Aaj Ka Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले 28 नवंबर 2025 को धन, करियर और बिजनेस में हानि! जानें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: 28 नवंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 28 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
सिंह (Leo) राशिफल, 28 नवंबर 2025
कुंभ चंद्रमा आज आपकी दिनचर्या, काम और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालेगा. छोटे-छोटे काम भी जिम्मेदारी की तरह महसूस हो सकते हैं. ऑफिस में Deadline और Routine Work आपको थकाएंगे, लेकिन आप मजबूती से निभाएंगे. रिश्तों में आज Practical रवैया रहेगा, जिससे रोमांटिक माहौल कम बनेगा. छात्रों को पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखना होगा. सेहत में घुटने, हड्डियां और पाचन पर हल्का दबाव रहेगा.
Career: काम का बोझ और Deadline बढ़ेगी.
Love: Practical रवैया हावी, भावनाएं धीमी.
Education: नियमित पढ़ाई में स्थिरता आवश्यक.
Health: घुटने-हड्डियां-पाचन कमजोर.
Finance: रोज़मर्रा के खर्च बढ़ेंगे.
उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें.
Lucky Color: Saffron
Lucky Number: 1
कन्या (Virgo) राशिफल, 28 नवंबर 2025
कुंभ चंद्रमा आज आपकी रचनात्मकता, Mood और प्रेम संबंधों पर गंभीरता लाता है. किसी Creative Work पर कठोर प्रतिक्रिया या Extra Responsibility मिल सकती है. प्रेम जीवन में Commitment या भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है, जिससे आप थोड़े गंभीर महसूस करेंगे. छात्रों के लिए Logical Subjects, गणित और तथ्यों वाले विषय बेहतर चलेंगे. सेहत में गैस, पाचन और हार्मोनल असंतुलन परेशान कर सकता है.
Career: Creative Work पर दबाव, प्रतिक्रिया कठोर.
Love: Commitment या भविष्य की चर्चा.
Education: Logical Subjects में लाभ.
Health: गैस, पाचन और हार्मोन का असर.
Finance: जोखिम वाले कामों से बचें.
उपाय: हरी मूँग या हरी सब्ज़ी दान करें.
Lucky Color: Olive
Lucky Number: 6
तुला (Libra) राशिफल, 28 नवंबर 2025
कुंभ चंद्रमा आज आपके घर-परिवार, निजी जिम्मेदारियों और भावनात्मक संतुलन पर असर डालेगा. घरेलू माहौल में अचानक कोई काम, चर्चा या तनाव पैदा हो सकता है. ऑफिस जाते समय मन दो जगह बंटा रहेगा, घर और काम के बीच खींचतान बनी रहेगी. रिश्तों में Family-Partner Balance चुनौतीपूर्ण रहेगा. छात्रों के लिए घर का वातावरण ध्यान भटका सकता है, इसलिए शांत स्थान की जरूरत होगी. सेहत में पीठ, नींद और थकान का असर बढ़ेगा.
Career: घरेलू कारणों से काम प्रभावित.
Love: परिवार-साथी के बीच संतुलन कठिन.
Education: शोर से दूर पढ़ना लाभकारी.
Health: पीठ, नींद और ऊर्जा पर असर.
Finance: घर-किराया-EMI के खर्च बढ़ सकते हैं.
उपाय: माता-पिता या किसी बुज़ुर्ग का आशीर्वाद लें.
Lucky Color: Pink
Lucky Number: 7
वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 28 नवंबर 2025
कुंभ चंद्रमा आज आपकी सोच, बातचीत और मानसिक ऊर्जा पर गहरा असर डालेगा. दिमाग तेज चलेगा, लेकिन किसी बात पर ज़िद या तीखापन आ सकता है. ऑफिस में रिपोर्ट, मीटिंग या लिखित काम का दबाव रहेगा. बातचीत में आपकी सीधी बात आज किसी को चुभ सकती है, इसलिए शब्दों को सोचकर बोलें. छात्रों के लिए नोट्स, लिखाई और Revision बहुत प्रभावी रहेगा. सेहत में गर्दन, कंधे और हाथों में तनाव महसूस होगा.
Career: लिखित काम और मीटिंग का दबाव.
Love: आपके शब्द आज भावनाएं चोट पहुंचा सकते हैं.
Education: लिखाई और Revision का उत्तम दिन.
Health: गर्दन-कंधे-हाथ तनावग्रस्त.
Finance: छोटे-छोटे खर्च बढ़ेंगे.
उपाय: गुड़ और तिल किसी ज़रूरतमंद को दें.
Lucky Color: Dark Blue
Lucky Number: 8
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
