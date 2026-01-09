Hindi Panchang Today: 9 जनवरी को लक्ष्मी जी का दिन, आज का शुभ मुहूर्त, उपाय, पूरा पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 9 January 2026: 9 जनवरी 2026 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्रवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 9 जनवरी 2026: आज 9 जनवरी 2026 से माघ महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार है. शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहने, घर से निकलने से पहले परफ्यूम या इत्र लगाएं. साथ ही जरुरतमंदों को अपनी क्षमता अनुसार दान दें.ये उपाय धन, समृद्धि में वृद्धि करता है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
9 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 9 January 2026)
|तिथि
|
सप्तमी (पूर्ण रात्रि)
|वार
|शुक्रवार
|नक्षत्र
|उत्तराफाल्गुनी
|योग
|अतिखण्ड
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|रात 11.48
|चंद्रोस्त
|सुबह 11.07
|चंद्र राशि
|कन्या
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|लाभ
|सुबह 8.33 - सुबह 9.52
|अमृत
|सुबह 9.52 - सुबह 11.10
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 9.05 - रात 10.47
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 11.10 - दोपहर 12.28
|यमगण्ड काल
|दोपहर 3.05 - शाम 4.23
|गुलिक काल
|सुबह 8.33 - सुबह 9.52
|आडल योग
|सुबह 7.15 - दोपहर 1.40
|भद्रा काल
|सुबह 7.17 - रात 7.39
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 9 January 2026)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|कन्या
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मीन राशि
|आज का दिन व्यापारियों के लिए काफी अच्छा है. व्यवसाय में भागीदारी करने के लिए शुभ समय है.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मकर राशि
|दोपहर के बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ थकान या आलस्य का अनुभव हो सकता है. संतान की पढ़ाई-लिखाई तथा स्वास्थ्य के विषय में भी चिंता रहेगी.
FAQs: 9 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
"ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमो नमः" या "ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीयै ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छागच्छ नमः स्वाहा" मंत्र का जाप करें.
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन अतिखण्ड और रवि योग बन रहा है.
