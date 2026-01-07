Hindi Panchang Today: 7 जनवरी का शुभ मुहूर्त, योग, पूरा पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 7 January 2026: 7 जनवरी 2026 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पंचमी तिथि और बुधवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 7 जनवरी 2026: आज 7 जनवरी 2026 से माघ महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार है. बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और कार्यों में सफलता मिलती है. चालीसा का पाठ मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है और नकारात्मकता से रक्षा करता है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
7 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 7 January 2026)
|तिथि
|
पंचमी (7 जनवरी 2026, सुबह 6.52 - 8 जनवरी 2026, सुबह 6.33 )
|वार
|बुधवार
|नक्षत्र
|मघा
|योग
|आयुष्मान
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|रात 9.24
|चंद्रोस्त
|सुबह 9.34
|चंद्र राशि
|सिंह
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|लाभ
|सुबह 6.37 - सुबह 7.57
|अमृत
|सुबह 7.57 - सुबह 9.16
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|शाम 6.55 - रात 8.35
|अमृत
|रात 8.35 - रात 10.16
|चर
|रात 10.16 -रात 11.56
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 11.56 - दोपहर 1.15
|यमगण्ड काल
|सुबह 7.57 - सुबह 9.16
|गुलिक काल
|सुबह 10.36 - सुबह 11.56
|विडाल योग
|सुबह 11.56 - सुबह 6.37, 7 जनवरी
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 7 January 2026)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|सिंह
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|सिंह राशि
|पिछले समय से चल रही किसी चिंता या परेशानी का हल मिल सकता है, जिससे आप राहत महसूस करेंगे.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कन्या राशि
|लक्ष्य पर टिके रहें, इधर-उधर की बातें ध्यान भटका सकती हैं.
FAQs: 7 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
शमी का वृक्ष भगवान शिव का प्रिय है और गणेश जी भी इसके पत्तों से प्रसन्न होते हैं. धार्मिक मान्यता है कि बुधवार के दिन गणेश जी को शमी पत्र चढ़ाने से जीवन में चल रही रुकावटें और दरिद्रता दूर होती है.
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन आयुष्मान योग बन रहा है.
