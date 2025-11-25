हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मधनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले 25 नवंबर 2025 न करें ये काम, हो सकता है बड़ा नुकसान, जानें आज का राशिफल

धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले 25 नवंबर 2025 न करें ये काम, हो सकता है बड़ा नुकसान, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 25 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 25 Nov 2025 07:32 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 25 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 25 नवंबर 2025

आज मकर चंद्रमा आपके धन और Self-Worth (स्व-मूल्य) पर फोकस लाता है. कमाई, खर्च और Future Security (भविष्य सुरक्षा) ये तीन बातें दिमाग़ में प्रमुख रहेंगी. काम में मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे दिखेगा, तुरंत नहीं. रिश्तों में पैसों को लेकर छोटी चर्चा बड़ा रूप ले सकती है. छात्रों के लिए Practical Subject (व्यावहारिक विषय) और Career Planning (करियर योजना) अच्छा चलेगा. सेहत में दांत, हड्डी और त्वचा पर हल्का असर. धन में Save Vs Spend (बचत बनाम खर्च) की खींचतान रहेगी.

Career : मेहनत का हिसाब सोचेंगे.
Love : पैसों की बात मुद्दा बन सकती है.
Education : करियर-आधारित अध्ययन पर ध्यान.
Health : हड्डी/दाँत/त्वचा.
Finance : बचत अहम.
उपाय: पीली दाल या चना दाल दान करें.
Lucky Color : Yellow (पीला)
Lucky Number : 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 25 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए पूरा Spotlight (ध्यान/फोकस) आप पर है. ज़िम्मेदारियों का बोझ, लोगों की उम्मीदें और अपने Standards (मानक) तीनों मिलकर दबाव बढ़ाएंगे. काम में आप Front (मुख्य स्थान) पर रहेंगे, पर भीतर से अकेलापन या थकान महसूस होगी. रिश्तों में आपको लगेगा कि सबकुछ आप ही संभाल रहे हैं. छात्रों के लिए Self-Discipline (स्व-अनुशासन) बेहद फायदेमंद. सेहत में Joints (जोड़), Knee (घुटना) और Fatigue (थकान) का असर. धन में Practical Planning (व्यावहारिक योजना) ज़रूरी.

Career : सबकी नज़र आपके काम पर.
Love : भीतर अकेलापन महसूस.
Education : स्व-अध्ययन मजबूत.
Health : घुटना/जोड़/थकान.
Finance : सख़्त योजना ज़रूरी.
उपाय: काले तिल और सरसों का तेल मंदिर में चढ़ाएं.
Lucky Color : Grey (धूसर)
Lucky Number : 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 25 नवंबर 2025

आज मकर चंद्रमा आपके अवचेतन Subconscious (अवचेतन) क्षेत्र को सक्रिय करेगा. बिना वजह बेचैनी, पुराने Scenes (दृश्य), Guilt (अपराध-बोध) या अधूरे काम याद आ सकते हैं. काम में आप बाहर से Normal (सामान्य) दिखेंगे, पर भीतर से Drained (थके हुए) महसूस करेंगे. रिश्तों में मन की बातें आप रोककर रख सकते हैं. छात्रों को Meditation (ध्यान) और अकेले पढ़ने से लाभ. स्वास्थ्य में नींद की Quality (गुणवत्ता) और Mental Rest (मानसिक आराम) महत्वपूर्ण. धन में कोई Hidden Expense (छिपा हुआ खर्च) आ सकता है.
Career : बाहर स्थिर, भीतर थकान.
Love : भावनाएं साझा नहीं करेंगे.
Education : शांत मन से पढ़ें.
Health : नींद और चिंता.
Finance : अचानक छोटा खर्च.
उपाय: पीपल के नीचे मौन बैठें या 7 परिक्रमा करें.
Lucky Color : Electric Blue (इलेक्ट्रिक नीला)
Lucky Number : 11

मीन (Pisces) राशिफल, 25 नवंबर 2025

मकर चंद्रमा आज आपके दोस्तों, नेटवर्क और Future Plans (भविष्य योजनाएं) पर ध्यान लाता है. कोई मित्र या संपर्क आपको ज़िम्मेदारी दे सकता है या पुराना वादा याद दिला सकता है. काम में टीम के साथ तालमेल थोड़ा भारी रहेगा, पर Practical (व्यावहारिक) रहेगा. रिश्तों में दोस्ती और प्रेम की Boundary (सीमा) धुंधली हो सकती है. छात्रों के लिए Group Study (समूह अध्ययन) ठीक, पर गंभीर साथी चुनें. सेहत में पैरों में Heaviness (भारीपन) और थकान. धन में किसी समूह या Online Expense (ऑनलाइन खर्च) का योग.
Career : टीम-वर्क में दबाव.
Love : दोस्ती–प्रेम की रेखा धुंधली.
Education : समूह अध्ययन सीमित रखें.
Health : पैरों में भारीपन.
Finance : मित्र/समूह पर खर्च.
उपाय: तुलसी को जल दें और दीपक जलाएं.
Lucky Color : Sea Green (सी-ग्रीन)
Lucky Number : 6

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 25 Nov 2025 06:32 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
