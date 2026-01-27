हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hindi Panchang Today 27 January 2026: आज 27 जनवरी को माघ शुक्ल नवमी तिथि और मंगलवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 27 Jan 2026 05:45 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 27 जनवरी 2026: आज 27 जनवरी 2026 को माघ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जो लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही सभी कष्टों से मुक्ति भी मिल जाती है. भाग्य का साथ मिलने लगता है. हनुमान जी हर सयम आप पर मेहरबान रहते हैं.

27 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 27 January 2026)

तिथि

नवमी (26 जनवरी 2026, रात 9.17 - 27 जनवरी 2026, रात 7.05)
वार मंगलवार
नक्षत्र भरणी
योग शुक्ल
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 12.12
चंद्रोस्त
 सुबह 2.13, 28 जनवरी
चंद्र राशि
 मेष

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह  9.53 - सुबह 11.13
लाभ सुबह 11.13 - दोपहर 12.34
अमृत दोपहर 12.34 - दोपहर 1.55
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 7.36 - रात 9.15

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.15 - शाम 4.36
यमगण्ड काल सुबह 9.53 - सुबह 11.13
गुलिक काल
 दोपहर 12.34 - दोपहर 1.55
आडल योग सुबह 11.08 - सुबह 7.13, 28 जनवरी

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 27 January 2026)

सूर्य मकर
चंद्रमा मेष
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मिथुन राशि अपने कार्यों के प्रति समर्पण भावना आपको नए रास्ता दिखाएगी और फायदा भी होगा.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मेष राशि असंतुलित दिनचर्या की वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। योग और व्यायाम के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें.

FAQs: 27 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठकर एक बार सुंदर कांड और सात बार हनुमान चालीसा का पाठ करें. उसके बाद पूजा में कम से कम 7 लड्डू का भोग भी लगाएं. मान्यता है कि इस तरह के उपाय करने से आर्थिक संकट से छुटकारा मिलता है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन शुक्ल योग बन रहे हैं.

Magh Mela 2026: माघ मेले में इस दिन होगा अमृत स्नान, पूरे महीने स्नान करने के समान मिलता है पुण्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 27 Jan 2026 05:45 AM (IST)
Aaj Ka Panchang Todays Panchang
Embed widget