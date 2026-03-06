हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 6 March 2026: आज संकष्टी चतुर्थी पूजा का मुहूर्त, भद्रा का साया, संपूर्ण पंचांग देखें

Panchang 6 March 2026: आज संकष्टी चतुर्थी पूजा का मुहूर्त, भद्रा का साया, संपूर्ण पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 6 March 2026: 6 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 06 Mar 2026 05:44 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 6 मार्च 2026: आज 6 मार्च 2026 को चैत्र माह की भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी और शुक्रवार है. संकष्टी चतुर्थी की रात चंद्रमा की पूजा के बाद ही व्रत पारण किया जाता है. मान्यता है कि जो लोग संकष्टी चतुर्थी पर बप्पा की आराधना करते हैं उनकी संतान को उज्जवल भविष्य, सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है. 

6 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 6 March 2026)

तिथि

चतुर्थी (5 मार्च 2026, शाम 5.03 - 6 मार्च 2026, शाम 5.54)
वार शुक्रवार
नक्षत्र हस्त
योग गण्ड
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 शाम 9.14
चंद्रोस्त
 सुबह 8.01
चंद्र राशि
 कन्या

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 7.38 - दोपहर 12.01
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 5.52 - रात 10.29

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 11.05 - दोपहर 12.33
यमगण्ड काल दोपहर 3.28 - शाम 4.56
गुलिक काल
 सुबह 8.09 - सुबह 9.37
 आडल योग सुबह 6.41 - सुबह 9.29
विडाल योग सुबह 9.29 - सुबह 6.40, 7 मार्च 
भद्रा काल  सुबह 6.41 - शाम 5.53

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 6 March 2026)

सूर्य कुंभ
चंद्रमा कन्या
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र कुंभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

सिंह राशि व्यापार में किसी विशिष्ट व्यक्ति के सहयोग से बड़ी डील या पार्टनरशिप मिल सकती है.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मिथुन राशि धन के लेन-देन में सावधानी बरतें. निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है.

FAQs: 6 मार्च 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

घर में कोई चांदी का सिक्का रखा हो जिसमें मां लक्ष्मी और गणपति जी बने हो, उसकी हल्दी, चावल, कुमकुम से पूजा करें. लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें. फिर इसे तिजोरी में रख दें. मान्यता है धन आगमन होता है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन गण्ड योग बन रहा है

Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कब ? नोट करें डेट, पूजा मुहूर्त और चंद्रोदय समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 06 Mar 2026 05:44 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Sankashti Chaturthi 2026 Chaitra Month 2026 Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026
और पढ़ें
