Aaj Ka Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए 10 नवंबर 2025 का दिन खास, जानें सेहत, करियर, बिजनेस से जुड़ी भविष्यवाणी

Aaj Ka Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए 10 नवंबर 2025 का दिन खास, जानें सेहत, करियर, बिजनेस से जुड़ी भविष्यवाणी

Aaj Ka Rashifal: 10 नवंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 10 Nov 2025 05:28 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 10 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 10 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके एकादश भाव में है, इच्छाओं की पूर्ति और संपर्कों से लाभ का दिन. आपकी योजना पर वरिष्ठों का विश्वास बढ़ेगा. लोगों के बीच आपकी बातों का असर गहरा रहेगा. कुछ नया सीखने या सिखाने का अवसर मिलेगा.
Career/Business: नए क्लाइंट या प्रमोशन की संभावना.
Love Life: साथी से संवाद गहरा होगा, रिश्ता मजबूत बनेगा.
Education: प्रतियोगी परीक्षा के लिए अच्छा दिन.
Health: अधिक काम से थकान महसूस हो सकती है.
Finance: अचानक धन लाभ संभव.
सफलता मंत्र:  कर्मण्येवाधिकारस्ते. यानी कर्म करते रहें, फल अपने समय पर आएगा.
Lucky Color: Golden. Lucky Number: 1 

उपाय: सूर्य को लाल फूल और जल अर्पित करें.

कन्या (Virgo) राशिफल, 10 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपके दशम भाव में है, कार्यक्षेत्र और प्रतिष्ठा से जुड़ा महत्वपूर्ण दिन. नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और आप अपनी सूझबूझ से सब पर छा जाएंगे. काम में रणनीति और अनुशासन साथ रखें.
Career/Business: किसी मीटिंग या प्रोजेक्ट में आपकी राय मानी जाएगी.
Love Life: रिश्तों में सादगी और स्पष्टता रखें.
Education: उच्च शिक्षा या इंटर्नशिप में उन्नति.
Health: गैस्ट्रिक या त्वचा समस्या से सावधान.
Finance: स्थायी निवेश से लाभ होगा.
सफलता मंत्र: सततं कर्म कर्तव्यम्. यानी निरंतर कर्म ही धर्म है.
Lucky Color: Beige. Lucky Number: 7 

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, गाय को हरा चारा खिलाएँ.

तुला (Libra) राशिफल, 10 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके नवम भाव में है, भाग्य, धर्म और शिक्षा से जुड़ा शुभ दिन. यात्रा के योग हैं और कोई शुभ समाचार मिल सकता है. रिश्तों में सहयोग और विश्वास की भावना बढ़ेगी.
Career/Business: विदेश या ऑनलाइन प्रोजेक्ट से लाभ.
Love Life: भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.
Education: उच्च शिक्षा में सफलता के संकेत.
Health: मानसिक सुकून मिलेगा, योग करें.
Finance: भाग्य से धन लाभ संभव.
सफलता मंत्र: भाग्यं फलति कर्मणा. यानी कर्म से ही भाग्य बनता है.
Lucky Color: Lavender. Lucky Number: 6

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें.

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 10 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है, गहराई और रहस्य का दिन. पुराने मामले सुलझ सकते हैं. आत्मचिंतन और रणनीतिक सोच से जटिल कार्य पूरे होंगे.
Career/Business: रिसर्च, पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट क्षेत्र वालों को लाभ.
Love Life: साथी से भावनात्मक जुड़ाव, पर ईमानदारी रखें.
Education: मनोविज्ञान और विज्ञान विषयों में प्रगति.
Health: हार्मोनल असंतुलन से सावधान.
Finance: गुप्त लाभ या बोनस संभव.
सफलता मंत्र: नित्यं परिवर्तनं धर्मः. यानी बदलाव ही जीवन का नियम है.
Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएँ और ‘ॐ नमः शिवाय’ जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 10 Nov 2025 05:28 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
प्राइवेसी पॉलिसी

Embed widget