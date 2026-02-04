Hindi Panchang Today: 5 फरवरी संकष्टी चतुर्थी पूजा का मुहूर्त, चंद्रोदय समय, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang 5 february 2026: आज 5 फरवरी 2026 से फाल्गुन द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी और गुरुवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 5 फरवरी 2026: आज 5 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह की द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी है. संतान की खुशहाली, पति की तरक्की और परिवार को तमाम मुसीबतों से बचाने के लिए फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है. संकष्टी चतुर्थी के दिन चांद की पूजा के बाद व्रत का पारण करें.
5 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 5 February 2026)
|तिथि
|
चतुर्थी (5 फरवरी 2026, सुबह 12.09 - 6 फरवरी 2026, सुबह 12.22)
|वार
|गुरुवार
|नक्षत्र
|उत्तराफाल्गुनी
|योग
|सुकर्मा
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|रात 9.52
|चंद्रोस्त
|सुबह 9.24
|चंद्र राशि
|कन्या
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 7.18 - सुबह 8.42
|शाम का चौघड़िया
|अमृत
|शाम 5.06 - रात 9.42
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 2.18 - शाम 4.42
|यमगण्ड काल
|सुबह 7.18 - सुबह 8.42
|गुलिक काल
|सुबह 10.06 - सुबह 11.30
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 5 February 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|कन्या
|मंगल
|मकर
|बुध
|बुध
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मकर
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|वृषभ राशि
|दिया हुआ कर्ज वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कन्या राशि
|जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है.
FAQs: 5 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सुकर्मा योग बन रहे हैं.
Sankashti Chaturthi 2026 Moon Time: द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर चांद निकलने का समय जानें, दिल्ली-मुंबई समेत आपके शहर में कब होगा चंद्रोदय
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
