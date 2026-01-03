Hindi Panchang Today: 3 जनवरी पौष पूर्णिमा स्नान का शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 3 January 2026: 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा पर माघ मेले का पहला स्नान है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 3 जनवरी 2026: आज 3 जनवरी 2026 से माघ मेला शुरू हो रहा है, इस दिन पौष पूर्णिमा का स्नान किया जाएगा. पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने वालों को पापों से मुक्ति मिलती है ऐसी मान्यता है. कहते हैं जो इस दिन घर में सत्यनारायण कथा का आयोजन करता है उसके घर मां लक्ष्मी स्वंय चली आती हैं.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
3 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 3 January 2026)
|तिथि
|
पूर्णिमा (2 जनवरी 2026, शाम 6.53 - 3 जनवरी 2026, दोपहर 3.32)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|आर्द्रा
|योग
|ब्रह्म, इंद्र
|सूर्योदय
|सुबह 7.11
|सूर्यास्त
|सुबह 5.30
|चंद्रोदय
|शाम 5.28
|चंद्रोस्त
|नहीं
|चंद्र राशि
|मिथुन
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.32 - सुबह 9.50
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.37 - रात 7.19
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 9.50 - सुबह 11.07
|यमगण्ड काल
|दोपहर 1.43 - दोपहर 3.01
|आडल योग
|शाम 5.27 - सुबह 7.15, 4 जनवरी
|गुलिक काल
|सुबह 7.14 - सुबह 8.32
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 3 January 2026)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|मिथुन
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मिथुन राशि
|आपके वित्त प्रबंधन में सुधार होगा. बड़ों के आशीर्वाद से रुके हुए कार्य पूरे होंगे.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|धनु राशि
|अहंकार और जिद से दूर रहें, वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं.
FAQs: 3 जनवरी 2026
- Q.कौन सा उपाय करें ?
पौष पूर्णिमा के दिन घर में गंगाजल डालकर स्नान करें और फिर जरुरतमंदों को अपनी क्षमतानुसार दान दें.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन इंद्र और ब्रह्म योग बन रहा है.
