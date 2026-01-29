हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hindi Panchang Today: 29 जनवरी जया एकादशी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 29 जनवरी जया एकादशी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 29 January 2026: आज 29 जनवरी को माघ जया एकादशी और गुरुवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 29 Jan 2026 07:17 AM (IST)
Hindi Panchang 29 जनवरी 2026: आज 29 जनवरी 2026 को माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी है. ये एकादशी व्यक्ति को जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्रदान करती है साथ ही, आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिल सकती है. इस दिन विष्णु जी की पूजा में मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुड़ध्वज। मंगलं पुण्डरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि॥ का जाप करें. मान्यता है इससे मंगल कार्य संपन्न होते हैं.

29 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 29 January 2026)

तिथि

 एकादशी (28 जनवरी 2026, शाम 4.35 - 29 जनवरी 2026, दोपहर 1.55)
वार गुरुवार
नक्षत्र रोहिणी
योग इंद्र, रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 दोपहर 2.02
चंद्रोस्त
 सुबह 4.55, 30 जनवरी
चंद्र राशि
 वृषभ

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 7.11 - सुबह 8.32
चर सुबह 11.14 - दोपहर 12.26
शाम का चौघड़िया
अमृत शाम 5.58 - रात 7.37

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 1.55 - दोपहर 3.16
यमगण्ड काल सुबह 7.11 - सुबह 8.32
गुलिक काल
 सुबह 9.53 - सुबह 11.14
विडाल योग सुबह 7.11 - सुबह 7.31
भद्रा काल सुबह 7.11 - दोपहर 1.55

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 29 January 2026)

सूर्य मकर
चंद्रमा वृषभ
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कर्क राशि किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मेष राशि अपने निजी कार्यों के लिए समय न निकाल पाने की वजह से मन में कुछ उदासी की स्थिति रहेगी.

FAQs: 29 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

जया एकादशी व्रत का पुण्यफल पाने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एकसाथ पूजा करते हुए उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाबजल डालकर तिलक अर्पित करें. 

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन रवि और इंद्र योग बन रहे हैं.

Holashtak and Chandra Grahan 2026: होलाष्टक के आखिरी दिन चंद्र ग्रहण, राहु बिगाड़ सकता है बना बनाया खेल, ऐसे बचें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 29 Jan 2026 05:48 AM (IST)
Aaj Ka Panchang Todays Panchang
और पढ़ें
