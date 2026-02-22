हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHolashtak 2026: होलाष्टक में शादी करने की भूल न करें, जीवनभर पति-पत्नी को सहना पड़ती है ये पीड़ा

Holashtak 2026: होलाष्टक में शादी करने की भूल न करें, जीवनभर पति-पत्नी को सहना पड़ती है ये पीड़ा

Holashtak 2026: इस बार होलिका दहन 2 मार्च 2026 को होगा इसलिए होलाष्टक होली से आठ दिन पहले यानी 24 फरवरी से लग जाएंगे. होलाष्टक में विवाह,मुंडन भले ही न करें लेकिन पूजा पाठ का विशेष महत्व है.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 22 Feb 2026 08:40 AM (IST)
Preferred Sources

Holashtak 2026: होलाष्टक के दौरान ग्रहों की नकारात्मकता बढ़ने से आठ दिन तक वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहेगा. ग्रह-नक्षत्र के कमजोर होने के कारण इस दौरान जातक की निर्णय क्षमता कम हो जाती है. होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है. होलाष्टक के समय में मौसम में बदलाव होता है, इसलिए दिनचर्या को काफी अनुशासित रखें.

होलाष्टक 24 फरवरी से 3 मार्च तक लगेगा. फाल्गुन अष्टमी से होलिका दहन तक आठ दिनों तक होलाष्टक के दौरान मांगलिक और शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है. इन आठ दिनों में भले ही शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन देवी-देवताओं की अराधना के लिए ये दिन बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं.

हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए जाते हैं, इनमें से किसी भी संस्कार को संपन्न नहीं करना चाहिए. होलिका दहन 2 व 3 मार्च को होली खेली जाएगी. होलाष्टक के समय विशेष रूप से विवाह, वाहन खरीद, नए निर्माण व नए कार्यों को आरंभ नहीं करना चाहिए. ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कथन है

अर्थात् इन दिनों में किए गए कार्यों से कष्ट, अनेक पीड़ाओं की आशंका रहती है तथा विवाह आदि संबंध विच्छेद और कलह का शिकार हो जाते हैं या फिर अकाल मृत्यु का खतरा या बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है.

होलाष्टक को क्यों माना जाता है अशुभ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के दौरान आठ ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं.

  1. अष्टमी तिथि को चन्द्रमा
  2. नवमी को सूर्य
  3. दशमी तिथि पर शनि
  4. एकादशी पर शुक्र
  5. द्वादशी पर गुरु
  6. त्रयोदशी तिथि पर बुध
  7. चतुर्दशी पर मंगल
  8. पूर्णिमा तिथि के दिन राहु उग्र स्थिति में रहते हैं.

होलाष्टक के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. माना जाता है कि होलाष्टक की अवधि में किए शुभ और मांगलिक कार्यों पर इन ग्रहों का बुरा असर पड़ता है, जिसका असर सभी राशियों के जीवन पर भी पड़ सकता है. इस वजह से जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. यही कारण है कि होली से पहले इन आठ दिनों में सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है.

होलाष्टक का महत्व

होलाष्टक के दौरान भगवान हनुमान, भगवान विष्णु और भगवान नरसिंह की पूजा करने का विधान है. माना जाता है कि पूजा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं.साथ ही होलाष्टक के आठ दिनों में व्यक्ति को निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए.

होलाष्टक में क्या नहीं करना चाहिए

  • होलाष्टक के आठ दिनों तक शादी विवाह जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं. 
  • इसके साथ ही भूमि, भवन और वाहन आदि की भी खरीदारी को शुभ नहीं माना गया है.
  • वहीं नवविवाहिताओं को इन दिनों में मायके में रहने की सलाह दी जाती है.
  • हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताये जाते हैं इनमें से किसी भी संस्कार को संपन्न नहीं करना चाहिये हालांकि दुर्भाग्यवश इन दिनों किसी की मौत होती है तो उसके अंत्येष्टि संस्कार के लिये भी शांति पूजन करवाई जाती है
  • इसके साथ ही इस दौरान किसी भी प्रकार का हवनए यज्ञ कर्म भी इन दिनों में नहीं किये जाते.

होलाष्टक में क्या करना चाहिए

  • होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ का विशेष पुण्य प्राप्त होता है. इस दौरान मौसम में तेजी बदलाव होता है इसलिए अनुशासित दिनचर्या को अपनाने की सलाह दी जाती है.
  • होलाष्टक में स्वच्छता और खानपान का उचित ध्यान रखना चाहिए.
  • इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए.
  • होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों के करने की मनाही है लेकिन इन दिनों में अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं.
  • व्रत उपवास करने से भी आपको पुण्य फल मिलते हैं.
  • इन दिनों में धर्म कर्म के कार्य वस्त्र अनाज व अपनी इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार जरुरतमंदों को धन का दान करने से भी आपको लाभ मिल सकता है.

होलाष्टक में करें ये उपाय

संतान के लिए

यदि किसी कपल को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह होलाष्टक में लड्डु गोपाल की विधि विधान से पूजा पाठ करें. इस दौरान हवन भी करें जिसमें गाय का शुद्ध घी और मिश्री का इस्तेमाल करें। इस उपाय को करने से निसन्तान को भी संतान प्राप्त हो जाती है.

करियर में सफलता के लिए

यदि आप अपने करियर में तरक्की पर तरक्की चाहते हैं तो होलाष्टक में यह उपाय करें. घर या ऑफिस में जौ तिल और शक्कर से हवन करवाएं. ऐसा कर आपके करियर में आने वाली सभी बाधाएं खत्म हो जाएगी. आप जिस भी फील्ड में काम स्टार्ट करेंगे उसमें आसानी से सफलता का स्वाद चख सकेंगे.

धन प्राप्ति के लिए

आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं या अत्यधिक धन की कामना रखते हैं तो होलाष्टक में यह उपाय जरूर करें. कनेर के फूलए गांठ वाली हल्तीए पीली सरसों और गुड़ के द्वारा अपने घर में हवन करें. ऐसा करने से पैसों से जुड़ी सभी दिक्कतें दूर हो जाएगी. इतना ही नहीं संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ होगा.

अच्छी हेल्थ के लिए

अपनी अच्छी सेहत के लिए आपको होलाष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए. ये जाप करने के बाद गुग्गल से हवन भी करना न भूलें. मान्यता के अनुसार ऐसा करने से असाध्य रोग से मुक्ति प्राप्त होती है.

सुखमय जीवन के लिए

यदि आपके जीवन में अत्यधिक दुख हैं तो होलाष्टक में हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू कर दें. इससे आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे. जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी. आपकी लाइफ सुख सुविधाओं से सज्जित होगी.

Chandra Grahan 2026: होली पर आसमान में दिखेगा 'बल्ड मून', देखें दिल्ली-पटना समेत बाकी शहरों में चंद्र ग्रहण का समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 22 Feb 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Holashtak 2026 Holi 2026 Holika Dahan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Holashtak 2026: होलाष्टक में शादी करने की भूल न करें, जीवनभर पति-पत्नी को सहना पड़ती है ये पीड़ा
होलाष्टक में शादी करने की भूल न करें, जीवनभर पति-पत्नी को सहना पड़ती है ये पीड़ा
धर्म
Ramadan 2026: रमजान में अल्लाह की रजा में गुजर रहा दिन, जकात और गरीबों की मदद को भी बढ़ रहे रोजेदार के हाथ
रमजान में अल्लाह की रजा में गुजर रहा दिन, जकात और गरीबों की मदद को भी बढ़ रहे रोजेदार के हाथ
धर्म
Skanda Sashti 2026: संतान प्राप्ति का व्रत संकद षष्ठी आज, ऐसे करें पूजा और इन नियमों का करें पालन
Skanda Sashti 2026: संतान प्राप्ति का व्रत संकद षष्ठी आज, ऐसे करें पूजा और इन नियमों का करें पालन
धर्म
Holashtak 2026: होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू, शुभ कार्य पर लगेगी रोक, जानें 8 दिन क्या करें, क्या नहीं
होलाष्टक 24 फरवरी से होंगे शुरू, शुभ कार्य पर लगेगी रोक, जानें 8 दिन क्या करें, क्या नहीं
Advertisement

वीडियोज

Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा
यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
क्रिकेट
बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच, जानें अब आगे क्या होगा
बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच, जानें अब आगे क्या होगा
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला, जानें अब क्या किया?
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
ट्रेंडिंग
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget