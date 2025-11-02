Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Rashifal: 2 नवंबर 2025 का राशिफल कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कुछ है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

कर्क (Cancer)

2 नवंबर 2025, रविवार का दिन आत्मसंयम और मानसिक संतुलन की परीक्षा ले सकता है. अष्टम भाव में चंद्रमा होने से अचानक निर्णयों से बचें. पारिवारिक या आर्थिक मामलों में सूझबूझ जरूरी है. किसी बुज़ुर्ग या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभ देगा. दिन के दूसरे भाग में मनोबल लौटेगा और स्थितियां सामान्य होंगी. विष्णु एकादशी के प्रभाव से मन में श्रद्धा जागेगी , प्रार्थना और ध्यान मानसिक स्पष्टता देंगे.

Career/Finance: टैक्स, बीमा या साझेदारी में सावधानी बरतें.

Love: पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं.

Health: पाचन और रक्तचाप का ध्यान रखें.

उपाय: मिश्री और चावल का दान करें.

Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 2 । शुभ समय: 8:00-9:30

सिंह (Leo)

2 नवंबर 2025, रविवार आपके लिए संबंधों में स्पष्टता और व्यावसायिक दृष्टि से सकारात्मक परिणाम लाने वाला दिन है. सप्तम भाव में चंद्रमा विवाह, साझेदारी और सहयोग से जुड़ी नई संभावनाएं खोल रहा है. आपसी संवाद और पारदर्शिता रिश्तों को मजबूत बनाएगी. करियर में कोई लंबित प्रस्ताव स्वीकार हो सकता है. दिन के उत्तरार्ध में किसी शुभ आयोजन या धार्मिक क्रिया में सहभागिता संभव है.

Career/Finance: पार्टनरशिप और अनुबंध में लाभ.

Love: प्रेम और विवाह संबंधों में विश्वास गहरा होगा.

Health: गले और हृदय पर ध्यान दें.

उपाय: पीले पुष्प अर्पित कर दीपदान करें.

Lucky Color: सुनहरा । Lucky Number: 1 । शुभ समय: 3:00-4:00

कन्या (Virgo)

2 नवंबर 2025, रविवार का ग्रह-संयोग आपको अनुशासन, परिश्रम और आत्मनियंत्रण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा. कार्यालय या कार्यस्थल पर किसी नई जिम्मेदारी की शुरुआत हो सकती है. विष्णु एकादशी का प्रभाव आत्मशुद्धि और कर्मयोग का भाव जाग्रत करेगा. दिन के अंत में मनोबल और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट और स्किन से जुड़ी तकलीफों से सावधान रहें.

Career/Finance: सीनियर्स की सराहना और अवसर का विस्तार.

Love: साथी का सहयोग आत्मबल बढ़ाएगा.

Health: गैस और एलर्जी पर नियंत्रण रखें.

उपाय: तुलसी को गुड़-जल अर्पित करें.

Lucky Color: हल्का हरा । Lucky Number: 7 । शुभ समय: 10:00-11:30

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.