Hindu New Year Wishes in Hindi: हिंदू नववर्ष में पूरी हो हर कामना..अपनों को हिंदू न्यू ईयर पर भेजें शुभकामना
Hindu New Year Wishes in Hindi: हिंंदुओं का नववर्ष 19 मार्च से शुरू हो रहा है. दुख-तकलीफें लेकर जाए पुराना साल, नई उमंगे, नई ऊर्जा लेकर आए नया साल. इस तरह की शुभकामनाएं अपनों को भेजकर दें बधाई.
Hindu New Year Wishes in Hindi: 19 मार्च से शुरू होने जा रहा हिंदू नववर्ष सृष्टि के आरंभ का दिन है. चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और सतयुग का आरंभ हुआ था. इसी दिन भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ था. हिंदू नववर्ष के दिन गुड़ी पड़वा भी मनाई जाती है. नया साल नई खुशियां लेकर आता है. पुराने को अलविदा कहें और हिंदू नववर्ष की सकारात्मक शुरुआत करें. हिंदू नववर्ष के दिन अपनों को इस तरह के विशेष शुभकामनाएं भेजकर हिंदू न्यू ईयर की बधाई दें.
नया साल नई खुशियां लेकर आता है. पुराने को अलविदा कहें और हिंदू नववर्ष की सकारात्मक शुरुआत करें.
आपको नए साल की शुभकामनाएं.
जैसे ही आप नए साल की शुरुआत करें,
आपको अपने सभी सपनों को हासिल करने
और जीवन में सफल होने की शक्ति और आशीर्वाद मिले.
विक्रम संवत 2083
हिंदू नववर्ष में आपको आशीर्वाद मिले गणेश जी से
विद्या मिले सरस्वती से, धन-समृद्धि मिले लक्ष्मी से
जीवनभर प्यार मिले सब से
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
नया साल, नई हैं उम्मीदें,
नये हैं संकल्प, नये हौसलें.
नया साल आशाजनक और संतुष्टिदायक हो,
शानदार हिंदी नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं.
देश के लिए और सम्पूर्ण मानवता के लिए नई उम्मीदों,
सुख-शांति और समृद्धि का वर्ष हो
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
दुख-तकलीफें लेकर जाए पुराना साल,
नई उमंगे, नई ऊर्जा लेकर आए नया साल
हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं
ऋतु से बदलता हिन्दू साल
नए वर्ष में आती मौसम में बहार,
बदलाव दिखता प्रकृति में हर तरफ
ऐसे आता है हिन्दू नववर्ष का त्योहार
हिन्दू नववर्ष की बधाईयां
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