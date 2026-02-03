Hindi Panchang Today: 3 फरवरी मंगलवार करेगा बेडा पार, हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang 3 फरवरी 2026: आज 3 फरवरी 2026 को मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ें. लाल मसूर, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें. बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं. इन सभी कामों से मंगल देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसके अलावा इस दिन मंगल ग्रह से जुड़े कार्य करने पर मांगलिक दोष दूर होता है.
3 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 3 February 2026)
|तिथि
|
द्वितीया (3 फरवरी 2026, सुबह 1.52 - 4 फरवरी 2026, सुबह 12.40)
|वार
|मंगलावर
|नक्षत्र
|मघा
|योग
|शोभन
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|रात 7.37
|चंद्रोस्त
|सुबह 8.03
|चंद्र राशि
|सिंह
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 9.52 - सुबह 11.13
|लाभ
|सुबह 11.13 - दोपहर 12.35
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 7.40 - रात 9.18
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 3.18 - शाम 4.40
|यमगण्ड काल
|सुबह 9.52 - सुबह 11.13
|गुलिक काल
|दोपहर 12.35 - दोपहर 1.57
|आडल योग
|सुबह 7.08 - सुबह 10.10
|विडाल योग
|रात 10.10 - सुबह 7.08
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 3 February 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|सिंह
|मंगल
|मकर
|बुध
|मकर
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मकर
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कर्क राशि
|विद्यार्थियों को रिसर्च और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृश्चिक राशि
|जरूरी चीजों की संभाल खुद करें. कभी-कभी लगेगा कि स्थिति हाथ से निकल रही है.
FAQs: 3 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन शोभन योग बन रहे हैं.
