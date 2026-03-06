Panchang 6 March 2026: आज संकष्टी चतुर्थी पूजा का मुहूर्त, भद्रा का साया, संपूर्ण पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 6 March 2026: 6 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.
Hindi Panchang 6 मार्च 2026: आज 6 मार्च 2026 को चैत्र माह की भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी और शुक्रवार है. संकष्टी चतुर्थी की रात चंद्रमा की पूजा के बाद ही व्रत पारण किया जाता है. मान्यता है कि जो लोग संकष्टी चतुर्थी पर बप्पा की आराधना करते हैं उनकी संतान को उज्जवल भविष्य, सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है.
6 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 6 March 2026)
|तिथि
|
चतुर्थी (5 मार्च 2026, शाम 5.03 - 6 मार्च 2026, शाम 5.54)
|वार
|शुक्रवार
|नक्षत्र
|हस्त
|योग
|गण्ड
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|शाम 9.14
|चंद्रोस्त
|सुबह 8.01
|चंद्र राशि
|कन्या
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 7.38 - दोपहर 12.01
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.52 - रात 10.29
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 11.05 - दोपहर 12.33
|यमगण्ड काल
|दोपहर 3.28 - शाम 4.56
|गुलिक काल
|सुबह 8.09 - सुबह 9.37
|आडल योग
|सुबह 6.41 - सुबह 9.29
|विडाल योग
|सुबह 9.29 - सुबह 6.40, 7 मार्च
|भद्रा काल
|सुबह 6.41 - शाम 5.53
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 6 March 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|कन्या
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|सिंह राशि
|व्यापार में किसी विशिष्ट व्यक्ति के सहयोग से बड़ी डील या पार्टनरशिप मिल सकती है.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मिथुन राशि
|धन के लेन-देन में सावधानी बरतें. निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है.
FAQs: 6 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन गण्ड योग बन रहा है
Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कब ? नोट करें डेट, पूजा मुहूर्त और चंद्रोदय समय
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
