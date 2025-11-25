Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 25 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 25 नवंबर 2025

आज मकर चंद्रमा आपके धन और Self-Worth (स्व-मूल्य) पर फोकस लाता है. कमाई, खर्च और Future Security (भविष्य सुरक्षा) ये तीन बातें दिमाग़ में प्रमुख रहेंगी. काम में मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे दिखेगा, तुरंत नहीं. रिश्तों में पैसों को लेकर छोटी चर्चा बड़ा रूप ले सकती है. छात्रों के लिए Practical Subject (व्यावहारिक विषय) और Career Planning (करियर योजना) अच्छा चलेगा. सेहत में दांत, हड्डी और त्वचा पर हल्का असर. धन में Save Vs Spend (बचत बनाम खर्च) की खींचतान रहेगी.

Career : मेहनत का हिसाब सोचेंगे.

Love : पैसों की बात मुद्दा बन सकती है.

Education : करियर-आधारित अध्ययन पर ध्यान.

Health : हड्डी/दाँत/त्वचा.

Finance : बचत अहम.

उपाय: पीली दाल या चना दाल दान करें.

Lucky Color : Yellow (पीला)

Lucky Number : 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 25 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए पूरा Spotlight (ध्यान/फोकस) आप पर है. ज़िम्मेदारियों का बोझ, लोगों की उम्मीदें और अपने Standards (मानक) तीनों मिलकर दबाव बढ़ाएंगे. काम में आप Front (मुख्य स्थान) पर रहेंगे, पर भीतर से अकेलापन या थकान महसूस होगी. रिश्तों में आपको लगेगा कि सबकुछ आप ही संभाल रहे हैं. छात्रों के लिए Self-Discipline (स्व-अनुशासन) बेहद फायदेमंद. सेहत में Joints (जोड़), Knee (घुटना) और Fatigue (थकान) का असर. धन में Practical Planning (व्यावहारिक योजना) ज़रूरी.

Career : सबकी नज़र आपके काम पर.

Love : भीतर अकेलापन महसूस.

Education : स्व-अध्ययन मजबूत.

Health : घुटना/जोड़/थकान.

Finance : सख़्त योजना ज़रूरी.

उपाय: काले तिल और सरसों का तेल मंदिर में चढ़ाएं.

Lucky Color : Grey (धूसर)

Lucky Number : 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 25 नवंबर 2025

आज मकर चंद्रमा आपके अवचेतन Subconscious (अवचेतन) क्षेत्र को सक्रिय करेगा. बिना वजह बेचैनी, पुराने Scenes (दृश्य), Guilt (अपराध-बोध) या अधूरे काम याद आ सकते हैं. काम में आप बाहर से Normal (सामान्य) दिखेंगे, पर भीतर से Drained (थके हुए) महसूस करेंगे. रिश्तों में मन की बातें आप रोककर रख सकते हैं. छात्रों को Meditation (ध्यान) और अकेले पढ़ने से लाभ. स्वास्थ्य में नींद की Quality (गुणवत्ता) और Mental Rest (मानसिक आराम) महत्वपूर्ण. धन में कोई Hidden Expense (छिपा हुआ खर्च) आ सकता है.

Career : बाहर स्थिर, भीतर थकान.

Love : भावनाएं साझा नहीं करेंगे.

Education : शांत मन से पढ़ें.

Health : नींद और चिंता.

Finance : अचानक छोटा खर्च.

उपाय: पीपल के नीचे मौन बैठें या 7 परिक्रमा करें.

Lucky Color : Electric Blue (इलेक्ट्रिक नीला)

Lucky Number : 11

मीन (Pisces) राशिफल, 25 नवंबर 2025

मकर चंद्रमा आज आपके दोस्तों, नेटवर्क और Future Plans (भविष्य योजनाएं) पर ध्यान लाता है. कोई मित्र या संपर्क आपको ज़िम्मेदारी दे सकता है या पुराना वादा याद दिला सकता है. काम में टीम के साथ तालमेल थोड़ा भारी रहेगा, पर Practical (व्यावहारिक) रहेगा. रिश्तों में दोस्ती और प्रेम की Boundary (सीमा) धुंधली हो सकती है. छात्रों के लिए Group Study (समूह अध्ययन) ठीक, पर गंभीर साथी चुनें. सेहत में पैरों में Heaviness (भारीपन) और थकान. धन में किसी समूह या Online Expense (ऑनलाइन खर्च) का योग.

Career : टीम-वर्क में दबाव.

Love : दोस्ती–प्रेम की रेखा धुंधली.

Education : समूह अध्ययन सीमित रखें.

Health : पैरों में भारीपन.

Finance : मित्र/समूह पर खर्च.

उपाय: तुलसी को जल दें और दीपक जलाएं.

Lucky Color : Sea Green (सी-ग्रीन)

Lucky Number : 6

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.