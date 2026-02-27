हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 27 February 2026: आज आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय और पंचांग देखें

Panchang 27 February 2026: आज आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय और पंचांग देखें

Hindi Panchang 27 february 2026: आज 27 फरवरी 2026 से फाल्गुन की आमलकी एकादशी और शुक्रवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 27 Feb 2026 05:47 AM (IST)
Hindi Panchang 27 फरवरी 2026: आज 27 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी और शुक्रवार है. ये व्रत सहस्त्र गौदान करने के समान फल देता है. इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं. काशी में इस दिन बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की मूर्ति को नगर भ्रमण कराया जाता है और रंग-गुलाल से होली खेलते हैं. बांके बिहारी मंदिर में इस एकादशी से होली तक रंगोत्सव की धूम रहती है.

27 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 27 February 2026)

तिथि

एकादशी (27 फरवरी 2026, सुबह 12.33 - रात 10.32)
वार शुक्रवार
नक्षत्र आर्द्रा
योग आयुष्मान, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 दोपहर 2.01
चंद्रोस्त
 सुबह 4.38, 28 फरवरी
चंद्र राशि
 मिथुन

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 6.48 - सुबह 11.08
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 9.26 - रात 11.00

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 11.08 - दोपहर 12.34
यमगण्ड काल दोपहर 3.27 - शाम 4.51
गुलिक काल
 सुबह 8.15 - सुबह 9.41
विडाल योग सुबह 6.48 -सुबह 10.48
भद्रा काल सुबह 11.31 - रात 10.32

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 27 February 2026)

सूर्य कुंभ
चंद्रमा मिथुन
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र कुंभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मकर राशि विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगिता से जुड़े कामों में मनमाफिक सफलता मिल सकती है

कौन सी राशियां संभलकर रहें

सिंह राशि आपके अपने लोग ही काम में रुकावट डाल सकते हैं। भूमि या वाहन के लिए कर्ज लेने का सोच रहे हैं, तो अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ न लें.

FAQs: 27 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

आमलकी एकादशी पर विष्णु जी को आंवले के रस से स्नान कराएं, आंवला भोग में अर्पित करें. इसके अलावा भोलेनाथ को रंग-गुलाल अर्पित करें. मान्यता है सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और आयुष्मान योग बन रहा है.

Tilak: माथे पर U-आकार का तिलक क्यों लगाया जाता है ? क्या है इसका महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 27 Feb 2026 05:47 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Rangbhari Ekadashi 2026 Amalaki Ekadashi 2026
