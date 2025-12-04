Hindi Panchang Today: 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा का मुहूर्त, बन रहे दुर्लभ संयोग, पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 4 December 2025: 4 दिसंबर को कन्नड़ हनुमान जयंती कर्नाटक में मनाई जा रही है. शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 4 दिसंबर 2025: आज 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा,दत्तात्रेय जयंती और अन्नपूर्णा जयंती मनाई जा रही है. यह तिथि माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्र देव को समर्पित है. इस दिन इन देवी-देवताओं की उपासना करने पर मानसिक शांति, मोक्ष प्राप्ति सहित आर्थिक समृद्धि मिलती हैं.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
4 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 4 December 2025)
|तिथि
|
चतुर्दशी (4 दिसंबर 2025,सुबह 8.37 - 5 दिसंबर 2025, सुबह 4.43)
|वार
|गुरुवार
|नक्षत्र
|कृत्तिका
|योग
|शिव, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 6.57
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|शाम 4.35
|चंद्रोस्त
|चंद्रास्त नहीं
|चंद्र राशि
|वृषभ
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|लाभ
|सुबह 6.58 - सुबह 8.16
|अमृत
|सुबह 8.16 - सुबह 9.34
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|रात 7.06 - रात 8.48
|अमृत
|रात 8.48 - रात 10.29
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 1.29 - दोपहर 2.48
|यमगण्ड काल
|सुबह 6.59 - सुबह 8.17
|आडल योग
|सुबह 6.59 - दोपहर 2.54
|विडाल योग
|सुबह 6.58 - शाम 5.59
|गुलिक काल
|सुबह 9.35 - सुबह 10.53
|भद्रा काल
|सुबह 8.37 - शाम 6.40
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 4 December 2025)
|सूर्य
|वृश्चिक
|चंद्रमा
|वृषभ
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|तुला राशि
|प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मीन राशि
|बेहतर भविष्य के लिए धन खर्च पर लगाम लगाएं, खर्चा बढ़ेगा इसलिए बचत करें.
FAQs: 4 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
मां लक्ष्मी के 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम: मंत्र का जाप करें. इससे देवी प्रसन्न होती हैं और घर में आर्थिक मजबूती आती है.
- Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन रवि और शिव योग बन रहा है.
