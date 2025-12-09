हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 9 दिसंबर हनुमान जी की पूजा पर बन रहे शुभ योग, इस राशि को होगा लाभ, जानें मुहूर्त, पंचांग

Hindi Panchang Today: 9 दिसंबर हनुमान जी की पूजा पर बन रहे शुभ योग, इस राशि को होगा लाभ, जानें मुहूर्त, पंचांग

Hindi Panchang Today 9 December 2025: 9 दिसंबर को कन्नड़ हनुमान जयंती कर्नाटक में मनाई जा रही है. शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 09 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 9 दिसंबर 2025: आज 9 दिसंबर को मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना विशेष फलदायी होगा. मांगलिक दोष के कारण जिन लोगों के विवाह में समस्या हो रही है वह आज के दिन मंगल देव के मंत्रों का जाप कर शिव जी की पूजा करें, साथ ही मंगल ग्रह से जुड़ी चीजों जैसे गेहूं, लाल वस्त्र, मसूर दान, गुड़ आदि का दान करें. इससे विवाह की अड़चने खत्म होती है.  

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

9 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 9 December 2025)

तिथि

पंचमी (8 दिसंबर 2025, शाम 4.03 - 9 दिसंबर 2025, दोपहर 2.28)
वार गुरुवार
नक्षत्र अश्लेषा
योग इंद्र योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.02
सूर्यास्त
 सुबह 5.24
चंद्रोदय
 शाम 4.35
चंद्रोस्त
 चंद्रास्त नहीं
चंद्र राशि
 कर्क

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह 9.38 - सुबह 10.56
लाभ सुबह 10.56 - दोपहर 12.14
अमृत दोपहर 12.14 - दोपहर 1.13
शाम का चौघड़िया
 लाभ रात 7.07 - रात 8.49

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 2.49 - शाम 4.07
यमगण्ड काल सुबह 9.38 - सुबह 10.56
आडल योग
 सुबह 2.22 - सुबह 7.03, 10 दिसंबर
विडाल योग
 सुबह 7.02 - सुबह 2.22, 10 दिसंबर
गुलिक काल
 दोपहर 12.14 - दोपहर 1.31

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 9 December 2025)

सूर्य वृश्चिक
चंद्रमा कर्क
मंगल वृश्चिक
बुध तुला
गुरु मिथुन
शुक्र वृश्चिक
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मेष राशि फंसा हुआ पैसा वापिस मिलेगा, नौकरी में तनाव कम होगा.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

वृषभ राशि
 स्वास्थ और धन के मामले में थोड़ी परेशानी रहेगी, सावधान रहें, ऑफिस में चुनौतियां मिलेंगी.

FAQs: 9 दिसंबर 2025

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?
    हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली मंत्र ऊं हनुमंते नमः का जाप करें. सारी परेशानियों के ये उपाय सबसे कारगर माना गया है.
  2. Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन रवि, सर्वार्थ सिद्धि और इंद्र योग बन रहा है.

Purnima 2026 Date: पूर्णिमा 2026 की पूरी लिस्ट यहां देखें, कब-कब है व्रत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 09 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Tags :
Panchang Aaj Ka Panchang Hindu Calendar
और पढ़ें
