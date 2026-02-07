हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hindi Panchang Today: 7 फरवरी शनि देव की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 7 फरवरी शनि देव की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang 7 february 2026: आज 7 फरवरी 2026 से फाल्गुन कृष्ण षष्ठी तिथि पर यशोदा जयंती और शनिवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 07 Feb 2026 05:48 AM (IST)
Hindi Panchang 7 फरवरी 2026: आज 7 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर यशोदा जयंती और शनिवार है. ये दिन शनि देव और माता काली को समर्पित है. माता काली के निमित्त सरसों के तेल का चौमुखी दीपक (आटे का बना) जलाना बेहद फलदायी माना जाता है."ॐ क्रीं कालिकायै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें, यह नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और सुख-समृद्धि लाता है.

7 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 7 February 2026)

तिथि

षष्ठी (7 फरवरी 2026, सुबह 1.18 - 8 फरवरी 2026, सुबह 2.54)
वार शनिवार
नक्षत्र चित्रा
योग शूल, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 रात 10.45
चंद्रोस्त
 सुबह 9.26
चंद्र राशि
 कन्या

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.41 - सुबह 10.05
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.31 - रात 8.07

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 10.05 - सुबह 11.30
यमगण्ड काल दोपहर 2.18 - दोपहर 3.42
गुलिक काल
 सुबह 7.17 - सुबह 8.41 
विडाल योग सुबह 2.28 - सुबह 7.16, 8 फरवरी
भद्रा काल सुबह 2.54 - सुबह 7.16, 8 फरवरी

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 7 February 2026)

सूर्य मकर
चंद्रमा कन्या
मंगल मकर
बुध बुध
गुरु मिथुन
शुक्र मकर
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

सिंह राशि नौकरी में आपके अधिकार क्षेत्र का विस्तार होगा। आपको कल ससुराल पक्ष से सहयोग मिेलेग.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

वृषभ राशि कोशिश करें कि किसी भी मामले को लंबित न रखें, वरना भविष्य में समस्या हो सकती है. 

FAQs: 7 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

काली माता के मंदिर में जाकर उन्हें नींबू की माला अर्पित करें. इसके साथ ही मां काली को ताजे फल और सूजी के हलवे का भोग लगाएं. मान्यता है कि इस उपाय को करने से मां काली की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन शूल, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग बन रहा है.

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर 19 साल बाद लक्ष्मीनारायण योग, इन 4 राशियों की कंगाली होगी खत्म!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 07 Feb 2026 05:48 AM (IST)
Aaj Ka Panchang Shani Dev Todays Panchang Yashoda Jayanti 2026
प्राइवेसी पॉलिसी

