Hindi Panchang Today: 27 जनवरी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 27 January 2026: आज 27 जनवरी को माघ शुक्ल नवमी तिथि और मंगलवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 27 जनवरी 2026: आज 27 जनवरी 2026 को माघ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जो लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही सभी कष्टों से मुक्ति भी मिल जाती है. भाग्य का साथ मिलने लगता है. हनुमान जी हर सयम आप पर मेहरबान रहते हैं.
27 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 27 January 2026)
|तिथि
|
नवमी (26 जनवरी 2026, रात 9.17 - 27 जनवरी 2026, रात 7.05)
|वार
|मंगलवार
|नक्षत्र
|भरणी
|योग
|शुक्ल
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 12.12
|चंद्रोस्त
|सुबह 2.13, 28 जनवरी
|चंद्र राशि
|मेष
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 9.53 - सुबह 11.13
|लाभ
|सुबह 11.13 - दोपहर 12.34
|अमृत
|दोपहर 12.34 - दोपहर 1.55
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 7.36 - रात 9.15
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 3.15 - शाम 4.36
|यमगण्ड काल
|सुबह 9.53 - सुबह 11.13
|गुलिक काल
|दोपहर 12.34 - दोपहर 1.55
|आडल योग
|सुबह 11.08 - सुबह 7.13, 28 जनवरी
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 27 January 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|मेष
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मिथुन राशि
|अपने कार्यों के प्रति समर्पण भावना आपको नए रास्ता दिखाएगी और फायदा भी होगा.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मेष राशि
|असंतुलित दिनचर्या की वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। योग और व्यायाम के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें.
FAQs: 27 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन शुक्ल योग बन रहे हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
