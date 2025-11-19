हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धनु, मकर, कुंभ और मीन 19 नवंबर 2025 का राशिफल, सितारों की कड़ी चेतावनी, आज एक चूक भारी पड़ सकती है

धनु, मकर, कुंभ और मीन 19 नवंबर 2025 का राशिफल, सितारों की कड़ी चेतावनी, आज एक चूक भारी पड़ सकती है

Aaj Ka Rashifal: 19 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 19 Nov 2025 06:14 AM (IST)
Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 19 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 19 नवंबर 2025

आज आपके विचार और दृष्टिकोण बेहद स्पष्ट रहेंगे. किसी यात्रा, उच्च शिक्षा या विदेश संबंधित कार्य में सकारात्मक प्रगति हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता की प्रशंसा होगी और वरिष्ठ आपकी योजना पर भरोसा जताएंगे. प्रेम संबंधों में सच्चाई और समझ रिश्ते को मजबूत करेगी. छात्रों, विशेषकर मैनेजमेंट, दर्शन, अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए यह दिन उपलब्धियों वाला है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर अत्यधिक थकान से बचें. धन की स्थिति स्थिर है, लेकिन बड़े निवेश फिलहाल टालना बेहतर है.
Career: विदेश/नीति कार्यों में लाभ.
Love: ईमानदारी से रिश्ता मजबूत.
Education: उच्च शिक्षा छात्रों को लाभ.
Health: हल्की थकान.
Finance: स्थिर पर सावधानी.
सफलता मंत्र: धीरे-धीरे रे मना यानी धैर्य से हर लक्ष्य मिलता है.
उपाय: विष्णु जी को पीले पुष्प चढ़ाएं.
Lucky Color: Yellow. Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 19 नवंबर 2025

आज जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी लेकिन आप उन्हें उत्कृष्टता से निभाएंगे. कार्यक्षेत्र में आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या टीम की कमान मिल सकती है. वरिष्ठ आपकी स्थिरता और अनुशासन से प्रभावित होंगे. प्रेम संबंधों में गंभीरता और भरोसा बढ़ेगा. छात्रों, विशेषकर लॉ, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग के लिए यह दिन श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है. स्वास्थ्य में हड्डियों और जोड़ों पर ध्यान देना आवश्यक है. वित्तीय स्थिति अनुकूल है और किसी पुराने बकाये के मिलने की संभावना है.
Career: नेतृत्व/प्रमोशन का योग.
Love: परिपक्वता बढ़ेगी.
Education: लॉ/इंजीनियरिंग छात्रों को लाभ.
Health: जोड़ों का ध्यान.
Finance: बकाया राशि संभव.
सफलता मंत्र: श्रमेण सिद्धिः यानी मेहनत से ही सफलता मिलती है.
उपाय: शनि देव को तेल चढ़ाएं.
Lucky Color: Grey. Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 19 नवंबर 2025

आज आपका नवाचार और सोचने का अनोखा तरीका कार्यक्षेत्र में बड़ा लाभ देगा. आप किसी समस्या का ऐसा समाधान ढूँढ सकते हैं जो टीम को चौंका दे. प्रेम संबंधों में संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. छात्रों, विशेषकर साइंस, टेक, रिसर्च के लिए यह दिन उपलब्धि का संकेत देता है. मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए ध्यान और श्वसन व्यायाम लाभदायक होगा. धन में अचानक लाभ या डिजिटल निवेश से फायदा संभव है.
Career: innovation-based जीत.
Love: संवाद मजबूत करेगा.
Education: रिसर्च छात्रों को लाभ.
Health: मानसिक आराम ज़रूरी.
Finance: अचानक लाभ का योग.
सफलता मंत्र: बुद्धिर्बलं यशो धैर्यम् यानी बुद्धि, बल और धैर्य सफलता दिलाते हैं.
उपाय: जल में नीले पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: Blue. Lucky Number: 5

मीन (Pisces) राशिफल, 19 नवंबर 2025

आज आपकी कल्पनाशीलता और अंतर्ज्ञान दोनों विशेष रूप से प्रबल रहेंगे. रचनात्मक क्षेत्र में आप नई दिशा या उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की सराहना होगी. प्रेम संबंधों में गहराई और आत्मीयता बढ़ेगी. छात्रों, विशेषकर कला, संगीत, साहित्य, काउंसलिंग के लिए यह दिन अत्यंत अनुकूल है. स्वास्थ्य में जल-संतुलन और नींद का ध्यान रखें. धन के मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन किसी दीर्घकालिक योजना से लाभ का संकेत है.
Career: क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता.
Love: भावनात्मक निकटता बढ़ेगी.
Education: कला/साहित्य छात्रों को लाभ.
Health: जल-संतुलन रखें.
Finance: खर्च अधिक लेकिन लाभ दीर्घकालिक.
सफलता मंत्र: मनः शांतिं लभेत् यानी मन की शांति ही असली सुख है.
उपाय: तुलसी को जल दें, विष्णु सहस्रनाम पढ़ें.
Lucky Color: Sea Green. Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 19 Nov 2025 06:14 AM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

Embed widget