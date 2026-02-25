हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Panchang: आज 25 फरवरी 2026 का पंचांग, शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय देखें

Panchang: आज 25 फरवरी 2026 का पंचांग, शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय देखें

Hindi Panchang 25 february 2026: आज 25 फरवरी को फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और बुधवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 25 Feb 2026 06:27 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 25 फरवरी 2026: आज 25 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और बुधवार है. इस दिन गणपति जी और मां दुर्गा की खास पूजा का विधान है. मान्यता है कि जो नवमी तिथि पर दुर्गा चालीसा पाठ करता है साथ ही कन्याओं को भेंट में कुछ दान देते हैं तो उसके कष्ट माता रानी की कृपा से दूर होते हैं. 

25 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 25 February 2026)

तिथि

अष्टमी (24 फरवरी 2026, सुबह 7.01 - 26 फरवरी 2026, सुबह 2.40)
वार बुधवार
नक्षत्र रोहिणी
योग विष्कंभ, सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.00
सूर्यास्त
 सुबह 6.10
चंद्रोदय
 सुबह 11.52
चंद्रोस्त
 सुबह 2.46, 26 फरवरी
चंद्र राशि
 वृषभ

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 6.50 - सुबह 9.42
शाम का चौघड़िया
शुभ रात 7.52 - देर रात 12.34

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 12.34 - दोपहर 2.00
यमगण्ड काल सुबह 8.16 - सुबह 9.42
गुलिक काल
 सुबह 11.08 - दोपहर 12.34
आडल योग दोपहर 1.38 - सुबह 6.49, 26 फरवरी

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 25 February 2026)

सूर्य कुंभ
चंद्रमा वृषभ
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र कुंभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मिथुन राशि युवाओं को करियर संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने की संभावना है.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

वृश्चिक राशि तनाव का असर पाचन तंत्र पर पड़ सकता है। हेल्दी खानपान लें और तनाव कम करने के लिए योग का सहारा लें

FAQs: 25 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

धार्मिक मान्यता है कि बुधवार के दिन एक मुट्ठी चावल को मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि और विष्कंभ योग बन रहा है.

Holika Dahan 2026: घर खरीदने में आ रही है दिक्कत, तो होलिका दहन पर करें जौ का ये उपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 25 Feb 2026 05:45 AM (IST)
