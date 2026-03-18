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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindu New Year Wishes in Hindi: हिंदू नववर्ष में पूरी हो हर कामना..अपनों को हिंदू न्यू ईयर पर भेजें शुभकामना

Hindu New Year Wishes in Hindi: हिंदू नववर्ष में पूरी हो हर कामना..अपनों को हिंदू न्यू ईयर पर भेजें शुभकामना

Hindu New Year Wishes in Hindi: हिंंदुओं का नववर्ष 19 मार्च से शुरू हो रहा है. दुख-तकलीफें लेकर जाए पुराना साल, नई उमंगे, नई ऊर्जा लेकर आए नया साल. इस तरह की शुभकामनाएं अपनों को भेजकर दें बधाई.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 18 Mar 2026 04:13 PM (IST)
Preferred Sources

Hindu New Year Wishes in Hindi: 19 मार्च से शुरू होने जा रहा हिंदू नववर्ष सृष्टि के आरंभ का दिन है. चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और सतयुग का आरंभ हुआ था. इसी दिन भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ था. हिंदू नववर्ष के दिन गुड़ी पड़वा भी मनाई जाती है. नया साल नई खुशियां लेकर आता है. पुराने को अलविदा कहें और हिंदू नववर्ष की सकारात्मक शुरुआत करें. हिंदू नववर्ष के दिन अपनों को इस तरह के विशेष शुभकामनाएं भेजकर हिंदू न्यू ईयर की बधाई दें. 

नया साल नई खुशियां लेकर आता है. पुराने को अलविदा कहें और हिंदू नववर्ष की सकारात्मक शुरुआत करें.
आपको नए साल की शुभकामनाएं.
Hindu New Year Wishes in Hindi: हिंदू नववर्ष में पूरी हो हर कामना..अपनों को हिंदू न्यू ईयर पर भेजें शुभकामना

जैसे ही आप नए साल की शुरुआत करें, 
आपको अपने सभी सपनों को हासिल करने 
और जीवन में सफल होने की शक्ति और आशीर्वाद मिले. 
विक्रम संवत 2083

Hindu New Year Wishes in Hindi: हिंदू नववर्ष में पूरी हो हर कामना..अपनों को हिंदू न्यू ईयर पर भेजें शुभकामना

हिंदू नववर्ष में आपको आशीर्वाद मिले गणेश जी से 
विद्या मिले सरस्वती से, धन-समृद्धि मिले लक्ष्मी से
जीवनभर प्यार मिले सब से
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
Hindu New Year Wishes in Hindi: हिंदू नववर्ष में पूरी हो हर कामना..अपनों को हिंदू न्यू ईयर पर भेजें शुभकामना

नया साल, नई हैं उम्मीदें,
नये हैं संकल्प, नये हौसलें.
नया साल आशाजनक और संतुष्टिदायक हो,
शानदार हिंदी नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं.
Hindu New Year Wishes in Hindi: हिंदू नववर्ष में पूरी हो हर कामना..अपनों को हिंदू न्यू ईयर पर भेजें शुभकामना

देश के लिए और सम्पूर्ण मानवता के लिए नई उम्मीदों,
सुख-शांति और समृद्धि का वर्ष हो
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
Hindu New Year Wishes in Hindi: हिंदू नववर्ष में पूरी हो हर कामना..अपनों को हिंदू न्यू ईयर पर भेजें शुभकामना

दुख-तकलीफें लेकर जाए पुराना साल,
नई उमंगे, नई ऊर्जा लेकर आए नया साल
हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं
Hindu New Year Wishes in Hindi: हिंदू नववर्ष में पूरी हो हर कामना..अपनों को हिंदू न्यू ईयर पर भेजें शुभकामना

ऋतु से बदलता हिन्दू साल
नए वर्ष में आती मौसम में बहार,
बदलाव दिखता प्रकृति में हर तरफ
ऐसे आता है हिन्दू नववर्ष का त्योहार
हिन्दू नववर्ष की बधाईयां
Hindu New Year Wishes in Hindi: हिंदू नववर्ष में पूरी हो हर कामना..अपनों को हिंदू न्यू ईयर पर भेजें शुभकामना

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर 3 अद्भुत योग, घटस्थापना किस मुहूर्त में करना सही होगा जानें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 18 Mar 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Hindu Nav Varsh 2026 Hindu New Year 2026
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