Hindi Panchang Today: 8 फरवरी शबरी जयंती की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang 8 february 2026: आज 8 फरवरी 2026 से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तिथि और शबरी जयंती है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 8 फरवरी 2026: आज 8 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शबरी जयंती है. इस दिन शबरी देवी की आराधना करने से श्रीराम की कृपा प्राप्त होती है. श्रद्धालु इस अवसर पर राम नाम का जप करते हैं और माता शबरी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं.
8 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 8 February 2026)
|तिथि
|
सप्तमी (8 फरवरी 2026, सुबह 2.54 - 9 फरवरी 2026, सुबह 5.01)
|वार
|रविवार
|नक्षत्र
|स्वाती
|योग
|गण्ड, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 12.31
|चंद्रोस्त
|सुबह 11.01
|चंद्र राशि
|कन्या
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 8.41 - सुबह 10.05
|लाभ
|सुबह 10.05 - सुबह 11.30
|अमृत
|सुबह 11.30 - दोपहर 12.54
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|शाम 6.31 - रात 8.07
|अमृत
|रात 8.07 - रात 9.43
|चर
|रात 9.43 - रात 11.18
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|शाम 5.07 - शाम 6.32
|यमगण्ड काल
|दोपहर 12.54 - दोपहर 2.18
|गुलिक काल
|दोपहर 3.43 - शाम 5.07
|आडल योग
|सुबह 5.02 - सुबह 7.16, 8 फरवरी
|विडाल योग
|सुबह 7.16 - सुबह 5.02, 8 फरवरी
|भद्रा काल
|सुबह 7.16 - दोपहर 3.54
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 8 February 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|तुला
|मंगल
|मकर
|बुध
|बुध
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मकर
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कुंभ राशि
|किसी अच्छे मार्गदर्शक से मुलाकात भी हो सकती ह.ै
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मीन राशि
|दोपहर बाद कुछ काम रुक सकते हैं, कारण ध्यान भटकना रहेगा.
FAQs: 8 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन गण्ड और रवि योग बन रहा है.
