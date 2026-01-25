Hindi Panchang Today: 25 जनवरी नर्मदा जयंती का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 25 January 2026: आज 25 जनवरी को नर्मदा जयंती और रथ सप्तमी है.ये दिन सूर्य देव को समर्पित है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 25 जनवरी 2026: आज 25 जनवरी 2026 को नर्मदा जयंती और रथ सप्तमी है. नर्मदा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी हैं, जिनकी परिक्रमा का विधान है. कहा जाता है कि जहां गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं मां नर्मदा के दर्शन मात्रा से ही पुण्य फल मिल जाता है.
25 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 25 January 2026)
|तिथि
|
सप्तमी (25 जनवरी 2026, सुबह 12.39- 26 जनवरी 2026, रात 11.10)
|वार
|रविवार
|नक्षत्र
|रेवती
|योग
|सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 10.54
|चंद्रोस्त
|सुबह 12.23, 26 जनवरी
|चंद्र राशि
|मीन
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 8.33 - सुबह 9.53
|लाभ
|सुबह 9.53 - सुबह 11.13
|अमृत
|सुबह 11.13 - सुबह 12.34
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|शाम 5.54 - रात 7.34
|अमृत
|रात 7.34 - रात 9.14
|चर
|रात 9.14 - 10.54
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|शाम 4.34 - शाम 5.54
|यमगण्ड काल
|दोपहर 12.34 - दोपहर 1.54
|गुलिक काल
|दोपहर 3.14 - शाम 4.34
|भद्रा काल
|रात 11.10 - सुबह 7.12, 26 जनवरी
|आडल योग
|दोपहर 2.16 - सुबह 7.13, 26 जनवरी
|विडाल योग
|सुबह 7.13 - सुबह 7.54
|पंचक
|सुबह 7.13 - दोपहर 1.35
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 25 January 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|मीन
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मिथुन राशि
|अपने कार्यों के प्रति समर्पण भावना आपको नए रास्ता दिखाएगी और फायदा भी होगा.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मेष राशि
|असंतुलित दिनचर्या की वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। योग और व्यायाम के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें.
FAQs: 25 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन रवि, सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.
