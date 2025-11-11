Aaj Ka Rashifal: सिंह राशि का बढ़ेगा खर्च, कन्या राशि की बल्ले-बल्ले लेकिन तुला और वृश्चिक वालों को देर से सफलता, जानें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: 11 नवंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 11 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
सिंह (Leo) राशिफल, 11 नवंबर 2025
आज का दिन आत्म-निरीक्षण और भावनात्मक संतुलन का है. आप नेतृत्व तो करेंगे, पर नम्रता रखेंगे तो सफलता निश्चित है. दूसरों की भावनाओं को समझना आपकी शक्ति बनेगा.
Career/Business: वरिष्ठों से मान्यता, पर कार्य में धैर्य रखें.
Love Life: रिश्तों में समझ और करुणा से प्रेम बढ़ेगा.
Education: रचनात्मक कार्यों में सराहना मिलेगी.
Health: हृदय या रक्तचाप से जुड़ी समस्या पर ध्यान दें.
Finance: खर्च बढ़ सकता है, निवेश टालें.
Lucky Color: Golden. Lucky Number: 1
उपाय: सूर्य को लाल पुष्प से अर्घ्य दें.
कन्या (Virgo) राशिफल, 11 नवंबर 2025
चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव में है, इच्छाओं की पूर्ति और नए अवसरों का दिन. आपका व्यावहारिक सोच सफलता लाएगा. मित्रों या नेटवर्क से लाभ संभव है.
Career/Business: नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के योग.
Love Life: साथी से सहयोग मिलेगा.
Education: टीम प्रोजेक्ट में उत्कृष्टता.
Health: पाचन संबंधी समस्या से सावधान.
Finance: आय में वृद्धि और स्थिरता दोनों.
Lucky Color: Beige. Lucky Number: 7
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.
तुला (Libra) राशिफल, 11 नवंबर 2025
आज का दिन भाग्य और आस्था को पुनर्जीवित करेगा. किसी पुराने व्यक्ति या शिक्षक से सलाह लाभदायक होगी. यात्रा और शिक्षा दोनों के संकेत हैं.
Career/Business: विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन प्रोजेक्ट से लाभ.
Love Life: पार्टनर से भावनात्मक निकटता.
Education: उच्च शिक्षा या शोध कार्य में सफलता.
Health: मानसिक सुकून बढ़ेगा.
Finance: भाग्य से अचानक लाभ.
Lucky Color: Lavender. Lucky Number: 6
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.
वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 11 नवंबर 2025
चंद्रमा आज आपके नवम भाव में है, आत्म-परिवर्तन और रहस्यों के खुलासे का दिन. किसी पुराने विषय का समाधान होगा. आत्मसंयम ही आपकी शक्ति बनेगा.
Career/Business: रणनीति से कार्य करें, छिपे अवसर मिलेंगे.
Love Life: भावनाओं में गहराई पर नियंत्रण रखें.
Education: रिसर्च या मनोविज्ञान से जुड़े विद्यार्थियों को लाभ.
Health: मानसिक तनाव से दूर रहें.
Finance: गुप्त लाभ की संभावना.
Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8
उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं और ‘ॐ नमः शिवाय’ जपें.
