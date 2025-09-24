हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 24 सितंबर मां चंद्रघंटा की पूजा का मुहूर्त, बन रहे शुभ योग, जानें पंचांग

Hindi Panchang Today: 24 सितंबर मां चंद्रघंटा की पूजा का मुहूर्त, बन रहे शुभ योग, जानें पंचांग

Hindi Panchang Today 24 September 2025: 24 सितंबर को नवरात्रि का तीसरा दिन है. शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें, सूर्य-चंद्र उदय कब होगा.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 24 Sep 2025 04:00 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 24 सितंबर 2025: 24 सितंबर 2025 को है. इस दिन शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है जो मां चंद्रघंटा को समर्पित है. मां चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को आंतरिक शक्ति, साहस, निर्भयता मिलती है, जिससे वह जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में सक्षम होता है. देवी की पूजा में केसर की खीर का भोग लगाया जाता है. साथ ही गुड़हल का फूल अर्पित करें.

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

24 सितंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 24 September 2025)

तिथि

तृतीया (24 सितंबर 2025, सुबह 4.51 - 25 सितंबर 2025, सुबह 7.06)
वार बुधवार
नक्षत्र चित्रा
योग इंद्र, रवि योग
सूर्योदय सुबह 6.08
सूर्यास्त
 सुबह 6.21
चंद्रोदय
 सुबह 8.13
चंद्रोस्त
 शाम 7.27
चंद्र राशि
 तुला

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
लाभ सुबह 6.10 - सुबह 7.41
अमृत सुबह 7.41 - सुबह 9.12
   
शाम का चौघड़िया
शुभ रात 7.45 - रात 9.14
अमृत रात 9.14 - रात 10.44

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 12.13 - दोपहर 1.43
यमगण्ड काल सुबह 7.41 - सुबह 9.12
गुलिक काल
 सुबह 10.42 - दोपहर 12.13
विडाल योग
 सुबह 6.10 - शाम 4.16

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 24 September 2025)

सूर्य कन्या
चंद्रमा तुला
मंगल तुला
बुध कन्या
गुरु मिथुन
शुक्र तुला
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कुंभ राशि आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पार्टनर से सहयोग मिलेगा.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

वृश्चिक राशि लव लाइफ में ईर्ष्या या संदेह से बचें, स्वास्थ्य में निजी समस्याओं को नजरअंदाज न करें, परेशानी बढ़ सकती है

FAQs: 24 सितंबर 2025

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?
    नवरात्रि के तीसरे दिन किसी मंदिर में घंटी का दान करें, साथ ही किसी कन्या को श्रृंगार सामग्री भेंट करें, भोग के लिए बना प्रसाद जरुरतमंदों में बांटे. मान्यता है इससे सुख-समृद्धि की कमी नहीं होती है.
  2. Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन इंद्र और रवि योग बन रहा है.

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 देवी के 9 मंत्र, भोग, पूजा विधि

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 24 Sep 2025 04:00 AM (IST)
