हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 28 February 2026: आज दो शुभ संयोग में होगी शनि देव की पूजा, शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय और पंचांग देखें

Panchang 28 February 2026: आज दो शुभ संयोग में होगी शनि देव की पूजा, शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय और पंचांग देखें

Hindi Panchang 28 february 2026: आज 28 फरवरी 2026 से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तिथि और शनिवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 28 Feb 2026 06:17 AM (IST)
Hindi Panchang 28 फरवरी 2026: आज 28 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार है. शनि देव की पूजा के लिए आज दो दुर्लभ योग बन रहे हैं सौभाग्य और त्रिपुष्कर योग. इस दौरान ॐ भगभवाय विद्महे मृत्युरुपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोद्यात् इस मंत्र का जाप करें. मान्यता है इससे शनि प्रसन्न होते हैं. शनि देव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाएं

28 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 28 February 2026)

तिथि

द्वादशी (27 फरवरी 2026, रात 10.32 - 28 फरवरी 2026, रात 8.43)
वार शनिवार
नक्षत्र पुनर्वसु
योग सौभाग्य, त्रिपुष्कर
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 दोपहर 3.09
चंद्रोस्त
 सुबह 5.22, 1 मार्च
चंद्र राशि
 कर्क

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.14 - सुबह 9.21
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.14 - रात 8..23

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 9.41 - सुबह 11.07
यमगण्ड काल दोपहर 2.00 - दोपहर 3.27
गुलिक काल
 सुबह 6.47 - सुबह 8.14

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 28 February 2026)

सूर्य कुंभ
चंद्रमा कर्क
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र कुंभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कर्क राशि सरकारी सेवा से जुडे लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथारिटी मिल सकती है

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मकर राशि अनजान लोगों की वजह से धोखे की आशंका है. अपने स्वभाव में परिपक्वता लाना बहुत जरूरी है.

FAQs: 28 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

शाम के समय एक दीपक में 7 या 11 काली मिर्च और 2 तेज पत्ते डालकर जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन त्रिपुष्कर योग और सौभाग्य योग बन रहा है.

Holika Dahan 2026: होली पर भद्रा और ग्रहण का साया, होलिका दहन किस मुहूर्त में करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 28 Feb 2026 05:45 AM (IST)
Aaj Ka Panchang Todays Panchang 28 February 2026 Panchang
