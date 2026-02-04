हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hindi Panchang Today: 4 फरवरी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 4 फरवरी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang 4 february 2026: आज42 फरवरी 2026 से फाल्गुन कृष्ण तृतीया तिथि और बुधवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 04 Feb 2026 06:21 AM (IST)


Hindi Panchang 4 फरवरी 2026: आज 4 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और बुधवार है. आज के दिन गणपति जी की पूजा के अलावा शाम को घर में दीपक में 2 लौंग डालकर पूरे घर में दीप घुमाएं. मान्यता है इससे रोगों का नाश होता है और परिवार सुखी रहते हैं.

4 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 4 February 2026)

तिथि

तृतीया (4 फरवरी 2026, सुबह 12.40 - 5 फरवरी 2026, सुबह 12.09)
वार बुधवार
नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी
योग अतिखण्ड
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 रात 8.37
चंद्रोस्त
 सुबह 8.36
चंद्र राशि
 सिंह

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
लाभ सुबह 7.08 - सुबह 8.30
अमृत सुबह 8.30 - सुबह 9.51
शाम का चौघड़िया
शुभ रात 7.40 - रात 9.18

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 12.35 - दोपहर 1.57
यमगण्ड काल सुबह 8.30 -सुबह 9.51
गुलिक काल
 सुबह 11.13 - दोपहर 12.35
आडल योग दोपहर 12.19 - सुबह 12.09, 5 फरवरी
विडाल योग सुबह 7.08 - रात 10.10

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 4 February 2026)

सूर्य मकर
चंद्रमा सिंह
मंगल मकर
बुध मकर
गुरु मिथुन
शुक्र मकर
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कन्या राशि अधिकारियों से अच्छे संबंध किसी सरकारी काम या बड़े आर्डर में मदद कर सकते हैं

कौन सी राशियां संभलकर रहें

वृषभ राशि काम आराम से करें, जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है. बच्चों की गलती पर गुस्सा करने के बजाय शांत रहकर समझाएं, वरना उनका आत्मविश्वास घट सकता है.

FAQs: 4 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

सुपारी को बेहद शुभ माना जाता है और इसीलिए इसका प्रयोग पूजा में किया जाता है. सुपारी का प्रयोग यज्ञ और हवन भी होता है. वहीं भगवान गणेश मंगलकारी हैं. सुपारी गणेश के पूजन से घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन अतिखण्ड योग बन रहे हैं.

Sankashti Chaturthi 2026: फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी 4 या 5 फरवरी कब ? सही तारीख, पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 04 Feb 2026 05:45 AM (IST)

Aaj Ka Panchang Todays Panchang

