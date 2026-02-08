हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 8 फरवरी शबरी जयंती की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 8 फरवरी शबरी जयंती की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang 8 february 2026: आज 8 फरवरी 2026 से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तिथि और शबरी जयंती है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 08 Feb 2026 06:36 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 8 फरवरी 2026: आज 8 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शबरी जयंती है. इस दिन शबरी देवी की आराधना करने से श्रीराम की कृपा प्राप्त होती है. श्रद्धालु इस अवसर पर राम नाम का जप करते हैं और माता शबरी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं.

8 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 8 February 2026)

तिथि

सप्तमी (8 फरवरी 2026, सुबह 2.54 - 9 फरवरी 2026, सुबह 5.01)
वार रविवार
नक्षत्र स्वाती
योग गण्ड, रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 12.31
चंद्रोस्त
 सुबह 11.01
चंद्र राशि
 कन्या

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह 8.41 - सुबह 10.05
लाभ सुबह 10.05 - सुबह 11.30
अमृत सुबह 11.30 - दोपहर 12.54
शाम का चौघड़िया
शुभ शाम 6.31 - रात 8.07
अमृत रात 8.07 - रात 9.43
चर रात 9.43 - रात 11.18

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम 5.07 - शाम 6.32
यमगण्ड काल दोपहर 12.54 - दोपहर 2.18
गुलिक काल
 दोपहर 3.43 - शाम 5.07
आडल योग सुबह 5.02 - सुबह 7.16, 8 फरवरी
विडाल योग सुबह 7.16 - सुबह 5.02, 8 फरवरी
भद्रा काल सुबह 7.16 - दोपहर 3.54

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 8 February 2026)

सूर्य मकर
चंद्रमा तुला
मंगल मकर
बुध बुध
गुरु मिथुन
शुक्र मकर
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कुंभ राशि किसी अच्छे मार्गदर्शक से मुलाकात भी हो सकती ह.ै

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मीन राशि दोपहर बाद कुछ काम रुक सकते हैं, कारण ध्यान भटकना रहेगा.

FAQs: 8 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

इस दिन तुलसी चालीसा का पाठ करें. मान्यता है इससे श्रीराम जल्द प्रसन्न होते हैं.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन गण्ड और रवि योग बन रहा है.

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर 19 साल बाद लक्ष्मीनारायण योग, इन 4 राशियों की कंगाली होगी खत्म!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 08 Feb 2026 05:45 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang
और पढ़ें
विश्व
'रूसी तेल खरीद नहीं, PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा', टैरिफ की धमकी पर एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिखाया आईना
'रूसी तेल नहीं, PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा', एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिखाया आईना
हरियाणा
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
विश्व
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए कर दिया बड़ा ऐलान
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए किया बड़ा ऐलान
क्रिकेट
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
Sansani: दिल्ली हिंसा के 13 शैतान ! | Crime News
UP News: Bareli में बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों का हंगामा ! | Boldozer Action | UP | Bareli
Janhit: बदले के लिए गिरफ्तार... या कानून की तलवार ? | PappuYadavArrested | Chitra Tripathi
Pappu Yadav Arrested: पप्पू की गिरफ्तारी का मिडनाइट ड्रामा | Bihar News | Pappu Yadav Update
Sandeep Chaudhary: 'विकसित भारत' की ओर कदम या निकलेगा देश का दम? | India-US Deal | Seedha Sawal
Embed widget