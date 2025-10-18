आज का राशिफल 18 अक्टूबर 2025: धनतेरस पर किस पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, किसे मिलेगा धन-लाभ

आज धनतेरस की दिव्यता आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को नया स्वरूप देगी. शुक्र की कृपा से आपका व्यक्तित्व और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे. लेकिन उत्साह के साथ संयम भी आवश्यक है, अत्यधिक खर्च या दिखावा आज शुभ नहीं. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक प्रयासों को मान्यता मिलेगी. परिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, और गुरु की प्रेरणा आपको नए दृष्टिकोण देगी.

Finance: आज सोना, चांदी या कीमती वस्तुओं की खरीद से लाभ हो सकता है. लेकिन अनावश्यक खर्चों को टालें.

Love: संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन अपेक्षाएं न बढ़ाएं.

Health: हल्की थकान संभव है, विश्राम अवश्य लें.

उपाय: शुभ मुहूर्त में दीप जलाएं और कुबेर मंत्र जप करें.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

शुभ समय: शाम 7:30-8:30

वृषभ (Taurus) राशिफल

आज आपका स्वामी शुक्र आपको वैभव, स्थिरता और प्रेम में आशीर्वाद देगा. यह दिन आर्थिक योजनाओं पर कार्रवाई करने का श्रेष्ठ समय है. परिवार में सद्भाव बढ़ेगा और आपके विचारों को सम्मान मिलेगा. यदि आप सोच-समझकर निवेश करेंगे, तो यह दिन आपको दीर्घकालिक लाभ दिला सकता है.

Finance: कीमती धातु या निवेश खरीदने के लिए दिन शुभ.

Love: साथी से जुड़ाव और आत्मीयता बढ़ेगी.

Health: पाचन या पेट की समस्या से सावधान.

उपाय: लक्ष्मी यंत्र की अभिषेक करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

शुभ समय: दोपहर 1:00-2:30

मिथुन (Gemini) राशिफल

आज धनतेरस का पर्व है जो एक विशेष दिन है, इस दिन आपके संवाद और सृजनात्मक सोच को नई दिशा मिलने जा रही है. आज आपके विचारों से लोग प्रेरित होंगे. किसी कला, व्यापार या सोशल मीडिया योजना को आगे बढ़ाएं. लेकिन निर्णयों में जल्दबाज़ी न करें. संतुलन बनाए रखें.

Finance: सौदा या व्यापार में लाभ संभव.

Love: बातचीत से संबंध मजबूत होंगे.

Health: मन में विचार अनेक आएंगे, ध्यान और विश्राम करें.

उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएं.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

शुभ समय: सुबह 10:00-11:30

कर्क (Cancer) राशिफल

आज आपकी संवेदनशीलता और अंतर्मन दोनों सक्रिय रहेंगे. आज धनतेरस की शुभ ऊर्जा आपको आर्थिक और आध्यात्मिक लाभ देने की संभावना रखती है. लेकिन किसी भी विवाद में emotion से आगे न बढ़ें, विवेक और संयम से ही सफलता मिलेगी. परिवार आपका मार्गदर्शन करेगा.

Finance: पारिवारिक निवेश आज लाभ दे सकता है.

Love: संबंधों में समर्पण और समझ बढ़ेगी.

Health: ऊर्जा कम महसूस हो सकती है, ध्यान रखें.

उपाय: चावल और दूध दान करें.

Lucky Color: सिल्वर

Lucky Number: 2

शुभ समय: शाम 5:00-6:30

सिंह (Leo) राशिफल

आज धनतेरस पर सूर्य की चमक और शुक्र की कृपा मिलकर आपके आत्मविश्वास को चरम पर ले जाएंगे. आज किसी नई योजना या व्यवसायिक निर्णय का शुभारंभ किया जा सकता है. पारिवारिक रिश्तों में आत्मीयता बढ़ेगी और किसी पुराने व्यक्ति से पुनः संपर्क लाभदायक सिद्ध हो सकता है.

Finance: आर्थिक दृष्टि से यह दिन लाभकारी रहेगा. सोना या चाँदी खरीदना शुभ रहेगा.

Love: संबंधों में उत्साह और रोमांस बढ़ेगा. अविवाहित जातकों को शुभ प्रस्ताव मिल सकता है.

Health: हृदय और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें. सूर्य अर्घ्य लाभदायक रहेगा.

उपाय: सूर्य को अर्घ्य देकर ॐ आदित्याय नमः का जाप करें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

शुभ समय: सुबह 8:00-9:30

कन्या (Virgo) राशिफल

आज धनतेरस आपके लिए विवेक और बुद्धिमत्ता का परीक्षण लेकर आया है. आज आप अपनी योजना को सटीकता से लागू कर पाएंगे. जो लोग शिक्षा, लेखन या विश्लेषणात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ होगा. घर की सजावट या वस्त्र खरीदना भी आज शुभ रहेगा.

Finance: निवेश के लिए उत्तम दिन; दीर्घकालिक योजनाएं लाभकारी रहेंगी.

Love: दांपत्य जीवन में सुकून और समझ बढ़ेगी.

Health: पेट और नींद की समस्या से सावधान.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 7

शुभ समय: दोपहर 12:00-1:30

आपकी राशि के स्वामी शुक्र आज आपकी किस्मत चमका रहे हैं. आज धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख-समृद्धि का संचार होगा. आज सौंदर्य, परिधान या आभूषण से जुड़ी खरीदारी शुभ मानी जाएगी. परिवार में आनंद और प्रेम का माहौल रहेगा.

Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी; धन लाभ और बोनस संभव.

Love: प्रेम जीवन में सामंजस्य और खुशी बढ़ेगी.

Health: मन प्रसन्न रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं.

उपाय: कमल पुष्प से मां लक्ष्मी की पूजा करें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 3

शुभ समय: शाम 6:00-7:15

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल

शनि और शुक्र का योग आपको जिम्मेदारी और अनुशासन दोनों सिखाएगा. आज का दिन आपकी व्यावसायिक योजनाओं में ठोस कदम बढ़ाने का है. परिवार या मित्रों से जुड़ा कोई निर्णय मन को सुकून देगा. पुराना तनाव खत्म होगा.

Finance: खर्च पर नियंत्रण रखें; दीर्घकालिक योजनाएं शुभ हैं.

Love: संबंधों में सुधार और संवाद का समय.

Health: जोड़ों या पीठ दर्द की समस्या से राहत मिलेगी.

उपाय: शनिदेव को तिल-तेल चढ़ाएं.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 8

शुभ समय: दोपहर 3:00-4:15

धनु (Sagittarius) राशिफल

गुरु ग्रह का आशीर्वाद आज धनतेरस को आपके लिए भाग्य-वृद्धि का दिन बना रहा है. लंबे समय से रुके कार्यों में प्रगति होगी. आपकी वाणी और दृष्टिकोण से लोग प्रभावित होंगे. यह दिन आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली है, किसी नए संकल्प का आरंभ करें.

Finance: धन आगमन और लाभ के स्पष्ट योग. निवेश के लिए शुभ समय.

Love: साथी का सहयोग और समझ आपकी खुशी बढ़ाएगी.

Health: पेट या लिवर संबंधी समस्या हो सकती है. ध्यान रखें.

उपाय: पीपल वृक्ष में दीपक जलाएं.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 4

शुभ समय: सुबह 7:30-8:45

मकर (Capricorn) राशिफल

आज धनतेरस पर शनि की स्थिरता और शुक्र की कृपा साथ आ रही है. आज का दिन परिश्रम को सफलता में बदलने वाला होगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. परिवार और मित्रों का सहयोग भी मिलेगा.

Finance: स्थायी संपत्ति या निवेश से लाभ संभव.

Love: जीवनसाथी के साथ समय बिताना सुकून देगा.

Health: थकान या जोड़ों में दर्द; विश्राम आवश्यक.

उपाय: उड़द और तिल दान करें.

Lucky Color: ग्रे

Lucky Number: 8

शुभ समय: शाम 4:30-6:00

कुंभ (Aquarius) राशिफल

आज आपकी सोच दूरदर्शी और योजनाएं व्यवहारिक होंगी. आज धनतेरस पर शुभ ग्रह संयोजन से नए अवसर मिलेंगे. पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने में संतुलन रखें. किसी शुभ समाचार की संभावना है.

Finance: निवेश या व्यापार विस्तार से लाभ.

Love: संबंधों में स्पष्टता और भरोसा बढ़ेगा.

Health: तनाव और अनिद्रा से बचें.

उपाय: शनिदेव को सरसों तेल चढ़ाएं.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 11

शुभ समय: दोपहर 2:30-3:45

मीन (Pisces) राशिफल

गुरु और शुक्र का संयुक्त प्रभाव आपके जीवन में संतोष, प्रेम और सौभाग्य लाएगा. आज मन में शांति और आत्मविश्वास रहेगा. परिवार में लक्ष्मी-पूजन का आनंद मिलेगा.

Finance: लाभ के योग, धन आगमन के संकेत.

Love: दांपत्य जीवन में मधुरता और सहयोग.

Health: सर्दी या थकान हो सकती है.

उपाय: विष्णु मंदिर में पीला पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 12

शुभ समय: सुबह 10:15-11:45

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.