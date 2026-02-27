Panchang 27 February 2026: आज आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय और पंचांग देखें
Hindi Panchang 27 february 2026: आज 27 फरवरी 2026 से फाल्गुन की आमलकी एकादशी और शुक्रवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 27 फरवरी 2026: आज 27 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी और शुक्रवार है. ये व्रत सहस्त्र गौदान करने के समान फल देता है. इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं. काशी में इस दिन बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की मूर्ति को नगर भ्रमण कराया जाता है और रंग-गुलाल से होली खेलते हैं. बांके बिहारी मंदिर में इस एकादशी से होली तक रंगोत्सव की धूम रहती है.
27 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 27 February 2026)
|तिथि
|
एकादशी (27 फरवरी 2026, सुबह 12.33 - रात 10.32)
|वार
|शुक्रवार
|नक्षत्र
|आर्द्रा
|योग
|आयुष्मान, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|दोपहर 2.01
|चंद्रोस्त
|सुबह 4.38, 28 फरवरी
|चंद्र राशि
|मिथुन
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.48 - सुबह 11.08
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 9.26 - रात 11.00
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 11.08 - दोपहर 12.34
|यमगण्ड काल
|दोपहर 3.27 - शाम 4.51
|गुलिक काल
|सुबह 8.15 - सुबह 9.41
|विडाल योग
|सुबह 6.48 -सुबह 10.48
|भद्रा काल
|सुबह 11.31 - रात 10.32
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 27 February 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|मिथुन
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मकर राशि
|विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगिता से जुड़े कामों में मनमाफिक सफलता मिल सकती है
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|सिंह राशि
|आपके अपने लोग ही काम में रुकावट डाल सकते हैं। भूमि या वाहन के लिए कर्ज लेने का सोच रहे हैं, तो अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ न लें.
FAQs: 27 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और आयुष्मान योग बन रहा है.
