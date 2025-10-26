हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal: राशिफल 26 अक्टूबर, आज धनु राशि में चंद्रमा लाएगा बड़ा बदलाव, इन राशि वालों को मिलेगा शुभ समाचार

Aaj Ka Rashifal: राशिफल 26 अक्टूबर, आज धनु राशि में चंद्रमा लाएगा बड़ा बदलाव, इन राशि वालों को मिलेगा शुभ समाचार

Aaj Ka Rashifal: 26 अक्टूबर 2025 रविवार का राशिफल, धनु चंद्रमा और गुरु के शुभ संयोग से आज आत्मविश्वास, भाग्य और सफलता का दिन है. जानें किन राशियों पर बरसेगा धन, और प्रेम.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 26 Oct 2025 07:49 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: 26 अक्टूबर 2025, रविवार को धनु राशि में चंद्रमा और तुला में सूर्य का संयोजन बन रहा है. गुरु की शुभ दृष्टि से यह दिन आत्मविश्वास, विश्वास और विस्तार का प्रतीक बन जाएगा. पंचांग अनुसार आज शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है जो शिक्षा, निवेश, और नए आरंभ के लिए विशेष रूप से अनुकूल है. जो लोग अपने निर्णयों में साहस दिखाएंगे, उनके लिए यह दिन कर्म-सिद्धि और सौभाग्य का संगम साबित होगा. आज रविवार का दिन कह रहा है, जो आगे बढ़ने का साहस रखते हैं, भाग्य उनका हाथ थाम लेता है.

मेष (Aries)

धनु चंद्रमा की अग्नि आपके भीतर के विजेता को जगा रही है. आज आपका आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति दोनों चरम पर रहेंगे. जो कार्य अटके हुए थे, वे गति पकड़ेंगे , बस जल्दबाज़ी से बचें.
Finance: शेयर या निवेश में लाभ के संकेत, पर सोच-समझकर निर्णय लें.
Love: जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.
Health: सिरदर्द या अनिद्रा से बचें.
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और लाल पुष्प चढ़ाएँ.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9
शुभ समय: सुबह 8:00 - 9:30

वृषभ (Taurus)

आज धनु चंद्रमा आपके भीतर शांति और दृढ़ता का संगम बना रहा है. जहां दूसरों को तनाव होगा, आप वहां स्थिर रहकर स्थिति संभाल लेंगे. परिवार में किसी शुभ कार्य का संकेत मिल सकता है.
Finance: धन आगमन और बचत में वृद्धि.
Love: पुराने रिश्ते फिर से प्रगाढ़ होंगे.
Health: थकान या कमर दर्द से बचें.
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6
शुभ समय: दोपहर 12:00 - 1:30

मिथुन (Gemini)

बुध की गति और धनु चंद्रमा की दृष्टि आज आपको संवाद की शक्ति दे रही है. आज आपकी बातों में प्रभाव होगा , नेतृत्व और नेटवर्किंग में लाभ मिलेगा. नए अवसरों की दस्तक सुने.
Finance: नए कॉन्ट्रैक्ट से आर्थिक लाभ संभव.
Love: अविवाहित जातकों के लिए शुभ संकेत.
Health: गले या गर्दन में हल्की तकलीफ.
उपाय: तुलसी में दीपक जलाएँ और विष्णु नाम का स्मरण करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5
शुभ समय: सुबह 10:00 - 11:45

कर्क (Cancer)

आज धनु चंद्रमा आपको भावनात्मक संतुलन का वरदान दे रहा है. घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी और किसी पुराने मतभेद का अंत हो सकता है. ध्यान और संगीत से आत्मशांति प्राप्त होगी.
Finance: धन लाभ और बचत दोनों का योग.
Love: साथी से निकटता बढ़ेगी, रिश्ते में विश्वास लौटेगा.
Health: मन प्रसन्न रहेगा, पर जल संतुलन बनाए रखें.
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.
Lucky Color: सिल्वर
Lucky Number: 2
शुभ समय: शाम 6:00 - 7:30

सिंह (Leo)

धनु चंद्रमा और सूर्य की संयुक्त ऊर्जा आज आपको राजसिक तेज दे रही है. आपकी उपस्थिति जहां होगी, वहां आत्मविश्वास की लहर दौड़ेगी. नए अवसर या सम्मान का योग है , बस विनम्रता बनाए रखें.
Finance: आर्थिक स्थिति मज़बूत, नया प्रोजेक्ट लाभदायक.
Love: रिश्तों में आकर्षण और स्नेह चरम पर.
Health: आँखों या सिर की थकान हो सकती है.
उपाय: तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
शुभ समय: सुबह 8:30 - 10:00

कन्या (Virgo)

बुध और गुरु की दृष्टि से आज आपका विवेक और विश्लेषण कौशल चरम पर रहेगा. जिन योजनाओं पर महीनों से काम चल रहा था, वे अब परिणाम देने लगेंगी. किसी वरिष्ठ से प्रशंसा मिलेगी.
Finance: व्यापारिक लाभ और निवेश से स्थिर आय.
Love: परिवार और साथी के बीच सामंजस्य रहेगा.
Health: गैस्ट्रिक समस्या से सावधान.
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 7
शुभ समय: दोपहर 1:00 - 2:30

तुला (Libra)

आज आपका आकर्षण और सामाजिक ऊर्जा अपने चरम पर है. धनु चंद्रमा आपकी कूटनीतिक क्षमता को निखार रहा है. आपके निर्णय लोगों के बीच सम्मान दिला सकते हैं.
Finance: साझेदारी से लाभ; नया निवेश शुभ.
Love: प्रेम में रोमांस और पारदर्शिता बढ़ेगी.
Health: मानसिक थकान पर ध्यान दें.
उपाय: मां लक्ष्मी की आराधना करें और गुलाबी पुष्प चढ़ाएँ.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 3
शुभ समय: शाम 6:15 - 7:45

वृश्चिक (Scorpio)

आज धनु चंद्रमा आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को जगा रहा है. जो कार्य लंबे समय से अधूरे थे, उनमें निर्णायक प्रगति संभव है. आपका रहस्यमय व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बनेगा.
Finance: निवेश और धन संचय से लाभ.
Love: रिश्तों में भावनात्मक गहराई और जुड़ाव.
Health: पेट या निचले हिस्से में हल्की तकलीफ.
उपाय: शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 8
शुभ समय: दोपहर 3:00 - 4:30

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा आपकी ही राशि में है , यानी आज आपका दिन, आपकी दिशा, आपका निर्णय. गुरु का प्रभाव आपको आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और नए अवसर देगा. यात्रा, शिक्षा और धर्म से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता.
Finance: नए निवेश या साझेदारी से दीर्घकालिक लाभ.
Love: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, नए रिश्तों की शुरुआत संभव.
Health: मन शांत रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी.
उपाय: पीपल वृक्ष में दीपक जलाएँ.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 4
शुभ समय: सुबह 9:00 - 10:30

मकर (Capricorn)

शनि और गुरु की दृष्टि आपको आज स्थिरता और दृढ़ता का वरदान दे रही है. आपका हर कदम योजनाबद्ध और सफल रहेगा. कार्यस्थल पर नेतृत्व का अवसर मिल सकता है.
Finance: भूमि और निवेश से लाभ.
Love: जीवनसाथी का नैतिक और भावनात्मक सहयोग.
Health: कमर या पैरों में थकान महसूस हो सकती है.
उपाय: उड़द और तिल का दान करें.
Lucky Color: ग्रे
Lucky Number: 8
शुभ समय: शाम 4:15 - 6:00

कुंभ (Aquarius)

आज धनु चंद्रमा आपको नेटवर्किंग, विचार और नेतृत्व की शक्ति दे रहा है. टीमवर्क से किए गए कार्य में सफलता मिलेगी, वरिष्ठ प्रभावित होंगे.
Finance: व्यापार विस्तार और नई डील से लाभ.
Love: रिश्तों में स्पष्टता और सम्मान बढ़ेगा.
Health: तनाव और नींद की कमी से बचें.
उपाय: शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें.
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 11
शुभ समय: दोपहर 2:15 - 3:45

मीन (Pisces)

गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, और आज उनकी कृपा आपके कर्म में सौभाग्य जोड़ रही है. जो कार्य अटके हुए थे, उनमें अप्रत्याशित सफलता संभव है. यह दिन आत्म-विश्वास, अध्यात्म और प्रेम तीनों को एक सूत्र में जोड़ने वाला है.
Finance: धन लाभ और बचत में वृद्धि.
Love: भावनाओं में गहराई, साथी का स्नेह मिलेगा.
Health: थकान और अनिद्रा की संभावना.
उपाय: विष्णु मंदिर में दीपक जलाएँ.
Lucky Color: हल्का नीला
Lucky Number: 12
शुभ समय: सुबह 10:15 - 11:45

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 26 Oct 2025 05:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

26 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा और सूर्य की स्थिति क्या है?

26 अक्टूबर 2025 को धनु राशि में चंद्रमा और तुला राशि में सूर्य का संयोजन बनेगा. गुरु की शुभ दृष्टि इस दिन को विशेष बनाएगी.

आज का दिन शिक्षा और नए आरंभ के लिए कैसा रहेगा?

पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है, जो शिक्षा, निवेश और नए आरंभ के लिए विशेष रूप से अनुकूल है.

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है?

मेष राशि वालों का आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति चरम पर रहेगी. अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचें.

मिथुन राशि वालों को आज किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा?

मिथुन राशि वालों को आज संवाद की शक्ति से नेतृत्व और नेटवर्किंग में लाभ मिलेगा. नए अवसरों की दस्तक सुनी जा सकती है.

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है?

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आत्म-विश्वास, अध्यात्म और प्रेम को जोड़ने वाला है. अटके हुए कार्यों में अप्रत्याशित सफलता संभव है.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी? कमला हैरिस ने दिया सीधा जवाब, कहा- व्हाइट हाउस में एक दिन...
अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी? कमला हैरिस ने दिया सीधा जवाब, कहा- व्हाइट हाउस में एक दिन...
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी? कमला हैरिस ने दिया सीधा जवाब, कहा- व्हाइट हाउस में एक दिन...
अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी? कमला हैरिस ने दिया सीधा जवाब, कहा- व्हाइट हाउस में एक दिन...
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
मध्य प्रदेश
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
ट्रेंडिंग
सफारी पर गए पर्यटकों की जीप पर टाइगर का हमला! जान लेने दौड़ा दरिंदा- वीडियो देख थम जाएंगी सांसें
सफारी पर गए पर्यटकों की जीप पर टाइगर का हमला! जान लेने दौड़ा दरिंदा- वीडियो देख थम जाएंगी सांसें
हेल्थ
दिल्ली में बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन, सुबह की सैर करें या नहीं? एक्सपर्ट से जानें
दिल्ली में बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन, सुबह की सैर करें या नहीं? एक्सपर्ट से जानें
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget