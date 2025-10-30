हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 30 अक्टूबर 2025: शनि की राशि मकर में चंद्रमा का गोचर, आज कुछ बड़ा होगा!

Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 30 अक्टूबर 2025: शनि की राशि मकर में चंद्रमा का गोचर, आज कुछ बड़ा होगा!

Aaj Ka Rashifal 30 October 2025: मकर राशि में चंद्रमा का गोचर करियर, लवलाइफ और सेहत के लिए चुनौती ला रहा है. मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि समेत सभी 12 राशियों का जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 30 Oct 2025 05:14 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: 30 अक्टूबर 2025 का दिन श्रवण नक्षत्र और शुक्ल नवमी तिथि में आत्म-विवेक का संदेश लाया है. चंद्रमा मकर राशि में रहते हुए आज कर्म और परिणाम का सीधा संबंध बना रहा है, जहां मेहनत का फल समय से मिलता है. इस स्थिति में 12 राशियों पर ज़िम्मेदारी, रिश्ते और आत्म-अनुशासन के संकेत स्पष्ट हैं. जानिए आज आपकी राशि का भाग्य क्या कहता है.

मेष (Aries)

आज आपका मन नई दिशा चाहता है चन्द्रमा मकर राशि में है इसलिए काम-कार्यक्षेत्र में आपको कुछ जिम्मेदारियां अचानक मिल सकती हैं. पुराने प्रोजेक्ट्स में ध्यान देना होगा. आर्थिक रूप से सतर्क रहें अनपेक्षित खर्च हो सकते हैं. परिवार में आपलों संवाद थोड़ा सतर्कता मांगेंगे कुछ बातें छुपी रह सकती हैं. प्रेम-जीवन में आज आप भावनात्मक होंगे अपने पार्टनर को सुनने का मौका दें. स्वास्थ्य में कमर या जोड़ों में हल्की परेशानी संभव है हल्की वॉक लाभदायक होगी. लकी रंग - हल्का लाल. लकी नंबर - 9. उपाय: शाम को आधा घंटा ध्यान करें मन को शांत रखें.

वृषभ (Taurus)

आज सामाजिक-पारिवारिक मोर्चे पर कुछ हलचल देखने को मिल सकती है. चन्द्र मकर राशि में है जिसके कारण आपका व्यवहार थोड़ा ठोस होगा. कार्यक्षेत्र में आपको टीम व दुश्मनी दोनों का अनुभव हो सकता है सहयोगी बनें. धन के मामले में आज अचानक अवसर मिलेंगे पर जोखिम बढ़ा होगा विचार-विमर्श कर कार्य करें. प्रेम संबंधों में रोमांच रहेगा हालाँकि अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. स्वास्थ्य में आज नींद पूरी नहीं हो सकती समय से सोना सही रहेगा. लकी रंग - पिस्ता-हरा. लकी नंबर - 6. उपाय: आज किसी पुराने दोस्त से मिलें उनसे खुलकर बात करें.

मिथुन (Gemini)

आज आपका मन सीखने और साझा करने की तरफ आकर्षित रहेगा आपमें विषय-विश्लेषण की क्षमता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में नए विचार स्वीकार हो सकते हैं पर समय-सारणी में बदलाव आ सकता है. धन-वित्त में निवेश से पहले पुनः जाँचना बेहतर रहेगा चुनाव आज थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा. निजी संबंधों में आप थोड़ा भावुक महसूस कर सकते हैं खुलकर संवाद करें. स्वास्थ्य में पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है भोजन हल्का और समय पर लें. लकी रंग - आइस-ब्लू. लकी नंबर - 5. उपाय: रात को सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग करें.

कर्क (Cancer)

आज आपका व्यक्तित्व और आपके भाव दोनों ऊर्जा से भरपूर होंगे पर काम को लेकर दबाव की स्थिति हो सकती है. चन्द्र मकर राशि में है जिससे आपके अंदर अनुशासन बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आप नेतृत्व कर सकते हैं पर विरोधी भी सक्रिय होंगे. आर्थिक रूप से आज अच्छे संकेत हैं पर व्यय से सावधान रहें. प्रेम-जीवन में आप आकर्षक दिखेंगे पर बातें खोलने से पहले सोचें. स्वास्थ्य में कान गर्दन या कंधे की ओर ध्यान दें. लकी रंग - मोती-सफेद. लकी नंबर - 2. उपाय: शाम को हल्की चलने जाएं प्रकृति के बीच कुछ समय बिताएं.

सिंह (Leo)

आज आपके कार्यक्षेत्र में जटिलताएं आ सकती हैं लेकिन आपकी ऊर्जा उन्हें हल करने की क्षमता देती है. चन्द्र मकर राशि में है आपमें संयम व गहराई आएगी. आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी पर जितना प्लान किया है उससे आगे जाने से पहले सोचें. संबंधों में आज आपकी बात सुनने वाला कम मिलेगा आपमें अहंकार बढ़ सकता है सावधान रहें. स्वास्थ्य में आज नींद कम आ सकती है शाम को ब्रेक लें. लकी रंग - सुनहरा. लकी नंबर - 1. उपाय: सुबह सूर्योदय से पहले 5 मिनट सूर्य-नमस्कार करें.

कन्या (Virgo)

आज आपके लिए आत्म-मंथन का दिन है चन्द्र मकर राशि में है इसलिए आप अंदर की आवाज सुनेंगे. कार्यक्षेत्र में आज संतुलन बनाए रखना होगा बहुत ज्यादा सोच चिंतित कर सकती है. धन-वित्त में आज हल्की सावधानी चाहिए खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम-जीवन में आज थोड़ी शांति चाहेंगे खुलासा करें. स्वास्थ्य में भूख कम लग सकती है हल्का भोजन लें. लकी रंग - बैंगनी. लकी नंबर - 7. उपाय: रात को ध्यान व श्वास-प्रश्वास अभ्यास करें.

तुला (Libra)

आज आपके लिए उत्साह व अवसर दोनों हैं चन्द्र मकर राशि में है इसलिए आपका व्यक्तित्व प्रभावी होगा. कार्यक्षेत्र में आपका विचार स्वीकार होगा नए रिलेशनशिप बन सकते हैं. लेकिन धन सम्बन्धी व्यय बढ़ सकते हैं समय से पूर्व योजना करें. निजी संबंधों में आप आकर्षित होंगे पर अपेक्षाएं अधिक होंगी. स्वास्थ्य में आंखों या दृष्टि का ख्याल रखें स्क्रीन टाइम कम करें. लकी रंग - मिंट-ग्रीन. लकी नंबर - 8. उपाय: कला-संग्रह संगीत या सांस्कृतिक गतिविधि में आज शामिल हों.

वृश्चिक (Scorpio)

आज आपका इंटूइशन ऊँचा रहेगा चन्द्र मकर राशि में है आप गहरे विचारों में जायेंगे. कार्यक्षेत्र में चुनौती स्वीकार करें आप इसमें सफल होंगे. धन-वित्त में आज कुछ नया मिल सकता है पर जोखिम कम रखें. संबंधों में आज आपकी बात समझनी कठिन होगी मौन करना बेहतर हो सकता है. स्वास्थ्य में पाचन संबंधी समस्या संभव है भोजन हल्का रखें. लकी रंग - गहरा लाल. लकी नंबर - 3. उपाय: किसी प्रिय से बांटें अपने विचार मन हल्का होगा.

धनु (Sagittarius)

आज आपके लिए संयम का दिन है चन्द्र मकर राशि काम में गहराई लाती है. पिछले समय से कुछ अधूरे काम आज सामने आ सकते हैं. वित्तीय जिम्मेदारियां बढ़ेंगी योजनाओं को आज समीक्षा दें. प्रेम-जीवन में आप असमंजस में रह सकते हैं दांव-पेंच से बचें. स्वास्थ्य में सिरदर्द या मानसिक व्यग्रता हो सकती है आराम अवश्य लें. लकी रंग - नीला. लकी नंबर - 4. उपाय: शाम को पानी में नींबू व शहद मिलाकर पिएं व हल्की सैर करें.

मकर (Capricorn)

आज आपका स्वर बढ़ेगा चन्द्र आपकी ही राशि में है. कार्यक्षेत्र में आप नेतृत्व कर सकते हैं नए प्रकल्प शुरु कर सकते हैं. पर दूसरों से अपेक्षा रखें बहुत खुदपर भरोसा कम रखें. वित्तीय दृष्टि से आज अच्छी स्थिति पर जोखिम लेने से बचें. प्रेम-जीवन में आप आकर्षक दिखेंगे खुलकर संवाद करें. स्वास्थ्य में कंधा-गर्दन पर ख्याल दें. लकी रंग - चॉकलेट-ब्राउन. लकी नंबर - 10. उपाय: आज अपने लिए लक्ष्य सेट करें शाम को उस पर सोचें.

कुंभ (Aquarius)

आज आपकी कल्पनाशक्ति ऊंची रहेगी चन्द्र मकर में है आप अंदर की आवाज सुनेंगे. कार्यक्षेत्र में आप नए विचार लाएंगे पर उन्हें लागू करने में बाधाएं होंगी. वित्त-वित्त में आज बेहतर संकेत पर जल्दबाजी न करें. रिश्तों में आप भावुक रहेंगे खुलकर बोलें. स्वास्थ्य में नींद कम हो सकती है जल्दी सोने की कोशिश करें. लकी रंग - टील. लकी नंबर - 11. उपाय: शाम को खुली हवा में कुछ समय बिताएं डिवाइस से दूरी रखें.

मीन (Pisces)

आज आपका इंट्यूशन तेज रहेगा चन्द्र मकर की स्थिति आपको भीतर से प्रेरित करेगी. कार्यक्षेत्र में आप सहयोगियों का प्रिय बने सकते हैं पर अहंकार से दूरी रखें. धन-वित्त में आज बोनस या उपहार की संभावना है पर खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम-जीवन में आप शांत रहना चाहेंगे थोड़ी जगह दें. स्वास्थ्य में पांव-टखनों पर ख्याल रखें आराम करें. लकी रंग - लाइट-पर्पल. लकी नंबर - 12. उपाय: रात को हल्की संगीत सुनें व 10 मिनट ध्यान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 30 Oct 2025 05:14 AM (IST)
Frequently Asked Questions

आज 30 अक्टूबर 2025 का राशिफल क्या कहता है?

आज आत्म-विवेक का संदेश है। चंद्रमा मकर राशि में है, जो कर्म और परिणाम के सीधे संबंध को दर्शा रहा है। 12 राशियों पर जिम्मेदारी, रिश्ते और आत्म-अनुशासन के संकेत हैं।

मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज मेष राशि का मन नई दिशा चाहेगा, कार्यक्षेत्र में अचानक जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक रूप से सतर्क रहें और परिवार में संवाद पर ध्यान दें।

कर्क राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं। आर्थिक रूप से व्यय से सावधान रहें।

क्या आज किसी राशि को धन लाभ की संभावना है?

वृषभ राशि को धन के मामले में अचानक अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जोखिम बढ़ा होगा। मीन राशि को बोनस या उपहार की संभावना है, पर खर्च भी बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य के लिहाज से आज किन राशियों को ध्यान देने की आवश्यकता है?

मेष राशि को कमर या जोड़ों में हल्की परेशानी हो सकती है, जबकि मिथुन राशि को पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। कर्क राशि को कान, गर्दन या कंधे पर ध्यान देना चाहिए।

Embed widget