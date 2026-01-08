Hindi Panchang Today: 8 जनवरी का शुभ मुहूर्त, योग, पूरा पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 8 January 2026: 8 जनवरी 2026 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 8 जनवरी 2026: आज 8 जनवरी 2026 से माघ महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार है. इस दिन 5 साबुत हल्दी की गांठें एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें. इससे धन आगमन के रास्ते खुलते हैं. गुरुवार को लक्ष्मी और विष्णु जी से जुड़ा उपाय करना लाभकारी माना जाता है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
8 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 8 January 2026)
|तिथि
|
षष्ठी (8 जनवरी 2026, सुबह 6.33-पूर्ण रात्रि तक)
|वार
|गुरुवार
|नक्षत्र
|पूर्वाफाल्गुनी
|योग
|सौभाग्य
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|रात 10.20
|चंद्रोस्त
|सुबह 10.05
|चंद्र राशि
|सिंह
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|लाभ
|सुबह 6.37 - सुबह 7.57
|अमृत
|सुबह 7.57 - सुबह 9.16
|शाम का चौघड़िया
|अमृत
|शाम 5.15 - शाम 6.56
|चर
|शाम 6.55- रात 8.36
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 1.16 - दोपहर 2.36
|यमगण्ड काल
|सुबह 6.37 - सुबह 7.57
|गुलिक काल
|सुबह 9.17 - सुबह 10.36
|आडल योग
|दोपहर 12.24 - सुबह 6.37, 9 जनवरी
|विडाल योग
|सुबह 6.37 - दोपहर 12.24
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 8 January 2026)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|सिंह
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कर्क राशि
|परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा. व्यक्तिगत संवाद और निजी गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मकर राशि
|पेशेवरों के लिए समय सामान्य है, इसलिए सोच-विचारकर ही कोई बड़ा निर्णय लें.
FAQs: 8 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
हल्दी मिलाया हुआ जल तुलसी के पौधे में अर्पित करें. इससे धन-संपदा में वृद्धि होती है.
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सौभाग्य और रवि योग बन रहा है.
