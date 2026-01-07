हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 7 जनवरी का शुभ मुहूर्त, योग, पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 7 जनवरी का शुभ मुहूर्त, योग, पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 7 January 2026: 7 जनवरी 2026 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पंचमी तिथि और बुधवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 07 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Hindi Panchang 7 जनवरी 2026: आज 7 जनवरी 2026 से माघ महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार है. बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और कार्यों में सफलता मिलती है. चालीसा का पाठ मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है और नकारात्मकता से रक्षा करता है.

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

7 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 7 January 2026)

तिथि

पंचमी (7 जनवरी 2026, सुबह 6.52 - 8 जनवरी 2026, सुबह 6.33 )
वार बुधवार
नक्षत्र मघा
योग आयुष्मान
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 रात 9.24
चंद्रोस्त
 सुबह 9.34
चंद्र राशि
 सिंह

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
लाभ सुबह 6.37 - सुबह 7.57
अमृत सुबह 7.57 - सुबह 9.16
   
शाम का चौघड़िया
शुभ शाम 6.55 - रात 8.35
अमृत रात 8.35 - रात 10.16
चर रात 10.16 -रात 11.56

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 11.56 - दोपहर 1.15
यमगण्ड काल सुबह 7.57 - सुबह 9.16
गुलिक काल
 सुबह 10.36 - सुबह 11.56
विडाल योग सुबह 11.56 - सुबह 6.37, 7 जनवरी

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 7 January 2026)

सूर्य धनु
चंद्रमा सिंह
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

सिंह राशि पिछले समय से चल रही किसी चिंता या परेशानी का हल मिल सकता है, जिससे आप राहत महसूस करेंगे.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

कन्या राशि लक्ष्य पर टिके रहें, इधर-उधर की बातें ध्यान भटका सकती हैं.

FAQs: 7 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

 शमी का वृक्ष भगवान शिव का प्रिय है और गणेश जी भी इसके पत्तों से प्रसन्न होते हैं. धार्मिक मान्यता है कि बुधवार के दिन गणेश जी को शमी पत्र चढ़ाने से जीवन में चल रही रुकावटें और दरिद्रता दूर होती है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन आयुष्मान योग बन रहा है.

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 23 साल बाद 'महासंयोग', इन 3 राशियों पर मेहरबान होंगे सूर्य-शनि

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 07 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Embed widget