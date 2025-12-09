Hindi Panchang Today: 9 दिसंबर हनुमान जी की पूजा पर बन रहे शुभ योग, इस राशि को होगा लाभ, जानें मुहूर्त, पंचांग
Hindi Panchang Today 9 December 2025: 9 दिसंबर को कन्नड़ हनुमान जयंती कर्नाटक में मनाई जा रही है. शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 9 दिसंबर 2025: आज 9 दिसंबर को मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना विशेष फलदायी होगा. मांगलिक दोष के कारण जिन लोगों के विवाह में समस्या हो रही है वह आज के दिन मंगल देव के मंत्रों का जाप कर शिव जी की पूजा करें, साथ ही मंगल ग्रह से जुड़ी चीजों जैसे गेहूं, लाल वस्त्र, मसूर दान, गुड़ आदि का दान करें. इससे विवाह की अड़चने खत्म होती है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
9 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 9 December 2025)
|तिथि
|
पंचमी (8 दिसंबर 2025, शाम 4.03 - 9 दिसंबर 2025, दोपहर 2.28)
|वार
|गुरुवार
|नक्षत्र
|अश्लेषा
|योग
|इंद्र योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.02
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|शाम 4.35
|चंद्रोस्त
|चंद्रास्त नहीं
|चंद्र राशि
|कर्क
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 9.38 - सुबह 10.56
|लाभ
|सुबह 10.56 - दोपहर 12.14
|अमृत
|दोपहर 12.14 - दोपहर 1.13
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 7.07 - रात 8.49
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 2.49 - शाम 4.07
|यमगण्ड काल
|सुबह 9.38 - सुबह 10.56
|आडल योग
|सुबह 2.22 - सुबह 7.03, 10 दिसंबर
|विडाल योग
|सुबह 7.02 - सुबह 2.22, 10 दिसंबर
|गुलिक काल
|दोपहर 12.14 - दोपहर 1.31
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 9 December 2025)
|सूर्य
|वृश्चिक
|चंद्रमा
|कर्क
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मेष राशि
|फंसा हुआ पैसा वापिस मिलेगा, नौकरी में तनाव कम होगा.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृषभ राशि
|स्वास्थ और धन के मामले में थोड़ी परेशानी रहेगी, सावधान रहें, ऑफिस में चुनौतियां मिलेंगी.
FAQs: 9 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली मंत्र ऊं हनुमंते नमः का जाप करें. सारी परेशानियों के ये उपाय सबसे कारगर माना गया है.
- Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन रवि, सर्वार्थ सिद्धि और इंद्र योग बन रहा है.
