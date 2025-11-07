हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 7 नवंबर 2025 सिंह को लाभ, कन्या को हानि! जानें 4 राशियों का राशिफल लकी नंबर के साथ

Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 7 नवंबर 2025 सिंह को लाभ, कन्या को हानि! जानें 4 राशियों का राशिफल लकी नंबर के साथ

Aaj Ka Rashifal: 7 नवंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 07 Nov 2025 05:25 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 7 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी दशम भाव में है, करियर और प्रतिष्ठा का भाव सक्रिय रहेगा. मेहनत रंग लाएगी, पर दूसरों की राय सुनना भी जरूरी है. आप में नेतृत्व की चमक स्पष्ट दिखेगी.
Career/Business: वरिष्ठ अधिकारियों से तारीफ, नई ज़िम्मेदारी या पब्लिक मंच पर पहचान.
Love Life: साथी को समय दें, आपसी सम्मान बढ़ेगा.
Education: प्रतियोगी छात्रों के लिए अनुकूल समय.
Health: पीठ और आंखों की थकान से आराम लें.
Finance: लाभ में वृद्धि, पर खर्चों पर नियंत्रण रखें.
आज का सफलता मंत्र: कर्मण्येवाधिकारस्ते. यानी कर्म करना ही आपका अधिकार है.
Lucky Color: Gold. Lucky Number: 1 

उपाय: सूर्य को अर्घ्य देते समय थोड़ी सी हल्दी जल में मिलाएं.

कन्या (Virgo) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी नवम भाव में है. भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का भाव सक्रिय. आज का दिन आत्मिक और आध्यात्मिक शांति देगा. यात्रा शुभ सिद्ध होगी.
Career/Business: विदेशी संपर्क या ऑनलाइन प्रोजेक्ट में सफलता.
Love Life: दूरियों के बावजूद संबंध मजबूत होंगे.
Education: उच्च शिक्षा या परीक्षा में सकारात्मक परिणाम.
Health: मानसिक शांति बढ़ेगी, योग से लाभ.
Finance: यात्रा या धर्म-कर्म पर खर्च.
आज का सफलता मंत्र: भाग्यं फलति कर्मणा.यानी कर्म से ही भाग्य फलित होता है.
Lucky Color: Beige. Lucky Number: 7 

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

तुला (Libra) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी अष्टम भाव में है. रहस्य, परिवर्तन और गहराई का दिन. अचानक लाभ या हानि दोनों संभव, इसलिए सतर्क रहें.
Career/Business: ऑफिस में नई नीति या पॉलिसी लागू हो सकती है.
Love Life: भावनाएं गहरी रहेंगी, किसी बात को छिपाएं नहीं.
Education: रिसर्च और साइंस के विद्यार्थियों के लिए लाभ.
Health: पाचन या हार्मोन असंतुलन से सावधान.
Finance: बीमा, टैक्स या इन्वेस्टमेंट में सतर्क रहें.
आज का सफलता मंत्र: नित्यं परिवर्तनं धर्मः. यानी परिवर्तन ही जीवन का नियम है.
Lucky Color: Lavender. Lucky Number: 6 

उपाय: शिव मंदिर में जल चढ़ाएं, ॐ नमः शिवाय का जाप करें.

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी सप्तम भाव में है. संबंधों और साझेदारी पर केंद्रित दिन. मन में गहराई और रहस्य है, पर संवाद ही समाधान देगा.
Career/Business: बिजनेस डील्स के लिए शुभ समय, पार्टनर से तालमेल रखें.
Love Life: रोमांस में नयापन, भावनाओं को स्पष्ट रूप दें.
Education: टीम प्रोजेक्ट्स में सफलता.
Health: हृदय गति या तनाव से जुड़ी परेशानी हो सकती है.
Finance: साझेदारी से लाभ की संभावना.
आज का सफलता मंत्र: समत्वं योग उच्यते. यानी संतुलन ही योग है.
Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8 

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं और ध्यान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 07 Nov 2025 05:25 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
