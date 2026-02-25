Panchang: आज 25 फरवरी 2026 का पंचांग, शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय देखें
Hindi Panchang 25 february 2026: आज 25 फरवरी को फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और बुधवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 25 फरवरी 2026: आज 25 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और बुधवार है. इस दिन गणपति जी और मां दुर्गा की खास पूजा का विधान है. मान्यता है कि जो नवमी तिथि पर दुर्गा चालीसा पाठ करता है साथ ही कन्याओं को भेंट में कुछ दान देते हैं तो उसके कष्ट माता रानी की कृपा से दूर होते हैं.
25 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 25 February 2026)
|तिथि
|
अष्टमी (24 फरवरी 2026, सुबह 7.01 - 26 फरवरी 2026, सुबह 2.40)
|वार
|बुधवार
|नक्षत्र
|रोहिणी
|योग
|विष्कंभ, सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.00
|सूर्यास्त
|सुबह 6.10
|चंद्रोदय
|सुबह 11.52
|चंद्रोस्त
|सुबह 2.46, 26 फरवरी
|चंद्र राशि
|वृषभ
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.50 - सुबह 9.42
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|रात 7.52 - देर रात 12.34
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 12.34 - दोपहर 2.00
|यमगण्ड काल
|सुबह 8.16 - सुबह 9.42
|गुलिक काल
|सुबह 11.08 - दोपहर 12.34
|आडल योग
|दोपहर 1.38 - सुबह 6.49, 26 फरवरी
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 25 February 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|वृषभ
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मिथुन राशि
|युवाओं को करियर संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने की संभावना है.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृश्चिक राशि
|तनाव का असर पाचन तंत्र पर पड़ सकता है। हेल्दी खानपान लें और तनाव कम करने के लिए योग का सहारा लें
FAQs: 25 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि और विष्कंभ योग बन रहा है.
