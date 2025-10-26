Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: 26 अक्टूबर 2025, रविवार को धनु राशि में चंद्रमा और तुला में सूर्य का संयोजन बन रहा है. गुरु की शुभ दृष्टि से यह दिन आत्मविश्वास, विश्वास और विस्तार का प्रतीक बन जाएगा. पंचांग अनुसार आज शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है जो शिक्षा, निवेश, और नए आरंभ के लिए विशेष रूप से अनुकूल है. जो लोग अपने निर्णयों में साहस दिखाएंगे, उनके लिए यह दिन कर्म-सिद्धि और सौभाग्य का संगम साबित होगा. आज रविवार का दिन कह रहा है, जो आगे बढ़ने का साहस रखते हैं, भाग्य उनका हाथ थाम लेता है.

धनु चंद्रमा की अग्नि आपके भीतर के विजेता को जगा रही है. आज आपका आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति दोनों चरम पर रहेंगे. जो कार्य अटके हुए थे, वे गति पकड़ेंगे , बस जल्दबाज़ी से बचें.

Finance: शेयर या निवेश में लाभ के संकेत, पर सोच-समझकर निर्णय लें.

Love: जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.

Health: सिरदर्द या अनिद्रा से बचें.

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और लाल पुष्प चढ़ाएँ.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

शुभ समय: सुबह 8:00 - 9:30

वृषभ (Taurus)

आज धनु चंद्रमा आपके भीतर शांति और दृढ़ता का संगम बना रहा है. जहां दूसरों को तनाव होगा, आप वहां स्थिर रहकर स्थिति संभाल लेंगे. परिवार में किसी शुभ कार्य का संकेत मिल सकता है.

Finance: धन आगमन और बचत में वृद्धि.

Love: पुराने रिश्ते फिर से प्रगाढ़ होंगे.

Health: थकान या कमर दर्द से बचें.

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

शुभ समय: दोपहर 12:00 - 1:30

मिथुन (Gemini)

बुध की गति और धनु चंद्रमा की दृष्टि आज आपको संवाद की शक्ति दे रही है. आज आपकी बातों में प्रभाव होगा , नेतृत्व और नेटवर्किंग में लाभ मिलेगा. नए अवसरों की दस्तक सुने.

Finance: नए कॉन्ट्रैक्ट से आर्थिक लाभ संभव.

Love: अविवाहित जातकों के लिए शुभ संकेत.

Health: गले या गर्दन में हल्की तकलीफ.

उपाय: तुलसी में दीपक जलाएँ और विष्णु नाम का स्मरण करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

शुभ समय: सुबह 10:00 - 11:45

कर्क (Cancer)

आज धनु चंद्रमा आपको भावनात्मक संतुलन का वरदान दे रहा है. घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी और किसी पुराने मतभेद का अंत हो सकता है. ध्यान और संगीत से आत्मशांति प्राप्त होगी.

Finance: धन लाभ और बचत दोनों का योग.

Love: साथी से निकटता बढ़ेगी, रिश्ते में विश्वास लौटेगा.

Health: मन प्रसन्न रहेगा, पर जल संतुलन बनाए रखें.

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

Lucky Color: सिल्वर

Lucky Number: 2

शुभ समय: शाम 6:00 - 7:30

सिंह (Leo)

धनु चंद्रमा और सूर्य की संयुक्त ऊर्जा आज आपको राजसिक तेज दे रही है. आपकी उपस्थिति जहां होगी, वहां आत्मविश्वास की लहर दौड़ेगी. नए अवसर या सम्मान का योग है , बस विनम्रता बनाए रखें.

Finance: आर्थिक स्थिति मज़बूत, नया प्रोजेक्ट लाभदायक.

Love: रिश्तों में आकर्षण और स्नेह चरम पर.

Health: आँखों या सिर की थकान हो सकती है.

उपाय: तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

शुभ समय: सुबह 8:30 - 10:00

कन्या (Virgo)

बुध और गुरु की दृष्टि से आज आपका विवेक और विश्लेषण कौशल चरम पर रहेगा. जिन योजनाओं पर महीनों से काम चल रहा था, वे अब परिणाम देने लगेंगी. किसी वरिष्ठ से प्रशंसा मिलेगी.

Finance: व्यापारिक लाभ और निवेश से स्थिर आय.

Love: परिवार और साथी के बीच सामंजस्य रहेगा.

Health: गैस्ट्रिक समस्या से सावधान.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 7

शुभ समय: दोपहर 1:00 - 2:30

आज आपका आकर्षण और सामाजिक ऊर्जा अपने चरम पर है. धनु चंद्रमा आपकी कूटनीतिक क्षमता को निखार रहा है. आपके निर्णय लोगों के बीच सम्मान दिला सकते हैं.

Finance: साझेदारी से लाभ; नया निवेश शुभ.

Love: प्रेम में रोमांस और पारदर्शिता बढ़ेगी.

Health: मानसिक थकान पर ध्यान दें.

उपाय: मां लक्ष्मी की आराधना करें और गुलाबी पुष्प चढ़ाएँ.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 3

शुभ समय: शाम 6:15 - 7:45

वृश्चिक (Scorpio)

आज धनु चंद्रमा आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को जगा रहा है. जो कार्य लंबे समय से अधूरे थे, उनमें निर्णायक प्रगति संभव है. आपका रहस्यमय व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बनेगा.

Finance: निवेश और धन संचय से लाभ.

Love: रिश्तों में भावनात्मक गहराई और जुड़ाव.

Health: पेट या निचले हिस्से में हल्की तकलीफ.

उपाय: शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 8

शुभ समय: दोपहर 3:00 - 4:30

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा आपकी ही राशि में है , यानी आज आपका दिन, आपकी दिशा, आपका निर्णय. गुरु का प्रभाव आपको आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और नए अवसर देगा. यात्रा, शिक्षा और धर्म से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता.

Finance: नए निवेश या साझेदारी से दीर्घकालिक लाभ.

Love: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, नए रिश्तों की शुरुआत संभव.

Health: मन शांत रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी.

उपाय: पीपल वृक्ष में दीपक जलाएँ.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 4

शुभ समय: सुबह 9:00 - 10:30

मकर (Capricorn)

शनि और गुरु की दृष्टि आपको आज स्थिरता और दृढ़ता का वरदान दे रही है. आपका हर कदम योजनाबद्ध और सफल रहेगा. कार्यस्थल पर नेतृत्व का अवसर मिल सकता है.

Finance: भूमि और निवेश से लाभ.

Love: जीवनसाथी का नैतिक और भावनात्मक सहयोग.

Health: कमर या पैरों में थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: उड़द और तिल का दान करें.

Lucky Color: ग्रे

Lucky Number: 8

शुभ समय: शाम 4:15 - 6:00

कुंभ (Aquarius)

आज धनु चंद्रमा आपको नेटवर्किंग, विचार और नेतृत्व की शक्ति दे रहा है. टीमवर्क से किए गए कार्य में सफलता मिलेगी, वरिष्ठ प्रभावित होंगे.

Finance: व्यापार विस्तार और नई डील से लाभ.

Love: रिश्तों में स्पष्टता और सम्मान बढ़ेगा.

Health: तनाव और नींद की कमी से बचें.

उपाय: शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 11

शुभ समय: दोपहर 2:15 - 3:45

मीन (Pisces)

गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, और आज उनकी कृपा आपके कर्म में सौभाग्य जोड़ रही है. जो कार्य अटके हुए थे, उनमें अप्रत्याशित सफलता संभव है. यह दिन आत्म-विश्वास, अध्यात्म और प्रेम तीनों को एक सूत्र में जोड़ने वाला है.

Finance: धन लाभ और बचत में वृद्धि.

Love: भावनाओं में गहराई, साथी का स्नेह मिलेगा.

Health: थकान और अनिद्रा की संभावना.

उपाय: विष्णु मंदिर में दीपक जलाएँ.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 12

शुभ समय: सुबह 10:15 - 11:45

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.