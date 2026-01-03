हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 3 जनवरी पौष पूर्णिमा स्नान का शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 3 जनवरी पौष पूर्णिमा स्नान का शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 3 January 2026: 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा पर माघ मेले का पहला स्नान है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 03 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 3 जनवरी 2026: आज 3 जनवरी 2026 से माघ मेला शुरू हो रहा है, इस दिन पौष पूर्णिमा का स्नान किया जाएगा. पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने वालों को पापों से मुक्ति मिलती है ऐसी मान्यता है. कहते हैं जो इस दिन घर में सत्यनारायण कथा का आयोजन करता है उसके घर मां लक्ष्मी स्वंय चली आती हैं.  

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

3 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 3 January 2026)

तिथि

पूर्णिमा (2 जनवरी 2026, शाम 6.53 - 3 जनवरी 2026, दोपहर 3.32)
वार शनिवार
नक्षत्र आर्द्रा
योग ब्रह्म, इंद्र
सूर्योदय सुबह 7.11
सूर्यास्त
 सुबह 5.30
चंद्रोदय
 शाम 5.28
चंद्रोस्त
 नहीं
चंद्र राशि
 मिथुन

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.32 - सुबह 9.50
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 5.37 - रात 7.19

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 9.50 - सुबह 11.07
यमगण्ड काल दोपहर 1.43 - दोपहर 3.01
आडल योग शाम 5.27 - सुबह 7.15, 4 जनवरी
गुलिक काल
 सुबह 7.14 - सुबह 8.32

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 3 January 2026)

सूर्य धनु
चंद्रमा मिथुन
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मिथुन राशि आपके वित्त प्रबंधन में सुधार होगा. बड़ों के आशीर्वाद से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. 

कौन सी राशियां संभलकर रहें

धनु राशि अहंकार और जिद से दूर रहें, वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं. 

FAQs: 3 जनवरी 2026

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?

    पौष पूर्णिमा के दिन घर में गंगाजल डालकर स्नान करें और फिर जरुरतमंदों को अपनी क्षमतानुसार दान दें.

    Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन इंद्र और ब्रह्म योग बन रहा है.

Magh Month Vrat Tyohar 2026: माघ माह में तिल से जुड़े 5 खास व्रत-त्योहार, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए है महत्वपूर्ण

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 03 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Magh Mela 2026 Paush Purnima 2026
और पढ़ें
Embed widget