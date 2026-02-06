Hindi Panchang Today: 6 फरवरी लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang 6 february 2026: आज 6 फरवरी 2026 से फाल्गुन कृष्ण पंचमी तिथि और शुक्रवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 6 फरवरी 2026: आज 6 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शुक्रवार है. मान्यता अनुसार इस दिन वाहन, आभूषण, नए कपड़े, गैजेट्स या मेकअप का सामान खरीदना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन रात को सोते समय 5 या 7 हरी इलायची अपने तकिए के नीचे रखें और अगले दिन सुबह इसे बहते जल में प्रवाहित कर दें. यह उपाय लगातार 7 शुक्रवार करने से रुके हुए काम बन जाते हैं,.
6 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 6 February 2026)
|तिथि
|
पंचमी (6 फरवरी 2026, सुबह 12.22 - 7 फरवरी 2026, सुबह 1.18)
|वार
|शुक्रवार
|नक्षत्र
|हस्त
|योग
|धृति
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|रात 10.45
|चंद्रोस्त
|सुबह 9.26
|चंद्र राशि
|कन्या
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 7.18 - सुबह 8.41
|लाभ
|सुबह 8.41 - सुबह 10.06
|अमृत
|सुबह 10.06 - सुबह 11.30
|शाम का चौघड़िया
|अमृत
|शाम 5.06 - रात 9.42
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 11.30 - दोपहर 12.54
|यमगण्ड काल
|दोपहर 3.42 - शाम 5.06
|गुलिक काल
|सुबह 8.41 - सुबह 10.06
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 6 February 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|कन्या
|मंगल
|मकर
|बुध
|बुध
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मकर
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मेष राशि
|कारोबार में कमाई बेहतर होगी, लेकिन कुछ चुनौतियां भी साथ रहेंगी. बड़़े फैसले आज टालना बेहतर रहेगा.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृश्चिक राशि
|घर में रिश्तेदार आने से जरूरी काम रुक सकते है. पैसे के लेन-देन में बहस या लड़ाई का योग है
FAQs: 6 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन धृति योग बन रहा है.
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर 19 साल बाद लक्ष्मीनारायण योग, इन 4 राशियों की कंगाली होगी खत्म!
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL