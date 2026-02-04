Hindi Panchang Today: 4 फरवरी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang 4 february 2026: आज42 फरवरी 2026 से फाल्गुन कृष्ण तृतीया तिथि और बुधवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 4 फरवरी 2026: आज 4 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और बुधवार है. आज के दिन गणपति जी की पूजा के अलावा शाम को घर में दीपक में 2 लौंग डालकर पूरे घर में दीप घुमाएं. मान्यता है इससे रोगों का नाश होता है और परिवार सुखी रहते हैं.
4 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 4 February 2026)
|तिथि
|
तृतीया (4 फरवरी 2026, सुबह 12.40 - 5 फरवरी 2026, सुबह 12.09)
|वार
|बुधवार
|नक्षत्र
|पूर्वाफाल्गुनी
|योग
|अतिखण्ड
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|रात 8.37
|चंद्रोस्त
|सुबह 8.36
|चंद्र राशि
|सिंह
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|लाभ
|सुबह 7.08 - सुबह 8.30
|अमृत
|सुबह 8.30 - सुबह 9.51
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|रात 7.40 - रात 9.18
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 12.35 - दोपहर 1.57
|यमगण्ड काल
|सुबह 8.30 -सुबह 9.51
|गुलिक काल
|सुबह 11.13 - दोपहर 12.35
|आडल योग
|दोपहर 12.19 - सुबह 12.09, 5 फरवरी
|विडाल योग
|सुबह 7.08 - रात 10.10
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 4 February 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|सिंह
|मंगल
|मकर
|बुध
|मकर
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मकर
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कन्या राशि
|अधिकारियों से अच्छे संबंध किसी सरकारी काम या बड़े आर्डर में मदद कर सकते हैं
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृषभ राशि
|काम आराम से करें, जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है. बच्चों की गलती पर गुस्सा करने के बजाय शांत रहकर समझाएं, वरना उनका आत्मविश्वास घट सकता है.
FAQs: 4 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन अतिखण्ड योग बन रहे हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
