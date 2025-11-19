Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 19 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 19 नवंबर 2025

आज आपके विचार और दृष्टिकोण बेहद स्पष्ट रहेंगे. किसी यात्रा, उच्च शिक्षा या विदेश संबंधित कार्य में सकारात्मक प्रगति हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता की प्रशंसा होगी और वरिष्ठ आपकी योजना पर भरोसा जताएंगे. प्रेम संबंधों में सच्चाई और समझ रिश्ते को मजबूत करेगी. छात्रों, विशेषकर मैनेजमेंट, दर्शन, अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए यह दिन उपलब्धियों वाला है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर अत्यधिक थकान से बचें. धन की स्थिति स्थिर है, लेकिन बड़े निवेश फिलहाल टालना बेहतर है.

Career: विदेश/नीति कार्यों में लाभ.

Love: ईमानदारी से रिश्ता मजबूत.

Education: उच्च शिक्षा छात्रों को लाभ.

Health: हल्की थकान.

Finance: स्थिर पर सावधानी.

सफलता मंत्र: धीरे-धीरे रे मना यानी धैर्य से हर लक्ष्य मिलता है.

उपाय: विष्णु जी को पीले पुष्प चढ़ाएं.

Lucky Color: Yellow. Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 19 नवंबर 2025

आज जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी लेकिन आप उन्हें उत्कृष्टता से निभाएंगे. कार्यक्षेत्र में आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या टीम की कमान मिल सकती है. वरिष्ठ आपकी स्थिरता और अनुशासन से प्रभावित होंगे. प्रेम संबंधों में गंभीरता और भरोसा बढ़ेगा. छात्रों, विशेषकर लॉ, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग के लिए यह दिन श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है. स्वास्थ्य में हड्डियों और जोड़ों पर ध्यान देना आवश्यक है. वित्तीय स्थिति अनुकूल है और किसी पुराने बकाये के मिलने की संभावना है.

Career: नेतृत्व/प्रमोशन का योग.

Love: परिपक्वता बढ़ेगी.

Education: लॉ/इंजीनियरिंग छात्रों को लाभ.

Health: जोड़ों का ध्यान.

Finance: बकाया राशि संभव.

सफलता मंत्र: श्रमेण सिद्धिः यानी मेहनत से ही सफलता मिलती है.

उपाय: शनि देव को तेल चढ़ाएं.

Lucky Color: Grey. Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 19 नवंबर 2025

आज आपका नवाचार और सोचने का अनोखा तरीका कार्यक्षेत्र में बड़ा लाभ देगा. आप किसी समस्या का ऐसा समाधान ढूँढ सकते हैं जो टीम को चौंका दे. प्रेम संबंधों में संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. छात्रों, विशेषकर साइंस, टेक, रिसर्च के लिए यह दिन उपलब्धि का संकेत देता है. मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए ध्यान और श्वसन व्यायाम लाभदायक होगा. धन में अचानक लाभ या डिजिटल निवेश से फायदा संभव है.

Career: innovation-based जीत.

Love: संवाद मजबूत करेगा.

Education: रिसर्च छात्रों को लाभ.

Health: मानसिक आराम ज़रूरी.

Finance: अचानक लाभ का योग.

सफलता मंत्र: बुद्धिर्बलं यशो धैर्यम् यानी बुद्धि, बल और धैर्य सफलता दिलाते हैं.

उपाय: जल में नीले पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color: Blue. Lucky Number: 5

मीन (Pisces) राशिफल, 19 नवंबर 2025

आज आपकी कल्पनाशीलता और अंतर्ज्ञान दोनों विशेष रूप से प्रबल रहेंगे. रचनात्मक क्षेत्र में आप नई दिशा या उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की सराहना होगी. प्रेम संबंधों में गहराई और आत्मीयता बढ़ेगी. छात्रों, विशेषकर कला, संगीत, साहित्य, काउंसलिंग के लिए यह दिन अत्यंत अनुकूल है. स्वास्थ्य में जल-संतुलन और नींद का ध्यान रखें. धन के मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन किसी दीर्घकालिक योजना से लाभ का संकेत है.

Career: क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता.

Love: भावनात्मक निकटता बढ़ेगी.

Education: कला/साहित्य छात्रों को लाभ.

Health: जल-संतुलन रखें.

Finance: खर्च अधिक लेकिन लाभ दीर्घकालिक.

सफलता मंत्र: मनः शांतिं लभेत् यानी मन की शांति ही असली सुख है.

उपाय: तुलसी को जल दें, विष्णु सहस्रनाम पढ़ें.

Lucky Color: Sea Green. Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.