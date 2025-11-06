Aaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले धन के मामले में सावधान, जानें 6 नवंबर का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: 6 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
धनु (Sagittarius) राशिफल, 6 नवंबर 2025
आज का दिन नई योजनाओं, यात्राओं और अध्ययन से जुड़ा रहेगा. आपका आत्मविश्वास और दृष्टिकोण दोनों विस्तृत रहेंगे. हालांकि पूर्णिमा के बाद की स्थिर ऊर्जा आपको ठहरकर सोचने का संदेश दे रही है. आज कोई बड़ा निर्णय अकेले न लें.
Career/Business: विदेश, शिक्षा या पब्लिकेशन से जुड़े काम में प्रगति.
Love Life: स्वतंत्रता बनाए रखें, पर भावना का सम्मान करें.
Education: रिसर्च व नए विषयों में गहरी रुचि.
Health: थकान या मांसपेशी दर्द संभव.
Finance: यात्रा या डॉक्युमेंट पर खर्च.
Lucky Color: Yellow. Lucky Number: 3
उपाय: विष्णु मंदिर में केले का भोग लगाएं.
मकर (Capricorn) राशिफल, 6 नवंबर 2025
आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा लेकिन मेहनत रंग लाएगी. कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतिक सोच सबको प्रभावित करेगी. परिवार और प्रोफेशन के बीच तालमेल बैठाना ज़रूरी रहेगा.
Career/Business: ऑफिस में नई पोज़िशन या प्रमोशन का योग.
Love Life: साथी से भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा.
Education: योजना और अनुशासन से सफलता.
Health: हड्डी या जोड़ों में दर्द संभव.
Finance: निवेश से दीर्घकालीन लाभ.
Lucky Color: Cream. Lucky Number: 10
उपाय: पीपल को जल दें, पर स्पर्श न करें.
कुंभ (Aquarius) राशिफल, 6 नवंबर 2025
नवीन विचारों और टेक्नोलॉजी से जुड़ी गतिविधियां आज लाभ देंगी. आप अपने विचारों से सबको प्रभावित करेंगे. सोशल नेटवर्किंग या पब्लिक इंटरैक्शन में सफलता का योग है.
Career/Business: नए आइडिया और इनोवेशन से पहचान बनेगी.
Love Life: मित्रता किसी रिश्ते में बदल सकती है.
Education: डिजिटल कोर्स या नई स्किल सीखें.
Health: तनाव से बचें, मेडिटेशन करें.
Finance: पार्टनरशिप या शेयर मार्केट से फायदा.
Lucky Color: Sky Blue. Lucky Number: 11
उपाय: तुलसी के पौधे के पास दीप जलाएं.
मीन (Pisces) राशिफल, 6 नवंबर 2025
आज का दिन आत्म-विश्लेषण, संवेदनशीलता और रचनात्मकता से भरा रहेगा. आप किसी भावनात्मक निर्णय में उलझ सकते हैं, इसलिए धैर्य से सोचें. कला, लेखन, संगीत या आध्यात्मिक कार्यों में सफलता का योग है.
Career/Business: रचनात्मक पेशे वालों को सराहना.
Love Life: भावना में बहकर निर्णय न लें.
Education: मन लगाकर पढ़ेंगे, याददाश्त अच्छी.
Health: नींद और हाइड्रेशन बनाए रखें.
Finance: पुराने बकाए वसूली की संभावना.
Lucky Color: Silver Blue. Lucky Number: 12
उपाय: गंगाजल में तुलसी डालकर स्नान करें.
