Hindi Panchang Today: 30 जनवरी शुक्र प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 30 January 2026: आज 30 जनवरी को माघ शुक्र प्रदोष व्रत और शुक्रवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 30 जनवरी 2026: आज 30 जनवरी 2026 को माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार है यानी शुक्र प्रदोष व्रत है. शुक्र प्रदोष व्रत से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, परिवार में खुशियों का संचार होता है. इस व्रत में महिलाओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए.
30 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 30 January 2026)
|तिथि
|
द्वादशी (29 जनवरी 2026, दोपहर 1.55 - 30 जनवरी 2026, सुबह 11.09)
|वार
|शुक्रवार
|नक्षत्र
|आर्द्रा
|योग
|वैधृति, सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|दोपहर 3.06
|चंद्रोस्त
|सुबह 5.54, 31 जनवरी
|चंद्र राशि
|मिथुन
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 7.10- सुबह 8.31
|लाभ
|सुबह 8.31- सुबह 9.52
|अमृत
|सुबह 9.52 -सुबह 11.14
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|रात 9.16 - रात 10.55
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 11.14 - दोपहर 12.34
|यमगण्ड काल
|दोपहर 3.17 - शाम 4.38
|गुलिक काल
|सुबह 8.31 - सुबह 9.52
|विडाल योग
|सुबह 3.27 - सुबह 7.10, 31 जनवरी
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 30 January 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|मिथुन
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कर्क राशि
|विदेश में रह रहे किसी परिजन की ओर से शुभ समाचार मिलने से मन में सुकून और राहत रहेगी।
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|धनु राशि
|ध्यान रखें कि आपका कोई नजदीकी संबंधी आपके खिलाफ गलतफहमियां उत्पन्न कर सकता है।
FAQs: 30 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन रवि, सर्वार्थ सिद्धि योग और वैधृति योग बन रहे हैं.
Shukra Pradosh Vrat 2026: शुक्र प्रदोष व्रत में शिवजी के अलावा उनके 2 गणों की पूजा भी है जरुरी, नहीं तो अधूरा है व्रत
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL