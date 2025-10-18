आज का राशिफल 18 अक्टूबर 2025: धनतेरस पर किस पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, किसे मिलेगा धन-लाभ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का राशिफल 18 अक्टूबर 2025: धनतेरस पर किस पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, किसे मिलेगा धन-लाभ

Aaj Ka Rashifal: 18 अक्टूबर 2025, आज धनतेरस विशेष राशिफल. शुक्र और गुरु के प्रभाव से आज भाग्य, प्रेम और समृद्धि का दिन. जानें सभी राशियों के लिए आज धनतेरस के शुभ संकेत, लकी कलर, नंबर और उपाय.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 18 Oct 2025 06:45 AM (IST)
मेष (Aries) राशिफल

आज धनतेरस की दिव्यता आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को नया स्वरूप देगी. शुक्र की कृपा से आपका व्यक्तित्व और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे. लेकिन उत्साह के साथ संयम भी आवश्यक है, अत्यधिक खर्च या दिखावा आज शुभ नहीं. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक प्रयासों को मान्यता मिलेगी. परिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, और गुरु की प्रेरणा आपको नए दृष्टिकोण देगी.

Finance: आज सोना, चांदी या कीमती वस्तुओं की खरीद से लाभ हो सकता है. लेकिन अनावश्यक खर्चों को टालें.
Love: संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन अपेक्षाएं न बढ़ाएं.
Health: हल्की थकान संभव है, विश्राम अवश्य लें.
उपाय: शुभ मुहूर्त में दीप जलाएं और कुबेर मंत्र जप करें.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9
शुभ समय: शाम 7:30-8:30

वृषभ (Taurus) राशिफल

आज आपका स्वामी शुक्र आपको वैभव, स्थिरता और प्रेम में आशीर्वाद देगा. यह दिन आर्थिक योजनाओं पर कार्रवाई करने का श्रेष्ठ समय है. परिवार में सद्भाव बढ़ेगा और आपके विचारों को सम्मान मिलेगा. यदि आप सोच-समझकर निवेश करेंगे, तो यह दिन आपको दीर्घकालिक लाभ दिला सकता है.

Finance: कीमती धातु या निवेश खरीदने के लिए दिन शुभ.
Love: साथी से जुड़ाव और आत्मीयता बढ़ेगी.
Health: पाचन या पेट की समस्या से सावधान.
उपाय: लक्ष्मी यंत्र की अभिषेक करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6
शुभ समय: दोपहर 1:00-2:30

मिथुन (Gemini) राशिफल

आज धनतेरस का पर्व है जो एक विशेष दिन है, इस दिन आपके संवाद और सृजनात्मक सोच को नई दिशा मिलने जा रही है. आज आपके विचारों से लोग प्रेरित होंगे. किसी कला, व्यापार या सोशल मीडिया योजना को आगे बढ़ाएं. लेकिन निर्णयों में जल्दबाज़ी न करें. संतुलन बनाए रखें.

Finance: सौदा या व्यापार में लाभ संभव.
Love: बातचीत से संबंध मजबूत होंगे.
Health: मन में विचार अनेक आएंगे, ध्यान और विश्राम करें.
उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएं.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5
शुभ समय: सुबह 10:00-11:30

कर्क (Cancer) राशिफल

आज आपकी संवेदनशीलता और अंतर्मन दोनों सक्रिय रहेंगे. आज धनतेरस की शुभ ऊर्जा आपको आर्थिक और आध्यात्मिक लाभ देने की संभावना रखती है. लेकिन किसी भी विवाद में emotion से आगे न बढ़ें, विवेक और संयम से ही सफलता मिलेगी. परिवार आपका मार्गदर्शन करेगा.

Finance: पारिवारिक निवेश आज लाभ दे सकता है.
Love: संबंधों में समर्पण और समझ बढ़ेगी.
Health: ऊर्जा कम महसूस हो सकती है, ध्यान रखें.
उपाय: चावल और दूध दान करें.
Lucky Color: सिल्वर
Lucky Number: 2
शुभ समय: शाम 5:00-6:30

सिंह (Leo) राशिफल

आज धनतेरस पर सूर्य की चमक और शुक्र की कृपा मिलकर आपके आत्मविश्वास को चरम पर ले जाएंगे. आज किसी नई योजना या व्यवसायिक निर्णय का शुभारंभ किया जा सकता है. पारिवारिक रिश्तों में आत्मीयता बढ़ेगी और किसी पुराने व्यक्ति से पुनः संपर्क लाभदायक सिद्ध हो सकता है.
Finance: आर्थिक दृष्टि से यह दिन लाभकारी रहेगा. सोना या चाँदी खरीदना शुभ रहेगा.
Love: संबंधों में उत्साह और रोमांस बढ़ेगा. अविवाहित जातकों को शुभ प्रस्ताव मिल सकता है.
Health: हृदय और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें. सूर्य अर्घ्य लाभदायक रहेगा.
उपाय: सूर्य को अर्घ्य देकर ॐ आदित्याय नमः का जाप करें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
शुभ समय: सुबह 8:00-9:30

कन्या (Virgo) राशिफल

आज धनतेरस आपके लिए विवेक और बुद्धिमत्ता का परीक्षण लेकर आया है. आज आप अपनी योजना को सटीकता से लागू कर पाएंगे. जो लोग शिक्षा, लेखन या विश्लेषणात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ होगा. घर की सजावट या वस्त्र खरीदना भी आज शुभ रहेगा.
Finance: निवेश के लिए उत्तम दिन; दीर्घकालिक योजनाएं लाभकारी रहेंगी.
Love: दांपत्य जीवन में सुकून और समझ बढ़ेगी.
Health: पेट और नींद की समस्या से सावधान.
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 7
शुभ समय: दोपहर 12:00-1:30

तुला (Libra) राशिफल

आपकी राशि के स्वामी शुक्र आज आपकी किस्मत चमका रहे हैं. आज धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख-समृद्धि का संचार होगा. आज सौंदर्य, परिधान या आभूषण से जुड़ी खरीदारी शुभ मानी जाएगी. परिवार में आनंद और प्रेम का माहौल रहेगा.
Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी; धन लाभ और बोनस संभव.
Love: प्रेम जीवन में सामंजस्य और खुशी बढ़ेगी.
Health: मन प्रसन्न रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं.
उपाय: कमल पुष्प से मां लक्ष्मी की पूजा करें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 3
शुभ समय: शाम 6:00-7:15

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल

शनि और शुक्र का योग आपको जिम्मेदारी और अनुशासन दोनों सिखाएगा. आज का दिन आपकी व्यावसायिक योजनाओं में ठोस कदम बढ़ाने का है. परिवार या मित्रों से जुड़ा कोई निर्णय मन को सुकून देगा. पुराना तनाव खत्म होगा.
Finance: खर्च पर नियंत्रण रखें; दीर्घकालिक योजनाएं शुभ हैं.
Love: संबंधों में सुधार और संवाद का समय.
Health: जोड़ों या पीठ दर्द की समस्या से राहत मिलेगी.
उपाय: शनिदेव को तिल-तेल चढ़ाएं.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 8
शुभ समय: दोपहर 3:00-4:15

धनु (Sagittarius) राशिफल

गुरु ग्रह का आशीर्वाद आज धनतेरस को आपके लिए भाग्य-वृद्धि का दिन बना रहा है. लंबे समय से रुके कार्यों में प्रगति होगी. आपकी वाणी और दृष्टिकोण से लोग प्रभावित होंगे. यह दिन आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली है, किसी नए संकल्प का आरंभ करें.
Finance: धन आगमन और लाभ के स्पष्ट योग. निवेश के लिए शुभ समय.
Love: साथी का सहयोग और समझ आपकी खुशी बढ़ाएगी.
Health: पेट या लिवर संबंधी समस्या हो सकती है. ध्यान रखें.
उपाय: पीपल वृक्ष में दीपक जलाएं.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 4
शुभ समय: सुबह 7:30-8:45

मकर (Capricorn) राशिफल

आज धनतेरस पर शनि की स्थिरता और शुक्र की कृपा साथ आ रही है. आज का दिन परिश्रम को सफलता में बदलने वाला होगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. परिवार और मित्रों का सहयोग भी मिलेगा.
Finance: स्थायी संपत्ति या निवेश से लाभ संभव.
Love: जीवनसाथी के साथ समय बिताना सुकून देगा.
Health: थकान या जोड़ों में दर्द; विश्राम आवश्यक.
उपाय: उड़द और तिल दान करें.
Lucky Color: ग्रे
Lucky Number: 8
शुभ समय: शाम 4:30-6:00

कुंभ (Aquarius) राशिफल

आज आपकी सोच दूरदर्शी और योजनाएं व्यवहारिक होंगी. आज धनतेरस पर शुभ ग्रह संयोजन से नए अवसर मिलेंगे. पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने में संतुलन रखें. किसी शुभ समाचार की संभावना है.
Finance: निवेश या व्यापार विस्तार से लाभ.
Love: संबंधों में स्पष्टता और भरोसा बढ़ेगा.
Health: तनाव और अनिद्रा से बचें.
उपाय: शनिदेव को सरसों तेल चढ़ाएं.
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 11
शुभ समय: दोपहर 2:30-3:45

मीन (Pisces) राशिफल

गुरु और शुक्र का संयुक्त प्रभाव आपके जीवन में संतोष, प्रेम और सौभाग्य लाएगा. आज मन में शांति और आत्मविश्वास रहेगा. परिवार में लक्ष्मी-पूजन का आनंद मिलेगा.
Finance: लाभ के योग, धन आगमन के संकेत.
Love: दांपत्य जीवन में मधुरता और सहयोग.
Health: सर्दी या थकान हो सकती है.
उपाय: विष्णु मंदिर में पीला पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: हल्का नीला
Lucky Number: 12
शुभ समय: सुबह 10:15-11:45

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 18 Oct 2025 06:45 AM (IST)
Frequently Asked Questions

आज धनतेरस पर सोना, चांदी या कीमती वस्तुओं की खरीद से लाभ होगा?

हाँ, आज सोना, चांदी या कीमती वस्तुओं की खरीद से लाभ हो सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें।

आज के दिन निवेश करना कैसा रहेगा?

आज का दिन आर्थिक योजनाओं पर कार्रवाई करने, सोच-समझकर निवेश करने और दीर्घकालिक लाभ के लिए उत्तम है।

क्या आज के दिन प्रेम संबंधों में कोई खास बात होगी?

हाँ, संबंधों में मधुरता आएगी, साथी से जुड़ाव और आत्मीयता बढ़ेगी, लेकिन अपेक्षाएं न बढ़ाएं।

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा?

हल्की थकान, पाचन या पेट की समस्या संभव है, इसलिए विश्राम लें और ध्यान रखें।

धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में क्या उपाय करना चाहिए?

शुभ मुहूर्त में दीप जलाएं, कुबेर मंत्र जप करें, लक्ष्मी यंत्र की अभिषेक करें, या गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

Embed widget