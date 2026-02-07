Hindi Panchang Today: 7 फरवरी शनि देव की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang 7 february 2026: आज 7 फरवरी 2026 से फाल्गुन कृष्ण षष्ठी तिथि पर यशोदा जयंती और शनिवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 7 फरवरी 2026: आज 7 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर यशोदा जयंती और शनिवार है. ये दिन शनि देव और माता काली को समर्पित है. माता काली के निमित्त सरसों के तेल का चौमुखी दीपक (आटे का बना) जलाना बेहद फलदायी माना जाता है."ॐ क्रीं कालिकायै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें, यह नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और सुख-समृद्धि लाता है.
7 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 7 February 2026)
|तिथि
|
षष्ठी (7 फरवरी 2026, सुबह 1.18 - 8 फरवरी 2026, सुबह 2.54)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|चित्रा
|योग
|शूल, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|रात 10.45
|चंद्रोस्त
|सुबह 9.26
|चंद्र राशि
|कन्या
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.41 - सुबह 10.05
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.31 - रात 8.07
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 10.05 - सुबह 11.30
|यमगण्ड काल
|दोपहर 2.18 - दोपहर 3.42
|गुलिक काल
|सुबह 7.17 - सुबह 8.41
|विडाल योग
|सुबह 2.28 - सुबह 7.16, 8 फरवरी
|भद्रा काल
|सुबह 2.54 - सुबह 7.16, 8 फरवरी
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 7 February 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|कन्या
|मंगल
|मकर
|बुध
|बुध
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मकर
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|सिंह राशि
|नौकरी में आपके अधिकार क्षेत्र का विस्तार होगा। आपको कल ससुराल पक्ष से सहयोग मिेलेग.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृषभ राशि
|कोशिश करें कि किसी भी मामले को लंबित न रखें, वरना भविष्य में समस्या हो सकती है.
FAQs: 7 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन शूल, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग बन रहा है.
