकीत है लेकिन बच्चे को जन्म देते समय एक मां 12 डेसिमल का दर्द सहती है. उन्होंने बताया कि 12 डेसिमल दुनिया का सबसे बड़ा और असहनीय दर्द है. इतना दर्द सहने के बाद भी जब बच्चा जन्म लेता है तो मां का दर्द मुस्कान में बदल जाता है, क्योंकि जब डॉक्टर बच्चे का स्पर्श मां के शरीर से कराते हैं तो यह प्रक्रिया मां में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव बढ़ाती है, जो प्रसव के बाद के दर्द को कम करता है, यही वजह है कि माता पीड़ा में भी मुस्कुरा उठती है.

कौन हैं स्वामी भक्ति प्रकाश

डॉक्टर स्वामी बाबा भक्ति प्रकाश संत अखिल भारत वर्षीय धर्मसंघ से जुड़े एक आध्यात्मिक गुरु और वैदिक शाश्वत चिकित्सा के प्रणेता हैं. वे 'योगी, निरोगी, उपयोगी' के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं. पिछले कई वर्षों से वैदिक चिकित्सा के अध्ययन और जन-सेवा में कार्यरत हैं.

Holika Dahan 2026: 2 मार्च को भद्रा, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण, होलिका दहन किस दिन करना सही होगा जानें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 25 Feb 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
Mother Child Birth VIRAL VIDEO Viral Video Dharm Swami Bhakti Prakash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
बच्चो को जन्म देते ही कैसे छूमंतर हो जाता है मां का दर्द, वायरल VIDEO में स्वामी जी ने किया खुलासा
बच्चो को जन्म देते ही कैसे छूमंतर हो जाता है मां का दर्द, वायरल VIDEO में स्वामी जी ने किया खुलासा
धर्म
Shri Navgrah Pidahar Stotra: होलाष्टक शुरू, करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, उग्र ग्रह होंगे शांत
Shri Navgrah Pidahar Stotra: होलाष्टक शुरू, करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, उग्र ग्रह होंगे शांत
धर्म
Ramadan 2026: 25 फरवरी को रमजान का सातवां रोजा, दिल्ली, मुंबई समेत देखें 17 शहरों के सहरी-इफ्तार का समय
Ramadan 2026: 25 फरवरी को रमजान का सातवां रोजा, दिल्ली, मुंबई समेत देखें 17 शहरों के सहरी-इफ्तार का समय
धर्म
Panchang: आज 25 फरवरी 2026 का पंचांग, शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय देखें
आज 25 फरवरी 2026 का पंचांग, शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय देखें
Advertisement

वीडियोज

Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Iran US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की वार्ता | Donald Trump | Nuclear Deal
Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
दिल्ली NCR
Delhi State Name: केरल के बाद अब राजधानी दिल्ली की बदलेगी पहचान? सांसद ने गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी, सुझाया नया नाम
केरल के बाद अब राजधानी दिल्ली की बदलेगी पहचान? सांसद ने गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी, सुझाया नया नाम
इंडिया
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं कैटरीना कैफ, अपनी स्माइल से लूटी लाइमलाइट, वायरल हुआ वीडियो
मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं कैटरीना कैफ, पैप्स को देख किया स्माइल, वायरल हुआ वीडियो
विश्व
World History Wars: कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
ट्रेंडिंग
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया के सबसे हेल्दी पांच देश, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत और पाकिस्तान?
ये हैं दुनिया के सबसे हेल्दी पांच देश, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत और पाकिस्तान?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget