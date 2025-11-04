Aaj Ka Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए 4 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? जानें आज का राशिफल
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 4 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
सिंह (Leo)
प्रातःकाल चंद्र अष्टम भाव में रहेगा, जिससे कुछ पुराने विचार या दुविधा मन पर प्रभाव डाल सकते हैं. अनावश्यक तनाव या बहस से दूर रहें. दोपहर के बाद जब चंद्रमा मेष में आएगा, तब भाग्य का भाव जागृत होगा. यात्राओं या शिक्षा से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी. परिश्रम से आपका सम्मान बढ़ेगा और पिता या गुरु से सहयोग मिलेगा.
उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें.
Lucky Color: Golden. Lucky Number: 1
कन्या (Virgo)
सुबह का समय रिश्तों और साझेदारी से जुड़ा रहेगा. मीन चंद्र सप्तम भाव में होने से भावनात्मक संवाद बढ़ेगा. यदि कोई मतभेद है तो आज उसे सुलझाया जा सकता है. दोपहर बाद जब चंद्र मेष में आएगा, तो अष्टम भाव सक्रिय होगा, परिवर्तन का संकेत है. आत्ममंथन करें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें.
उपाय: हरी मूँग दान करें.
Lucky Color: Green. Lucky Number: 8
तुला (Libra)
मीन चंद्र प्रातःकाल षष्ठ भाव में रहेगा, जिससे कामकाज में दबाव महसूस हो सकता है पर मेहनत का फल भी मिलेगा. दोपहर के बाद मेष चंद्र सप्तम भाव में जाएगा, जिससे साझेदारी और रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी. विवाह या व्यापारिक सहयोग की दिशा में प्रगति होगी. प्रेम जीवन में संवाद और स्थिरता का भाव रहेगा.
उपाय: पाँच दीपक पूर्व दिशा में जलाएं.
Lucky Color: Mint Green. Lucky Number: 4
वृश्चिक (Scorpio)
सुबह चंद्रमा पंचम भाव में रहेगा, जिससे रचनात्मकता और प्रेम का भाव प्रबल रहेगा. छात्रों के लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा. दोपहर के बाद जब चंद्रमा मेष में आएगा, तो षष्ठ भाव सक्रिय होगा, परिश्रम और प्रतियोगिता बढ़ेगी. आत्मअनुशासन बनाए रखें, तभी सफलता मिलेगी. कार्यस्थल पर किसी नई जिम्मेदारी की संभावना है.
उपाय: ताम्र पात्र का जल पिएं.
Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 2
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
