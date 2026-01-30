हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hindi Panchang Today: 30 जनवरी शुक्र प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 30 जनवरी शुक्र प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 30 January 2026: आज 30 जनवरी को माघ शुक्र प्रदोष व्रत और शुक्रवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 30 Jan 2026 05:45 AM (IST)
Hindi Panchang 30 जनवरी 2026: आज 30 जनवरी 2026 को माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार है यानी शुक्र प्रदोष व्रत है. शुक्र प्रदोष व्रत से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, परिवार में खुशियों का संचार होता है. इस व्रत में महिलाओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए. 

30 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 30 January 2026)

तिथि

 द्वादशी (29 जनवरी 2026, दोपहर 1.55 - 30 जनवरी 2026, सुबह 11.09)
वार शुक्रवार
नक्षत्र आर्द्रा
योग वैधृति, सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 दोपहर 3.06
चंद्रोस्त
 सुबह 5.54, 31 जनवरी
चंद्र राशि
 मिथुन

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह 7.10- सुबह 8.31
लाभ सुबह 8.31- सुबह 9.52
अमृत सुबह 9.52 -सुबह 11.14
शाम का चौघड़िया
शुभ रात 9.16 - रात 10.55

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 11.14 - दोपहर 12.34
यमगण्ड काल दोपहर 3.17 - शाम 4.38
गुलिक काल
 सुबह 8.31 - सुबह 9.52
विडाल योग सुबह 3.27 - सुबह 7.10, 31 जनवरी

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 30 January 2026)

सूर्य मकर
चंद्रमा मिथुन
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कर्क राशि विदेश में रह रहे किसी परिजन की ओर से शुभ समाचार मिलने से मन में सुकून और राहत रहेगी।

कौन सी राशियां संभलकर रहें

धनु राशि ध्यान रखें कि आपका कोई नजदीकी संबंधी आपके खिलाफ गलतफहमियां उत्पन्न कर सकता है।

FAQs: 30 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

इस दिन मां लक्ष्मी के चरणों में कौड़ियां अर्पित करें.फिर इसे उठाकर लाल रंग के कपड़े में बांध लें. इसे धन रखने की जगह या तिजोरी में रखें. मान्यता है कि इससे धन की स्थिति में सुधार होता है. घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. आर्थिक समस्याओं से राहत मिलती है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन रवि, सर्वार्थ सिद्धि योग और वैधृति योग बन रहे हैं.

Shukra Pradosh Vrat 2026: शुक्र प्रदोष व्रत में शिवजी के अलावा उनके 2 गणों की पूजा भी है जरुरी, नहीं तो अधूरा है व्रत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 30 Jan 2026 05:45 AM (IST)
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा हुए इमोशनल, बोले- हमें आपकी वापसी की जरुरत है
अगर खामेनेई को सत्ता से हटाया तो कौन संभालेगा ईरान की कमान? मार्को रुबियो ने दिया ये जवाब
12वीं पास कैंडिडेट्स के पास नौकरी का मौका, इस राज्य में निकली 230 से ज्यादा पदों पर भर्ती
डॉक्टर और साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर नौकरी का मौका; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
