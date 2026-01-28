Hindi Panchang Today: 28 जनवरी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 28 January 2026: आज 28 जनवरी को माघ शुक्ल दशमी तिथि और बुधवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 28 जनवरी 2026: आज 28 जनवरी 2026 को माघ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार है.धन का लेन-देन (उधार देना/लेना), काले रंग के कपड़े पहनना, बाल या नाखून काटना, और पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए. इस दिन गणेश विघ्नहर्ता स्तोत्र का पाठ करें.
28 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 28 January 2026)
|तिथि
|
दशमी (27 जनवरी 2026, रात 7.05 - 28 जनवरी 2026, शाम 4.35)
|वार
|बुधवार
|नक्षत्र
|कृत्तिका
|योग
|ब्रह्म, सर्वार्थ सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|दोपहर1.02
|चंद्रोस्त
|सुबह 3.39, 29 जनवरी
|चंद्र राशि
|मेष
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|लाभ
|सुबह 7.11 - सुबह 8.32
|अमृत
|सुबह 8.32- सुबह 9.53
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|रात 7.36 - रात 9.15
|अमृत
|रात 9.15 - रात 10.55
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 12.34 - दोपहर 1.55
|यमगण्ड काल
|सुबह 8.32 - सुबह 9.53
|गुलिक काल
|सुबह 11.13 - दोपहर 12.34
|आडल योग
|सुबह 7.11 - सुबह 9.26
|विडाल योग
|सुबह 9.26 - सुबह 7.11, 29 जनवरी
|भद्रा काल
|सुबह 3.16 - सुबह 7.11, 29 जनवरी
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 28 January 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|मेष
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कुंभ राशि
|संतान के प्रति भी आप अपना दायित्व बखूबी निभाएंगे.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|धनु राशि
|अपनी वाणी और गुस्से पर संयम रखने से आप कई मुश्किलों से बच सकते है. बिना मतलब दूसरों की परेशानियों में न उलझें
FAQs: 28 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग और ब्रह्म योग बन रहे हैं.
