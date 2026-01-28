हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hindi Panchang Today: 28 जनवरी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 28 जनवरी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 28 January 2026: आज 28 जनवरी को माघ शुक्ल दशमी तिथि और बुधवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 28 Jan 2026 05:45 AM (IST)
Hindi Panchang 28 जनवरी 2026: आज 28 जनवरी 2026 को माघ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार है.धन का लेन-देन (उधार देना/लेना), काले रंग के कपड़े पहनना, बाल या नाखून काटना, और पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए. इस दिन गणेश विघ्नहर्ता स्तोत्र का पाठ करें. 

28 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 28 January 2026)

तिथि

दशमी (27 जनवरी 2026, रात 7.05 - 28 जनवरी 2026, शाम 4.35)
वार बुधवार
नक्षत्र कृत्तिका
योग ब्रह्म, सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 दोपहर1.02
चंद्रोस्त
 सुबह 3.39, 29 जनवरी
चंद्र राशि
 मेष

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
लाभ सुबह 7.11 - सुबह 8.32
अमृत सुबह 8.32- सुबह 9.53
शाम का चौघड़िया
शुभ रात 7.36 - रात 9.15
अमृत रात 9.15 - रात 10.55

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 12.34 - दोपहर 1.55
यमगण्ड काल सुबह 8.32 - सुबह 9.53
गुलिक काल
 सुबह 11.13 - दोपहर 12.34
आडल योग सुबह 7.11 - सुबह 9.26
विडाल योग सुबह 9.26 - सुबह 7.11, 29 जनवरी
भद्रा काल सुबह 3.16 - सुबह 7.11, 29 जनवरी

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 28 January 2026)

सूर्य मकर
चंद्रमा मेष
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कुंभ राशि संतान के प्रति भी आप अपना दायित्व बखूबी निभाएंगे.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

धनु राशि अपनी वाणी और गुस्से पर संयम रखने से आप कई मुश्किलों से बच सकते है. बिना मतलब दूसरों की परेशानियों में न उलझें

FAQs: 28 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

 नहाने के पानी में इलायची उबालकर डालना, 5 हरी इलायची पर्स में रखना या गणेश जी को अर्पित करना शामिल है. यह उपाय शुक्र और बुध दोनों को मजबूत कर जीवन में सकारात्मकता लाते हैं. 

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग और ब्रह्म योग बन रहे हैं.

Mahashivratri 2026 Date: महाशिवरात्रि पर कुंभ सहित 3 राशियों पर बरसेगी शिव कृपा, बढ़ेगा धन, मिलेगी सफलता

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 28 Jan 2026 05:45 AM (IST)
Aaj Ka Panchang Todays Panchang
