हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 3 फरवरी मंगलवार करेगा बेडा पार, हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 3 फरवरी मंगलवार करेगा बेडा पार, हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang 2 february 2026: आज 2 फरवरी 2026 से फाल्गुन माह शुरू हो रहा है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 03 Feb 2026 05:46 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 3 फरवरी 2026: आज 3 फरवरी 2026 को मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ें. लाल मसूर, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें. बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं. इन सभी कामों से मंगल देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसके अलावा इस दिन मंगल ग्रह से जुड़े कार्य करने पर मांगलिक दोष दूर होता है. 

3 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 3 February 2026)

तिथि

द्वितीया (3 फरवरी 2026, सुबह 1.52 - 4 फरवरी 2026, सुबह 12.40)
वार मंगलावर
नक्षत्र मघा
योग शोभन
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 रात 7.37
चंद्रोस्त
 सुबह 8.03
चंद्र राशि
 सिंह

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह 9.52 - सुबह 11.13
लाभ सुबह 11.13 - दोपहर 12.35
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 7.40 - रात 9.18

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.18 - शाम 4.40
यमगण्ड काल सुबह 9.52 - सुबह 11.13
गुलिक काल
 दोपहर 12.35 - दोपहर 1.57
आडल योग सुबह 7.08 - सुबह 10.10
विडाल योग रात 10.10 - सुबह 7.08

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 3 February 2026)

सूर्य मकर
चंद्रमा सिंह
मंगल मकर
बुध मकर
गुरु मिथुन
शुक्र मकर
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कर्क राशि विद्यार्थियों को रिसर्च और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है

कौन सी राशियां संभलकर रहें

वृश्चिक राशि जरूरी चीजों की संभाल खुद करें. कभी-कभी लगेगा कि स्थिति हाथ से निकल रही है.

FAQs: 3 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

मंगलवार को हनुमान मंदिर के दर्शन करने जाना चाहिए. साथ ही, मंदिर में भगवान को बूंदी का भोग जरूर लगाएं और फिर, बच्चों को भी प्रसाद बांटे. इससे भगवान हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन शोभन योग बन रहे हैं.

February Vrat Tyohar 2026: महाशिवरात्रि से होलाष्टक तक, फरवरी में मनाए जाएंगे ये व्रत त्योहार

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 03 Feb 2026 05:46 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang
और पढ़ें
फोटो गैलरी

