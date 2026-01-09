हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hindi Panchang Today: 9 जनवरी को लक्ष्मी जी का दिन, आज का शुभ मुहूर्त, उपाय, पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 9 जनवरी को लक्ष्मी जी का दिन, आज का शुभ मुहूर्त, उपाय, पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 9 January 2026: 9 जनवरी 2026 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्रवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 09 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Hindi Panchang 9 जनवरी 2026: आज 9 जनवरी 2026 से माघ महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार है. शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहने, घर से निकलने से पहले परफ्यूम या इत्र लगाएं. साथ ही जरुरतमंदों को अपनी क्षमता अनुसार दान दें.ये उपाय धन, समृद्धि  में वृद्धि करता है. 

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

9 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 9 January 2026)

तिथि

सप्तमी (पूर्ण रात्रि)
वार शुक्रवार
नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी
योग अतिखण्ड
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 रात 11.48
चंद्रोस्त
 सुबह 11.07
चंद्र राशि
 कन्या

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
लाभ सुबह 8.33 - सुबह 9.52
अमृत सुबह 9.52 - सुबह 11.10
   
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 9.05 - रात 10.47

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 11.10 - दोपहर 12.28
यमगण्ड काल दोपहर 3.05 - शाम 4.23
गुलिक काल
 सुबह 8.33 - सुबह 9.52
आडल योग सुबह 7.15 - दोपहर 1.40
भद्रा काल सुबह 7.17 - रात 7.39

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 9 January 2026)

सूर्य धनु
चंद्रमा कन्या
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मीन राशि आज का दिन व्यापारियों के लिए काफी अच्छा है. व्यवसाय में भागीदारी करने के लिए शुभ समय है. 

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मकर राशि दोपहर के बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ थकान या आलस्य का अनुभव हो सकता है. संतान की पढ़ाई-लिखाई तथा स्वास्थ्य के विषय में भी चिंता रहेगी. 

FAQs: 9 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

"ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमो नमः" या "ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीयै ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छागच्छ नमः स्वाहा" मंत्र का जाप करें.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन अतिखण्ड और रवि योग बन रहा है.

Makar Sankranti 2026: धन की कमी से बचना है तो मकर संक्रांति पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 09 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

