Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 10 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 10 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके एकादश भाव में है, इच्छाओं की पूर्ति और संपर्कों से लाभ का दिन. आपकी योजना पर वरिष्ठों का विश्वास बढ़ेगा. लोगों के बीच आपकी बातों का असर गहरा रहेगा. कुछ नया सीखने या सिखाने का अवसर मिलेगा.

Career/Business: नए क्लाइंट या प्रमोशन की संभावना.

Love Life: साथी से संवाद गहरा होगा, रिश्ता मजबूत बनेगा.

Education: प्रतियोगी परीक्षा के लिए अच्छा दिन.

Health: अधिक काम से थकान महसूस हो सकती है.

Finance: अचानक धन लाभ संभव.

सफलता मंत्र: कर्मण्येवाधिकारस्ते. यानी कर्म करते रहें, फल अपने समय पर आएगा.

Lucky Color: Golden. Lucky Number: 1

उपाय: सूर्य को लाल फूल और जल अर्पित करें.

कन्या (Virgo) राशिफल, 10 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपके दशम भाव में है, कार्यक्षेत्र और प्रतिष्ठा से जुड़ा महत्वपूर्ण दिन. नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और आप अपनी सूझबूझ से सब पर छा जाएंगे. काम में रणनीति और अनुशासन साथ रखें.

Career/Business: किसी मीटिंग या प्रोजेक्ट में आपकी राय मानी जाएगी.

Love Life: रिश्तों में सादगी और स्पष्टता रखें.

Education: उच्च शिक्षा या इंटर्नशिप में उन्नति.

Health: गैस्ट्रिक या त्वचा समस्या से सावधान.

Finance: स्थायी निवेश से लाभ होगा.

सफलता मंत्र: सततं कर्म कर्तव्यम्. यानी निरंतर कर्म ही धर्म है.

Lucky Color: Beige. Lucky Number: 7

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, गाय को हरा चारा खिलाएँ.

तुला (Libra) राशिफल, 10 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके नवम भाव में है, भाग्य, धर्म और शिक्षा से जुड़ा शुभ दिन. यात्रा के योग हैं और कोई शुभ समाचार मिल सकता है. रिश्तों में सहयोग और विश्वास की भावना बढ़ेगी.

Career/Business: विदेश या ऑनलाइन प्रोजेक्ट से लाभ.

Love Life: भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.

Education: उच्च शिक्षा में सफलता के संकेत.

Health: मानसिक सुकून मिलेगा, योग करें.

Finance: भाग्य से धन लाभ संभव.

सफलता मंत्र: भाग्यं फलति कर्मणा. यानी कर्म से ही भाग्य बनता है.

Lucky Color: Lavender. Lucky Number: 6

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें.

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 10 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है, गहराई और रहस्य का दिन. पुराने मामले सुलझ सकते हैं. आत्मचिंतन और रणनीतिक सोच से जटिल कार्य पूरे होंगे.

Career/Business: रिसर्च, पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट क्षेत्र वालों को लाभ.

Love Life: साथी से भावनात्मक जुड़ाव, पर ईमानदारी रखें.

Education: मनोविज्ञान और विज्ञान विषयों में प्रगति.

Health: हार्मोनल असंतुलन से सावधान.

Finance: गुप्त लाभ या बोनस संभव.

सफलता मंत्र: नित्यं परिवर्तनं धर्मः. यानी बदलाव ही जीवन का नियम है.

Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएँ और ‘ॐ नमः शिवाय’ जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.