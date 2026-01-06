Hindi Panchang Today: 6 जनवरी सकट चौथ का शुभ मुहूर्त, योग, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 6 January 2026: 6 जनवरी 2026 को माघ माह की सकट चतुर्थी व्रत और मंगलवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 6 जनवरी 2026: आज 6 जनवरी 2026 से माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और मंगलवार है. सकट चौथ व्रत में गणेश जी और संकटा माता की आराधना की जाती है. इस व्रत को संकटों से मुक्ति, आर्थिक स्थिरता और संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है. ये अंगारक चतुर्थी होगी, अंगारकी चतुर्थी के दिन आज बजरंगी के सामने लाल बाती वाला दीया जलाकर हनुमान चालीसा का सात बार पाठ करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करना वाला माना जाता है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
6 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 6 January 2026)
|तिथि
|
तृतीया (5 जनवरी 2026, सुबह 9.56 - 6 जनवरी 2026, सुबह 8.01, इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू)
|वार
|मंगलवार
|नक्षत्र
|अश्लेषा
|योग
|प्रीति, सर्वार्थ सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|रात 8.54
|चंद्रोस्त
|सुबह 9.35
|चंद्र राशि
|कर्क
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 9.51 - सुबह 11.09
|लाभ
|सुबह 11.09 - दोपहर 12.27
|अमृत
|दोपहर 12.27 - दोपहर 1.45
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 7.21 - रात 09.03
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 3.03- शाम 4.21
|यमगण्ड काल
|सुबह 9.51 - सुबह 11.09
|गुलिक काल
|दोपहर 12.27 - दोपहर 1.45
|भद्रा काल
|सुबह 7.15 - रात 8.01
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 6 January 2026)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|कर्क
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मिथुन राशि
|घर में खुशहाली रहेगी। कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है.विवाह के इच्छुक लोगों को आज शुभ समाचार मिल सकता है
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृषभ राशि
|अपनी योजनाएं और गतिविधियां किसी से साझा न करें. सोच समझकर ऑफिस में कार्य करें.
FAQs: 6 जनवरी 2026
- Q.कौन सा उपाय करें ?
- सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के सामने दो सुपारी और दो इलायची रखकर विधि-विधान से पूजा करें. मान्यता है कि इस उपाय से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और रुके हुए कार्य पूरे होते हैं.
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और प्रीति योग बन रहा है.
Sakat Chauth 2026: सकट चौथ व्रत का पूजा मुहूर्त, सामग्री, विधि, मंत्र सभी जानकारी एक क्लिक में देखें
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
