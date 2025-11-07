Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 7 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी दशम भाव में है, करियर और प्रतिष्ठा का भाव सक्रिय रहेगा. मेहनत रंग लाएगी, पर दूसरों की राय सुनना भी जरूरी है. आप में नेतृत्व की चमक स्पष्ट दिखेगी.

Career/Business: वरिष्ठ अधिकारियों से तारीफ, नई ज़िम्मेदारी या पब्लिक मंच पर पहचान.

Love Life: साथी को समय दें, आपसी सम्मान बढ़ेगा.

Education: प्रतियोगी छात्रों के लिए अनुकूल समय.

Health: पीठ और आंखों की थकान से आराम लें.

Finance: लाभ में वृद्धि, पर खर्चों पर नियंत्रण रखें.

आज का सफलता मंत्र: कर्मण्येवाधिकारस्ते. यानी कर्म करना ही आपका अधिकार है.

Lucky Color: Gold. Lucky Number: 1

उपाय: सूर्य को अर्घ्य देते समय थोड़ी सी हल्दी जल में मिलाएं.

कन्या (Virgo) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी नवम भाव में है. भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का भाव सक्रिय. आज का दिन आत्मिक और आध्यात्मिक शांति देगा. यात्रा शुभ सिद्ध होगी.

Career/Business: विदेशी संपर्क या ऑनलाइन प्रोजेक्ट में सफलता.

Love Life: दूरियों के बावजूद संबंध मजबूत होंगे.

Education: उच्च शिक्षा या परीक्षा में सकारात्मक परिणाम.

Health: मानसिक शांति बढ़ेगी, योग से लाभ.

Finance: यात्रा या धर्म-कर्म पर खर्च.

आज का सफलता मंत्र: भाग्यं फलति कर्मणा.यानी कर्म से ही भाग्य फलित होता है.

Lucky Color: Beige. Lucky Number: 7

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

तुला (Libra) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी अष्टम भाव में है. रहस्य, परिवर्तन और गहराई का दिन. अचानक लाभ या हानि दोनों संभव, इसलिए सतर्क रहें.

Career/Business: ऑफिस में नई नीति या पॉलिसी लागू हो सकती है.

Love Life: भावनाएं गहरी रहेंगी, किसी बात को छिपाएं नहीं.

Education: रिसर्च और साइंस के विद्यार्थियों के लिए लाभ.

Health: पाचन या हार्मोन असंतुलन से सावधान.

Finance: बीमा, टैक्स या इन्वेस्टमेंट में सतर्क रहें.

आज का सफलता मंत्र: नित्यं परिवर्तनं धर्मः. यानी परिवर्तन ही जीवन का नियम है.

Lucky Color: Lavender. Lucky Number: 6

उपाय: शिव मंदिर में जल चढ़ाएं, ॐ नमः शिवाय का जाप करें.

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी सप्तम भाव में है. संबंधों और साझेदारी पर केंद्रित दिन. मन में गहराई और रहस्य है, पर संवाद ही समाधान देगा.

Career/Business: बिजनेस डील्स के लिए शुभ समय, पार्टनर से तालमेल रखें.

Love Life: रोमांस में नयापन, भावनाओं को स्पष्ट रूप दें.

Education: टीम प्रोजेक्ट्स में सफलता.

Health: हृदय गति या तनाव से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

Finance: साझेदारी से लाभ की संभावना.

आज का सफलता मंत्र: समत्वं योग उच्यते. यानी संतुलन ही योग है.

Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं और ध्यान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.