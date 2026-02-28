हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHolika Dahan 2026: होलिका दहन के ये 7 उपाय, हर संकट का है समाधान!

Holika Dahan 2026: होलिका दहन और चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है. ऐसे में होलिका दहन के दिन कुछ विशेष उपाय आपकी हर छोटी से बड़ी समस्याओं का हल कर सकते हैं. ज्योतिषाचार्य से जानें होलिका दहन उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 28 Feb 2026 04:28 PM (IST)
Preferred Sources

Holika Dahan 2026 Upay: होलिका दहन केवल रंगों के त्योहार की शुरुआत नहीं, बल्कि यह तत्व शुद्धि का महापर्व है. यह वह पावन समय है जब अग्नि तत्व जागृत होकर हमारे जीवन की समस्त नकारात्मकता को भस्म करने की शक्ति रखता है लेकिन, 2 मार्च 2026 की यह रात सामान्य रातों से बिल्कुल अलग है! इस वर्ष होलिका दहन की दिव्य लौ के साथ चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है.

कल्पना कीजिए, एक तरफ आसमान में चंद्रमा अपनी रहस्यमयी आभा बिखेर रहा होगा, और दूसरी तरफ धरती पर पवित्र अग्नि प्रज्वलित होगी. ज्योतिष की दृष्टि में यह एक स्पिरिचुअल गेटवे है. ग्रहण के दौरान वायुमंडल में मंत्रों की शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है. यह वह समय है जब आपके द्वारा की गई एक छोटी सी पूजा या श्रद्धापूर्वक किया गया एक छोटा सा संकल्प भी आपके भाग्य की रेखाओं को बदलने की सामर्थ्य रखता है.

इस दुर्लभ संयोग का लाभ उठाएं और उन सिद्ध उपायों को जानें, जो आपके जीवन को खुशियों के रंगों से भर देंगे

बिजनेस के लिए -  यदि बिजनस में मंदी है या भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो होलिका दहन के समय एक साबुत नारियल, पान और सुपारी अग्नि को अर्पित करें. होलिका की 11 परिक्रमा करते हुए अपनी सफलता का संकल्प लें. अगले दिन होली की राख को स्फटिक श्रीयंत्र और चांदी के सिक्के के साथ लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें, यह तांत्रिक उपाय दरिद्रता दूर कर धन आगमन के नए मार्ग खोलता है.

नजर दोष - परिवार को रोगों से बचाने के लिए प्रत्येक सदस्य के पैर से सिर तक की लंबाई का कच्चा सूत नापकर होलिका की अग्नि में जला दें. यह प्रक्रिया कष्टों को अग्नि को सौंपने का प्रतीक है. इसके बाद होली की भस्म घर लाएं, पुरुष इसे मस्तक पर और महिलाएं गले पर तिलक के रूप में लगाएं. मान्यता है कि यह रक्षा कवच की तरह काम करती है और मौसमी बीमारियों व नजर दोष से परिवार की रक्षा करती है.

ग्रह दोष -  ग्रहबाधा दूर करने के लिए होली की रात उत्तर दिशा में सफेद कपड़े पर सात प्रकार के अनाज की ढ़ेरियां बनाकर नवग्रह यंत्र स्थापित करें. शुद्ध घी का दीपक जलाकर स्फटिक माला से नवग्रह स्तोत्र का जाप करें. जाप के बाद इस अभिमंत्रित यंत्र को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर ले.  यह अनुष्ठान कुंडली के दोषों को शांत कर प्रतिकूल ग्रहों को भी शुभ और फलदायी बना देता है. 

बुरी शक्तियों से बचाव - घर में मानसिक तनाव और दरिद्रता को दूर करने के लिए होलिका दहन के अगले दिन अपने इष्टदेव को गुलाल अर्पित करें. वास्तु शास्त्र के अनुसार, इष्टदेव का पूजन हमेशा घर के ईशान कोण में करना चाहिए. इस दिशा में पूजन करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक शक्तियों का संतुलन बनता है. 

करियर के लिए - करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए होलिका दहन के समय 8 बेदाग पीले नींबू लें और उन्हें अपने सिर से 21 बार उल्टा वार लें. इसके बाद इन नींबुओं को जलती अग्नि में अर्पित कर होलिका की 8 परिक्रमा करें. परिक्रमा करते समय पदोन्नति या नई नौकरी की मन ही मन प्रार्थना करें. यह प्रयोग उन्नति के नए द्वार खोलता है.

आर्थिक लाभ - आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए होली की रात पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें. मसूर की दाल की ढे़री पर 7 कौड़ियां और एक छोटा शंख स्थापित करें. मूंगे की माला से ऊँ गं गणपतये नमः मंत्र का 5 माला जाप करें. जाप के पश्चात इन सामग्रियों को किसी निर्जन स्थान पर भूमि में दबा दें. यह प्राचीन विधि घर की दरिद्रता को जड़ से समाप्त कर धन लक्ष्मी के आगमन का मार्ग निष्कंटक बनाती है.

रोग और कष्ट से मुक्ति - शारीरिक कष्टों और पुराने रोगों से छुटकारा पाने के लिए होली की सुबह भगवान शिव के चरणों में पीली सरसों रखें. रोगी का कोई भी परिजन महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प लेकर जप करें. जप पूर्ण होने के बाद उस अभिमंत्रित सरसों का उबटन रोगी के शरीर पर मलें और फिर उस सरसों को होलिका की अग्नि में विसर्जित कर दें. यह क्रिया रोगी की नकारात्मक ऊर्जा को अग्नि को सौंपने का प्रतीक है, जिससे स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार होने लगता है.

Holika Dahan 2026: होली पर भद्रा और ग्रहण का साया, होलिका दहन किस मुहूर्त में करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 28 Feb 2026 04:28 PM (IST)
Chandra Grahan 2026 Holi 2026 Holika Dahan 2026
