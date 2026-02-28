Panchang 28 February 2026: आज दो शुभ संयोग में होगी शनि देव की पूजा, शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय और पंचांग देखें
Hindi Panchang 28 february 2026: आज 28 फरवरी 2026 से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तिथि और शनिवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 28 फरवरी 2026: आज 28 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार है. शनि देव की पूजा के लिए आज दो दुर्लभ योग बन रहे हैं सौभाग्य और त्रिपुष्कर योग. इस दौरान ॐ भगभवाय विद्महे मृत्युरुपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोद्यात् इस मंत्र का जाप करें. मान्यता है इससे शनि प्रसन्न होते हैं. शनि देव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाएं
28 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 28 February 2026)
|तिथि
|
द्वादशी (27 फरवरी 2026, रात 10.32 - 28 फरवरी 2026, रात 8.43)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|पुनर्वसु
|योग
|सौभाग्य, त्रिपुष्कर
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|दोपहर 3.09
|चंद्रोस्त
|सुबह 5.22, 1 मार्च
|चंद्र राशि
|कर्क
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.14 - सुबह 9.21
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.14 - रात 8..23
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 9.41 - सुबह 11.07
|यमगण्ड काल
|दोपहर 2.00 - दोपहर 3.27
|गुलिक काल
|सुबह 6.47 - सुबह 8.14
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 28 February 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|कर्क
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कर्क राशि
|सरकारी सेवा से जुडे लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथारिटी मिल सकती है
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मकर राशि
|अनजान लोगों की वजह से धोखे की आशंका है. अपने स्वभाव में परिपक्वता लाना बहुत जरूरी है.
FAQs: 28 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन त्रिपुष्कर योग और सौभाग्य योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
