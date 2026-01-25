हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hindi Panchang Today: 25 जनवरी नर्मदा जयंती का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 25 January 2026: आज 25 जनवरी को नर्मदा जयंती और रथ सप्तमी है.ये दिन सूर्य देव को समर्पित है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 25 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Hindi Panchang 25 जनवरी 2026: आज 25 जनवरी 2026 को नर्मदा जयंती और रथ सप्तमी है. नर्मदा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी हैं, जिनकी परिक्रमा का विधान है. कहा जाता है कि जहां गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं मां नर्मदा के दर्शन मात्रा से ही पुण्य फल मिल जाता है. 

25 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 25 January 2026)

तिथि

सप्तमी (25 जनवरी 2026, सुबह 12.39- 26 जनवरी 2026, रात 11.10)
वार रविवार
नक्षत्र रेवती
योग सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 10.54
चंद्रोस्त
 सुबह 12.23, 26 जनवरी
चंद्र राशि
 मीन

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह 8.33 - सुबह 9.53
लाभ सुबह 9.53 - सुबह 11.13
अमृत सुबह 11.13 - सुबह 12.34
शाम का चौघड़िया
शुभ शाम 5.54 - रात 7.34
अमृत रात 7.34 - रात 9.14
चर रात 9.14 - 10.54

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम 4.34 - शाम 5.54
यमगण्ड काल दोपहर 12.34 - दोपहर 1.54
गुलिक काल
 दोपहर 3.14 - शाम 4.34
भद्रा काल रात 11.10 - सुबह 7.12, 26 जनवरी
आडल योग दोपहर 2.16 - सुबह 7.13, 26 जनवरी
विडाल योग सुबह 7.13 - सुबह 7.54
पंचक सुबह 7.13 - दोपहर 1.35

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 25 January 2026)

सूर्य मकर
चंद्रमा मीन
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मिथुन राशि अपने कार्यों के प्रति समर्पण भावना आपको नए रास्ता दिखाएगी और फायदा भी होगा.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मेष राशि असंतुलित दिनचर्या की वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। योग और व्यायाम के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें.

FAQs: 25 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

नदी पर स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर नर्मदा जल से स्नान करें. स्नान के पश्चात आचमन कर पीले वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन रवि, सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.

Hanuman Janmotsav 2026: हनुमान जन्मोत्सव 2026 में कब ? नोट करें डेट और पूजा मुहूर्त

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 25 Jan 2026 05:00 AM (IST)
