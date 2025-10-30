Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom



























Rashifal: 30 अक्टूबर 2025 का दिन श्रवण नक्षत्र और शुक्ल नवमी तिथि में आत्म-विवेक का संदेश लाया है. चंद्रमा मकर राशि में रहते हुए आज कर्म और परिणाम का सीधा संबंध बना रहा है, जहां मेहनत का फल समय से मिलता है. इस स्थिति में 12 राशियों पर ज़िम्मेदारी, रिश्ते और आत्म-अनुशासन के संकेत स्पष्ट हैं. जानिए आज आपकी राशि का भाग्य क्या कहता है.

आज आपका मन नई दिशा चाहता है चन्द्रमा मकर राशि में है इसलिए काम-कार्यक्षेत्र में आपको कुछ जिम्मेदारियां अचानक मिल सकती हैं. पुराने प्रोजेक्ट्स में ध्यान देना होगा. आर्थिक रूप से सतर्क रहें अनपेक्षित खर्च हो सकते हैं. परिवार में आपलों संवाद थोड़ा सतर्कता मांगेंगे कुछ बातें छुपी रह सकती हैं. प्रेम-जीवन में आज आप भावनात्मक होंगे अपने पार्टनर को सुनने का मौका दें. स्वास्थ्य में कमर या जोड़ों में हल्की परेशानी संभव है हल्की वॉक लाभदायक होगी. लकी रंग - हल्का लाल. लकी नंबर - 9. उपाय: शाम को आधा घंटा ध्यान करें मन को शांत रखें.

वृषभ (Taurus)

आज सामाजिक-पारिवारिक मोर्चे पर कुछ हलचल देखने को मिल सकती है. चन्द्र मकर राशि में है जिसके कारण आपका व्यवहार थोड़ा ठोस होगा. कार्यक्षेत्र में आपको टीम व दुश्मनी दोनों का अनुभव हो सकता है सहयोगी बनें. धन के मामले में आज अचानक अवसर मिलेंगे पर जोखिम बढ़ा होगा विचार-विमर्श कर कार्य करें. प्रेम संबंधों में रोमांच रहेगा हालाँकि अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. स्वास्थ्य में आज नींद पूरी नहीं हो सकती समय से सोना सही रहेगा. लकी रंग - पिस्ता-हरा. लकी नंबर - 6. उपाय: आज किसी पुराने दोस्त से मिलें उनसे खुलकर बात करें.

मिथुन (Gemini)

आज आपका मन सीखने और साझा करने की तरफ आकर्षित रहेगा आपमें विषय-विश्लेषण की क्षमता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में नए विचार स्वीकार हो सकते हैं पर समय-सारणी में बदलाव आ सकता है. धन-वित्त में निवेश से पहले पुनः जाँचना बेहतर रहेगा चुनाव आज थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा. निजी संबंधों में आप थोड़ा भावुक महसूस कर सकते हैं खुलकर संवाद करें. स्वास्थ्य में पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है भोजन हल्का और समय पर लें. लकी रंग - आइस-ब्लू. लकी नंबर - 5. उपाय: रात को सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग करें.

कर्क (Cancer)

आज आपका व्यक्तित्व और आपके भाव दोनों ऊर्जा से भरपूर होंगे पर काम को लेकर दबाव की स्थिति हो सकती है. चन्द्र मकर राशि में है जिससे आपके अंदर अनुशासन बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आप नेतृत्व कर सकते हैं पर विरोधी भी सक्रिय होंगे. आर्थिक रूप से आज अच्छे संकेत हैं पर व्यय से सावधान रहें. प्रेम-जीवन में आप आकर्षक दिखेंगे पर बातें खोलने से पहले सोचें. स्वास्थ्य में कान गर्दन या कंधे की ओर ध्यान दें. लकी रंग - मोती-सफेद. लकी नंबर - 2. उपाय: शाम को हल्की चलने जाएं प्रकृति के बीच कुछ समय बिताएं.

सिंह (Leo)

आज आपके कार्यक्षेत्र में जटिलताएं आ सकती हैं लेकिन आपकी ऊर्जा उन्हें हल करने की क्षमता देती है. चन्द्र मकर राशि में है आपमें संयम व गहराई आएगी. आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी पर जितना प्लान किया है उससे आगे जाने से पहले सोचें. संबंधों में आज आपकी बात सुनने वाला कम मिलेगा आपमें अहंकार बढ़ सकता है सावधान रहें. स्वास्थ्य में आज नींद कम आ सकती है शाम को ब्रेक लें. लकी रंग - सुनहरा. लकी नंबर - 1. उपाय: सुबह सूर्योदय से पहले 5 मिनट सूर्य-नमस्कार करें.

कन्या (Virgo)

आज आपके लिए आत्म-मंथन का दिन है चन्द्र मकर राशि में है इसलिए आप अंदर की आवाज सुनेंगे. कार्यक्षेत्र में आज संतुलन बनाए रखना होगा बहुत ज्यादा सोच चिंतित कर सकती है. धन-वित्त में आज हल्की सावधानी चाहिए खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम-जीवन में आज थोड़ी शांति चाहेंगे खुलासा करें. स्वास्थ्य में भूख कम लग सकती है हल्का भोजन लें. लकी रंग - बैंगनी. लकी नंबर - 7. उपाय: रात को ध्यान व श्वास-प्रश्वास अभ्यास करें.

आज आपके लिए उत्साह व अवसर दोनों हैं चन्द्र मकर राशि में है इसलिए आपका व्यक्तित्व प्रभावी होगा. कार्यक्षेत्र में आपका विचार स्वीकार होगा नए रिलेशनशिप बन सकते हैं. लेकिन धन सम्बन्धी व्यय बढ़ सकते हैं समय से पूर्व योजना करें. निजी संबंधों में आप आकर्षित होंगे पर अपेक्षाएं अधिक होंगी. स्वास्थ्य में आंखों या दृष्टि का ख्याल रखें स्क्रीन टाइम कम करें. लकी रंग - मिंट-ग्रीन. लकी नंबर - 8. उपाय: कला-संग्रह संगीत या सांस्कृतिक गतिविधि में आज शामिल हों.

वृश्चिक (Scorpio)

आज आपका इंटूइशन ऊँचा रहेगा चन्द्र मकर राशि में है आप गहरे विचारों में जायेंगे. कार्यक्षेत्र में चुनौती स्वीकार करें आप इसमें सफल होंगे. धन-वित्त में आज कुछ नया मिल सकता है पर जोखिम कम रखें. संबंधों में आज आपकी बात समझनी कठिन होगी मौन करना बेहतर हो सकता है. स्वास्थ्य में पाचन संबंधी समस्या संभव है भोजन हल्का रखें. लकी रंग - गहरा लाल. लकी नंबर - 3. उपाय: किसी प्रिय से बांटें अपने विचार मन हल्का होगा.

धनु (Sagittarius)

आज आपके लिए संयम का दिन है चन्द्र मकर राशि काम में गहराई लाती है. पिछले समय से कुछ अधूरे काम आज सामने आ सकते हैं. वित्तीय जिम्मेदारियां बढ़ेंगी योजनाओं को आज समीक्षा दें. प्रेम-जीवन में आप असमंजस में रह सकते हैं दांव-पेंच से बचें. स्वास्थ्य में सिरदर्द या मानसिक व्यग्रता हो सकती है आराम अवश्य लें. लकी रंग - नीला. लकी नंबर - 4. उपाय: शाम को पानी में नींबू व शहद मिलाकर पिएं व हल्की सैर करें.

मकर (Capricorn)

आज आपका स्वर बढ़ेगा चन्द्र आपकी ही राशि में है. कार्यक्षेत्र में आप नेतृत्व कर सकते हैं नए प्रकल्प शुरु कर सकते हैं. पर दूसरों से अपेक्षा रखें बहुत खुदपर भरोसा कम रखें. वित्तीय दृष्टि से आज अच्छी स्थिति पर जोखिम लेने से बचें. प्रेम-जीवन में आप आकर्षक दिखेंगे खुलकर संवाद करें. स्वास्थ्य में कंधा-गर्दन पर ख्याल दें. लकी रंग - चॉकलेट-ब्राउन. लकी नंबर - 10. उपाय: आज अपने लिए लक्ष्य सेट करें शाम को उस पर सोचें.

कुंभ (Aquarius)

आज आपकी कल्पनाशक्ति ऊंची रहेगी चन्द्र मकर में है आप अंदर की आवाज सुनेंगे. कार्यक्षेत्र में आप नए विचार लाएंगे पर उन्हें लागू करने में बाधाएं होंगी. वित्त-वित्त में आज बेहतर संकेत पर जल्दबाजी न करें. रिश्तों में आप भावुक रहेंगे खुलकर बोलें. स्वास्थ्य में नींद कम हो सकती है जल्दी सोने की कोशिश करें. लकी रंग - टील. लकी नंबर - 11. उपाय: शाम को खुली हवा में कुछ समय बिताएं डिवाइस से दूरी रखें.

मीन (Pisces)

आज आपका इंट्यूशन तेज रहेगा चन्द्र मकर की स्थिति आपको भीतर से प्रेरित करेगी. कार्यक्षेत्र में आप सहयोगियों का प्रिय बने सकते हैं पर अहंकार से दूरी रखें. धन-वित्त में आज बोनस या उपहार की संभावना है पर खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम-जीवन में आप शांत रहना चाहेंगे थोड़ी जगह दें. स्वास्थ्य में पांव-टखनों पर ख्याल रखें आराम करें. लकी रंग - लाइट-पर्पल. लकी नंबर - 12. उपाय: रात को हल्की संगीत सुनें व 10 मिनट ध्यान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.